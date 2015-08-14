Приморские порты ищут покупателей

В преддверии Восточного экономического конгресса (ВЭФ), на котором сам президент должен объявить об открытии Свободного порта Владивосток и который посетят многочисленные бизнес-делегации, в том числе иностранные, некоторые приморские владельцы сколь-либо привлекательных активов развили бурную деятельность по их продаже. Либо по поиску инвестпартнеров, которые помогут довести до ума давно застоявшиеся мощности. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ожидается, что в перспективе, после создания в Приморье Свободного порта, грузооборот в таких портовых городах, как Владивосток и Находка, вырастет многократно, поэтому рынок таких активов, как порты, склады, логистические центры и так далее сегодня заметно активизировался.

Например, как стало известно деловой газете «Золотой Рог», в Находке на продажу выставлено сразу несколько предприятий, владеющих причальными мощностями. Более того, по некоторым сведениям, владелец крупного пакета акций Находкинского морского рыбного порта также ищет покупателя. Любопытно, что, несмотря на это, на ВЭФ будет представлен проект масштабной реконструкции НМРП.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.