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В Приморье произведено стройматериалов на 5,2 млрд рублей
Продолжается работа по созданию центра производства стройматериалов в ТОР «Надеждинская» и «Большой Камень»
С начала года в Приморском крае произведено стройматериалов на 5,2 миллиарда рублей. Это на 20,6% выше, чем в соответствующий период прошлого года.
Объем выпуска основных строительных материалов составил: цемент – 770 тысяч тонн, бетон – 209 тысяч тонн, блоки и прочие сборные строительные изделия – 38 тысяч м.кв.
Прирост производства произошёл в том числе и за счёт создания в регионе новых предприятий. В этом году в крае начали работу 5 новых предприятий по производству строительных материалов и конструкций. На них производятся стеклопластиковая арматура и кладочная сетка, полифасадпрочные бетонные плиты, декоративные стеновые плиты и ламинат, оборудование для очистки сточных вод, пластиковые окна. Объёмы производства рассчитаны не только на приморский рынок, но и на соседние регионы.
Кроме того, продолжается работа по созданию центра производства стройматериалов в ТОР «Надеждинская» и «Большой Камень»: в Корпорацию развития Дальнего Востока поданы заявки от 18 организаций, планирующих производство строительных материалов, изделий и конструкций.
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