Первая партия мясной продукции от производителя из Приморья доставлена в Японию

Приморская компания «Ратимир», ставшая лидером мясной отрасли на Дальнем Востоке, одной из первых начала поставки мясных изделий в страны АТР. Первая партия продукции доставлена в Японию, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



По словам коммерческого директора компании Петра Мизонова, на сегодняшний день продукция компании уже отправлена в ряд розничных и гостиничных сетей Японии.

Решение об открытии поставок было принято представителями Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии после инспекции на производство российской компании.



Напомним, что продукция компании «Ратимир» пошла в список «100 лучших товаров России». Качество продукции было неоднократно отмечено на федеральном и региональном уровнях. Также среди почетных наград и регалий производителя — звания «Компания №1 в области качества», «Лидер Отрасли 2016 года».

Газета "Золотой Рог", Владивосток