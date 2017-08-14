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В Приморье за два года построят станцию сжиженных газов мощностью 20 тыс.тонн в год
С 4 по 11 августа АО КРДВ были подписаны восемь соглашений с общим объемом планируемых капиталовложений свыше 4,5 миллиарда рублей. Проекты инвесторов относятся к сферам здравоохранения, экологии, строительства жилья и коммерческой недвижимости, транспортировки грузов, хранения и поставки потребителям сжиженного газа, а также туристкой отрасли.
Современный жилой комплекс «Союз», рассчитанный на 621 квартиру, с коммерческими помещениями и трехуровневой парковкой появится во Владивостоке благодаря компании резиденту "Восток Строй Союз". Общая площадь трех 24-этажных зданий класса «Комфорт» составит свыше 40 тысяч кв. м. К строительно-монтажным работам инвестор планирует приступить в 2018 году, а в 2024 – полностью сдать объект в эксплуатацию. Сумма заявленных инвестиций составила 1 421 млн. рублей.
С намерениями построить жилой комплекс во Владивостоке выступила еще одна компания - ООО «РКСК». Новый комплекс-микрорайон «Три богатыря» с собственной инфраструктурой разместится в экологически чистой зоне, окруженной лесом, с видом на Уссурийский залив. Площадь застройки включает 936 квартир, подземный паркинг на 170 машиномест. Половина нежилых помещений от общей площади 3681 кв.м будет выделена для размещения коммерческих объектов и детского сада. Особое внимание в проекте уделено маломобильным категориям населения - во всем жилом комплексе будут организованы специальные пандусы, дорожки и лифты. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2021 году. Стоимость строительства комплекса оценена в 1 354 млн. рублей, в том числе с участием иностранных инвестиций.
Инициатива ООО «Азимут» направлена на экологическое оздоровление Шкотовского района и еще трех городских округов Приморского края - Большой Камень, Артемовского и Партизанского. Компания рассчитывает в 2018 году построить комплекс по переработке ТБО, отходов производства и потребления мощностью 120 тонн в сутки. Переработка мусора будет осуществляться на территории полигона с последующим получением максимального выхода продукции в виде стандартного вторсырья и дизельного топлива, для производства которого предусмотрена автоматическая линия переработки мусора.
В настоящее время готовятся документы на проведение работ по оценке воздействия объекта на окружающую среду. Объем инвестиций составит 723 млн. рублей.
Получило поддержку и предложение компании ООО "Крылатый" пополнить рынок качественной торговой недвижимости Владивостока. Современный пятиэтажный торгово-развлекательный центр, который в 2021 году появится в микрорайоне Бухта Тихая, по расчетам инвестора должен полностью удовлетворить повседневные потребности жителей. На площади 9500 кв. м расположатся продуктовый и детский супермаркеты, универмаг, паркинг на 250 машиномест. Крыша здания будет эксплуатируемой, здесь разместятся видовые площадки, зоны отдыха и фудкорта. Прилегающая к ТРЦ территория превратится в городской сквер с концертной площадкой. Объем капиталовложений составит более 696 млн. рублей.
Также подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Свободного порта Владивосток с ООО «Порт-Гарант». Эта крупнейшая компания, осуществляющая перевозку грузов в морском порту Корсаков, который имеет статус международного и является пунктом пропуска через государственную границу РФ, расширяет виды деятельности. Общество с ограниченной ответственностью уже с текущего года планирует оказывать услуги по грузовым перевозкам контейнеров, генеральных и прочих грузов по острову Сахалин и рассчитывает на приобретение 25 седельных тягачей и полуприцепов к ним. Сумма заявленных инвестиций 283,5 млн. рублей.
В результате реализации проекта ООО «Цветы жизни» во Владивостоке появится сеть современных детских клиник, оснащенных новейшим специализированным оборудованием для оказания качественной амбулаторно-поликлинической помощи и проведения эффективной диагностики маленьким жителям Приморского края. На приобретение оборудования и реконструкцию арендованного помещения резиденту потребуется 9,7 млн. рублей.
Специальная инфраструктура для экотуризма и рыбалки в 2020 году появится на полуострове Песчаном в районе Владивостока. Компания-учредитель ООО «Виноград-8» планирует предоставление мест для краткосрочного проживания и организацию туристических экскурсий. Проект также предполагает выращивание собственной растительной и животноводческой продукции. Сумма заявленных инвестиций 5,7 млн. рублей.
На сегодняшний день резидентами Свободного порта Владивосток являются более 270 компаний. Общий объем капиталовложений инвестиционный проектов составляет свыше 12 млрд рублей.
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