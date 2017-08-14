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На ВЭФ во Владивостоке обсудят налоговые льготы для крупных инвесторов Дальнего Востока

14 Августа 2017, 13:37 | Приморье

Совершенствование федерального законодательства, направленного на опережающее развитие Дальнего Востока, будет обсуждаться на третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Многосторонний формат дискуссий на Форуме способствует формированию законодательных механизмов, которые являются основой создания новой экономической политики на Дальнем Востоке», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

За последние три года принято 19 федеральных законов в целях развития региона, в том числе законы о территориях опережающего развития, о Свободном порте Владивосток, о «дальневосточном гектаре», о снижении энерготарифов, об упрощенном визовом режиме для иностранных граждан, прибывающих на Дальний Восток. В настоящее время в стадии подготовки к принятию находятся еще 16 законопроектов.

Новые законотворческие инициативы будут обсуждаться на ВЭФ-2017 с участием членов делегаций Государственной Думы РФ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которые были сформированы для участия в третьем Восточном экономическом форуме. В частности, будут рассмотрены предложения в законопроекты о продлении льготного налогового периода для крупных инвесторов Дальнего Востока, о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток, а также о возмещении расходов инвесторов на строительство внешней инфраструктуры.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: налоги  инвестиции  вэф 



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