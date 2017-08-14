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Рыбаки Приморья выловили более 100 тыс. тонн иваси и скумбрии

14 Августа 2017, 10:20 | Приморье

Более 25 миллионов банок консервов из иваси намерена выпустить крупная рыбодобывающая компания Приморья, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Рыбодобывающие суда «Доброфлота» ведут активную добычу иваси и скумбрии в Тихом океане. На сегодняшний день выловлено более тысячи тонн.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, в новом промысловом рейсе компания «Доброфлот» планирует произвести более 25 миллионов банок консервов и около 500 тысяч банок пресервов из иваси.

«Усовершенствованная линия производства пресервов позволяет расширить ассортимент упаковки по форме и весу до трех разновидностей – 500 грамм, 1,3 килограмма и пять килограммов. В основном компания будет производить сардину иваси и сельдь тихоокеанскую», – сообщили в ведомстве.

По словам управляющего группы компаний «Доброфлот» Александра Ефремова, с 2016 года рыбодобывающие суда осваивают лов иваси кошельковыми неводами.

«Данный вид промысла достаточно сложный, рыбаки обкатывали промысловые схемы с применением “кошельков” на прошлой путине. Учли все тонкости и недочеты, в результате, если в 2016 году  максимальный разовый улов этим орудием не превышал 30 тонн, то сейчас уже зафиксирована цифра в 90 тонн», – рассказал он.

Стоит отметить, что в это году компания планирует увеличить вылов сардины иваси по сравнению с 2016 годом в два раза – до 6 тысяч тонн.

Напомним, ранее вице-губернатор Денис Бочкарев подчеркнул, что вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов.

Неизменно высокое качество нашей рыбной продукции знают далеко за пределами России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: скумбрия  рыбная отрасль  доброфлот  иваси 



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