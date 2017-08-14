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Первая партия мясной продукции от производителя из Приморья доставлена в Японию
Приморская компания «Ратимир», ставшая лидером мясной отрасли на Дальнем Востоке, одной из первых начала поставки мясных изделий в страны АТР. Первая партия продукции доставлена в Японию, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
По словам коммерческого директора компании Петра Мизонова, на сегодняшний день продукция компании уже отправлена в ряд розничных и гостиничных сетей Японии.
Решение об открытии поставок было принято представителями Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии после инспекции на производство российской компании.
Напомним, что продукция компании «Ратимир» пошла в список «100 лучших товаров России». Качество продукции было неоднократно отмечено на федеральном и региональном уровнях. Также среди почетных наград и регалий производителя — звания «Компания №1 в области качества», «Лидер Отрасли 2016 года».
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