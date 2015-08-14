Экс-кандидат в губернаторы Приморья Александр Кириличев вернулся в край

Спустя десять лет некогда один из самых успешных менеджеров Приморья вновь встал у руля созданного им в свое время Приморского морского пароходства. Самой главный вопрос: зачем? Подробности в материале газеты "Золотой Рог":

Возвращение Александра КИРИЛИЧЕВА в кресло генерального директора ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП), похоже, заметила только деловая газета "Золотой Рог". А ведь еще десять лет назад отказ талантливого менеджера от "ручного управления" созданной им судоходной компании, входившей в тройку крупнейших в России, обсуждался не только бизнес-изданиями, но даже и массовыми таблоидами, припомнившими Александру Дмитриевичу неудавшийся поход за губернаторским креслом.

Все дело в том, что Александр Дмитриевич ушел с должности гендиректора танкерного пароходства в пору расцвета последнего, а сегодня от собранной по кирпичику "империи Кириличева" осталось лишь одно громкое название, а весь профильный бизнес перекочевал в оффшоры и бананово-лимонный Сингапур. В итоге выручка ОАО "ПМП" по итогам первого полугодия 2015 года составила скромные 58,681 млн рублей против 584,366 млн рублей в первом полугодии 2007 года.

ДОСЬЕ "ЗР":

Александр Кириличев родился 23 сентября 1950 года в г. Сергач Горьковской области. В 1970 году окончил Астраханское мореходное училище, в 1983 году - Дальневосточное высшее инженерно-морское училище им. адм. Г.И.Невельского. В 1971 году начал работу на танкерах Приморского морского пароходства, бывшего танкерного подразделения Дальневосточного морского пароходства (FESCO). Прошел путь от четвертого до старшего механика. В 1990 году окончил Академию народного хозяйства и в числе лучших ее выпускников был направлен на обучение в Японию, где в 1991 году получил степень MBA. В том же году вернулся в ПМП и возглавил его. На выборах губернатора Приморья 19 декабря 1999 года занял второе место, проиграв Евгению НАЗДРАТЕНКО в с перевесом почти в четыре раза. После отставки Наздратенко, в досрочных выборах губернатора Приморья 27 мая 2001 года занял лишь шестое место из тринадцати. Тех самых выборов, по итогам которых главой Приморья был избран Сергей ДАРЬКИН.

В лучших традициях жанра

Успех Кириличева-управленца можно смело вносить в анналы приватизационного беспредела. Приморское морское пароходство денационализовалось одним из первых в 1992 году. При этом 51% акций оказался у трудового коллектива, а 49% - у государства. Гендиректором акционеры избрали Кириличева. В 1994 году прошел чековый аукцион по госакциям ПМП, в результате чего появились новые крупные акционеры, среди них - "Тройка-Диалог" и "Кредит Свисс Ферст Бостон", интересы которого представлял австралийский бизнесмен Эндрю ФОКС. Вняв советам своих продвинутых заместителей (АГАДЖАНОВ, КАНЧИН и ДОЖДЕВ) Кириличев грамотно провел вторую эмиссию акций пароходства в марте 1995 года. Эти бумаги были проданы одному покупателю, так называемому гаранту выпуска, дочерней инвестиционной компании пароходства "Приско-Стокс", за $70,6 тыс. Доля этих акций составила ровно 50% от существующего уставного капитала, соответственно, доля каждого акционера уменьшилась ровно в два раза. Далее "Приско-Стокс" продала акции ПМП компании "Кринстон" по 300 рублей за штуку. Так собственность ПМП фактически перекочевала в руки менеджмента во главе с Кириличевым.

Далее "Кринстон" занялась продвижением акций пароходства на международном фондовом рынке. С ее помощью в 1995 году был подготовлен меморандум о пароходстве и проведена презентация акций ПМП в 30 крупных компаниях мира, работающих на рынках ценных бумаг. В итоге ряд иностранных инвесторов согласился иметь дело с российской судоходной компанией. После чего для ПМП наступили золотые времена. Единственная на тот момент в России полностью частная судоходная компания на долгие годы прочно заняла свою нишу в перевозки нефти и нефтепродуктов на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

А что за тем? "Вывел весь флот за границу по схеме "одна фирма - одно судно". Всех заместителей разогнал. Переоформил офшорные компании, на которых значится контрольный пакет акций ОАО "ПМП" на себя лично. Но если бы он так не сделал, то все имущество по "случайности" переехало к нашим любимым "мааасквичам". А Александр Дмитриевич курил бы сегодня бамбук как большинство "красных директоров", и то, в лучшем случае", - отмечает один из известных приморских бизнесменов того времени.

Кириличеву и Ко достались 38 судов средним возрастом 15 лет, а благодаря пробивным способностям Александр Дмитриевич сумел получить от иностранных банков валютные кредиты на постройку новых кораблей - около $400 млн. В итоге за восемь лет дедвейт флота вырос в 2,5 раза.

ДОСЬЕ "ЗР":

В активе пароходства на момент приватизации было 38 танкеров дедвейтом от 3 до 40 тыс. тонн, возраст половины из которых подходил к критическому. Стратегическим направлением развития компании стало обновление флота. Используя схемы перевода судов под удобный флаг, пароходству удалось получить кредиты на приобретение новых танкеров. Первыми судами, построенными на заемные средства, стали 4 танкера дедвейтом по 28,8 тыс. тонн. В 1995-1998 гг. были введены в эксплуатацию еще пять судов различного дедвейта и назначения. В 2001 году ПМП перевезло 10,4 млн тонн нефтеналивных грузов, в 2003 году - более 10,7 млн тонн. Чистая прибыль соответственно $1 млн и $1,2 млн. Флот на тот момент состоял из 44 танкеров дедвейтом 823 тыс. тонн.

ПМП не продается!

К началу "нулевых" крупнейшие транспортные активы Приморья - Восточный порт, Находкинский морской торговый порт, пор Посьет, Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) перешли под контроль федералов, и только Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) с Михаилом РОБКАНОВЫМ и Вячеславом ПЕРЦЕВЫМ и ПМП сохранили независимость, хотя на танкерный бизнес покушался бывший министр топлива Сергей ГЕНЕРАЛОВ, создавший на базе ДВМП нынешнюю Транспортную группу FESCO.

"Все предприятия, о которых вы говорите, находились под контролем их менеджеров. Во всяком случае, без содействия гендиректора, без продажи акций менеджмента там нельзя было собрать контрольный пакет. Если менеджеры продали акции, наверное, это свидетельствует о том, что они сами не знали, как управлять своим предприятием. Сейчас бывшие хозяева перешли в разряд просто управленцев, но на самом деле они уже никто: пенсионеры, статисты. Мне кажется, что люди, которые продали свой бизнес московским олигархам, не понимают, зачем они живут на этой земле. Если же говорить о ПМП, то нам это не грозит. Мы прекрасно справляемся с задачами, которые стоят перед компанией. Менеджменту, мне, дружественным компаниям, зарегистрированным за рубежом, принадлежит 77% акций ПМП. На рынке в свободном обороте находится не более 17% от общего количества акций. Их может приобрести кто угодно. Если это структуры Сергея Генералова или еще кого-нибудь, то пусть они поработают на нашу капитализацию. Я могу только радоваться шевелению на рынке. Но авторитетно заявляю: скупить Приморское пароходство невозможно. Не продается", - говорил тринадцать лет назад Александр Кириличев.

К тому моменту пароходство не только укрепилось на танкерном рынке, но и обросло непрофильными активами. Например, в Подмосковье появилось предприятие по деревопереработке "Вешки" с годовым оборотом около $8 млн (было продано в начале "нулевых" - Прим. авт.). В активе оказались 7 офшорных компаний, ООО "Приско Форест ЛТД" (переработка древесины), российско-итальянское СП "Риолит" (добыча и обработка природного камня), ТОО "ПРИСКО Экофил Ко. Лтд" (изготовление топливных воздушных фильтров), страховая компания "Защита-Находка" и т.д. Появился даже собственный банк "Приско Капитал Банк", зарегистрированный в Находке.

Нокаут от шельфа

Бизнес ПМП подкосила ставка на сахалинские проекты. В феврале 2011 года созданная на базе ПМП корпорация PRISCO объявила о продаже шести своих танкеров, занятых транспортировкой сырой нефти с нефтяных месторождений северной части острова Сахалин. Как и следовало ожидать, суда были переданы государственной компании ОАО "Совкомфлот". Сделка оказалась крайне выгодной для "Совкомфлота", который стал единственным перевозчиком нефти для проекта "Сахалин-1,2".

Стоимость одного танкера (два были построены в 2004 году, три - в 2005 году, один - в 2009 году) составляла на тот момент $43-50 млн. Таким образом, PRISCO выручила за лучшие суда $250-300 млн, но лишилась гарантированной грузовой базы.

"О том, что рано или поздно государство "выдавит" PRISCO с Сахалина, было известно давно, - говорил один из участников рынка. - Г-н Кириличев в свое время успешно спрогнозировал развитие ситуации на рынке танкерных перевозок, избавился от балласта и построил современные суда под конкретные контракты. Другое дело, что государство не желает пускать к своему главному достоянию - нефти и газу - независимых игроков. Вначале заставили иностранцев потесниться на шельфе, теперь забрали танкеры у PRISCO. Конечно, компания получит неплохие по нынешним временам деньги, но инвестировать их в развитие вряд ли сможет - контрактов, подобных Sakhalin-1, попросту нет".

"О распродаже речи и не идет, - бодрился Александр Дмитриевич. - Да, мы приняли очень достойное предложение. Бизнес есть бизнес, и если за часть компании дают очень хорошую цену, почему бы на это не пойти? Надо уметь считать. Но это лишь обычная, пусть и выгодная сделка. Пароходство я не продам никогда, пусть даже втридорога. Самое главное мое достижение - это люди, а их миллионами долларов не измеришь. Я ни у кого валяться в ногах не буду, поверьте. Я использую только схемы рынка, а на нем сегодня хорошую ставку на мой танкер уже не дают. Как бы я там ни выворачивался. И тут вот он - "Совкомфлот". Которому наверняка пообещали, что без заказов его флот не останется. Дай Бог, если мои пароходы останутся на этих проектах". Не остались. Оправиться от потери шести лучших танкеров PRISCO так и не удалось.

"Мы же тоже в свое время ориентировались на эти светлые призывы. Когда говорили, что будут развивать несколько "Сахалинов", когда трубили об Усть-Луге, когда запустили Пригородное. И для каждого из этих проектов требовались специфичные суда, которых в стране не было. Мы оживились, начали формировать программу по строительству новых судов, искать под это свободные деньги. Сделали все, убедили банки, а это, поверьте, всегда непросто. И что в результате? Вышли на формулу покойного Егора ГАЙДАРА: "А кому нужны ваши пароходы? К нам придут и то, что нужно, вывезут сами. А то, что нам понадобится, привезут. И тоже сами". И только когда пароходы эти уже понастроили, я понял, что неправильно, оказывается, сориентировался. Признаюсь как на духу. Понял, что был введен в заблуждение всем тем, что говорилось на разных уровнях. Теперь, с учетом этого опыта, мне необходимо переориентировать свою команду на более открытый рынок, но ни в коем случае не на российский. Сам я это уже давно понял. Если ориентироваться на наш рынок, окажешься в проигрыше стопроцентно".

Как решил - так и будет

Не видя перспектив в России менеджмент пароходства потихонечку мигрировал в солнечный Сингапур и только Александр Кириличев, когда-то пообещавший передать бизнес сыну, все держался за Находку.

В июне 2005 года гендиректором ОАО "ПМП" был избран Александр МИГУНОВ, до того возглавлявший сингапурский офис PRISCO, осуществляющий управление офшорным флотом. А Александр Дмитриевич возглавил совет директоров, что зачастую считается как почетная ссылка. Но не у Кириличева.

"Ничего не менялось и меняться не будет. Все находится в режиме ручного управления. Только должности другие. Я - председатель совета директоров, Александр Мигунов - генеральный директор, далее - его заместители. Все находятся точно на тех же позициях, как и в бытность мою гендиректором. Поэтому каждый знает, что и как делать. Можно сказать, что сейчас я выполняю роль некоего советника, но при этом ни одного вопроса из-под контроля никогда не выпускал. Ни кадрового, ни финансового, ни текущей ситуации по рынку. Поэтому все успехи и неудачи - прежде всего мои. Но все, что касается бюджета, расходов, стратегии, в любом случае обсуждается на коллегиальном уровне. Никто в сторону не уходит.

С менеджерами я общий язык находил и будут находить. Мы одна команда. Вы правы, проскальзывает иногда у них эта позиция - взять и перебазироваться за рубеж полностью. Но я в свое время им всем сказал: пока я жив, куда бы вы ни прыгнули, меня вам все равно не перепрыгнуть. Как я решил, так и будет", - говорил автору этих строк Александр Кириличев.

«В саммит АТЭС - не верю!»

Кириличев всегда отличался специфическим видением происходящего. Вот, к примеру, такая речь.

"На мой взгляд, саммит в конечном итоге проведут в Санкт-Петербурге. Месяца за три, а может, и за полгода, переориентируют его из Владивостока, - говорил Александр Дмитриевич. - За вторую столицу говорят наличие инфраструктуры и опыта проведения подобных форумов, за Владивосток я не вижу никаких видимых плюсов. Наверное, перенос будет верным решением. Жалко только, что в ближайшие два года здесь все будет в непрерывной стройке по принципу слепить абы как. Неважно, какого качества, главное, освоить выделенные средства по полной программе. А потом будут искать покупателей на новые объекты. Когда мне говорят, что в корпуса ДВФУ на острове Русский поселят студентов, я в это категорически не верю. Ну не бывает манны небесной в этой стране. Все это в конечном итоге превратится в предмет коммерческих торгов. Кому, за сколько и на каких условиях, решат заранее. Поэтому тому, кто сейчас готов продать квартиру, советую не жаться и продать. Есть все основания считать, что стоимость квадратного метра во Владивостоке после 2012 года резко упадет".

До новогодней ночи…

Последние годы ОАО "ПМП" существовало, по большому счету, номинально. 2014-й год компания закончила с чистым убытком по РСБУ в размере 55,469 млн рублей против 1,25 млн рублей чистой прибыли в 2013 году. Да и откуда взяться прибыли, если ПМП, как сообщается на сайте PRISCO, на данный момент ведет подбор и подготовку кадров для флота, координирует работу береговых подразделений и дочерних компаний, и сдает в аренду офисные помещения.

В компании появление убытка объясняли расходами на финансирование "ПРИСКО капитал банка" в размере 87 млн рублей, ликвидацией объектов незавершенного строительства на сумму 24,02 млн рублей и созданием резерва по сомнительной задолженности в сумме 4,8 млн рублей (в том числе 4,5 млн рублей составляет задолженность ЗАО СК "Защита-Паллада", признанного банкротом).

Что касается непосредственно PRISCO, управляемой из Сингапура, то ее флот на данный момент состоит из 9 танкеров ледового класса суммарным дедвейтом около 673 тыс. тонн, построенных в 2008-2009 годах на верфях Южной Кореи. Не так уж и плохо для стабильного благополучия, что, похоже, устраивает партнеров Кириличева.

"Фактически там (в Сингапуре - Прим. авт.) полноценная компания, которая, собственно, и представляет интересы пароходства на международном рынке. Сингапур для нас стал своеобразным трамплином, первым шагом к прямому общению с фрахтователем и всей остальной индустрией. Мы заново открывали для себя мир и одновременно представляли компанию. Результаты той политики оказались весьма неплохими. Можно сказать, что сегодня мы пожинаем плоды верно принятого решения. В то время найти заемные средства в России было невозможно. Да, чего уж там скрывать, отношение инвесторов к нашей стране до сих, мягко говоря, настороженное. И всегда одним из основных условий было управление флотом не только из России, но и из-за рубежа. Плюс наличие иностранного флага. Существуют определенные правила, и мы не можем их нарушить", - объяснял после своего назначения гендиректором ПМП Александр Мигунов.

В настоящее время в совет директоров ПМП кроме Александра Мигунова и Александра Кириличева входят три менеджера сингапурской компании PRISCO (Singapore) Pte. Ltd. - финансовый директор Дмитрий ГОЛОМОВЗЫЙ, заместитель управляющего директора Алексей МАЦКЕВИЧ и исполнительный директор по развитию проектов Дмитрий КИРИЛИЧЕВ (сын Александра Кириличева), а также председатель правления и начальник управления развития корпоративных отношений "ПРИСКО капитал банка" Елена СЫЧЕВА (дочь Александра Кириличева) и Андрей СЫЧЕВ (супруг Елены Сычевой).

ДОСЬЕ "ЗР":

Елена Сычева начинала карьеру с должности бухгалтера расчетно-кассового отдела ПМП (1996-1998 гг.), затем работала юристом инвестиционной финансовой компании ОАО "Приско Стокс", экономистом финансово-валютного отдела и бухгалтером 1-й категории отдела оффшорных компаний ПМП. Дмитрий Кириличев в 2000 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ, в 2005 году - World Maritime University, Shipping Management Course (Мальме, Швеция). Карьеру начал в 2001 году с должности менеджера коммерческого отдела ПМП.

После годового собрания акционеров совет директоров ОАО "ПМП" досрочно прекратил полномочия гендиректора Александра Мигунова и избрал гендиректором Александра Кириличева. Правда, всего сроком на 7 месяцев, до 31 декабря 2015 года. Александр Мигунов при этом сохранил должность управляющего директора PRISCO (Singapore) Pte. Ltd. и возглавил совет директоров ОАО "ПМП". Ответ на вопрос, зачем Александру Дмитриевичу новая головная боль к 65 годам, и кто будет "рулить" ПМП после новогодней ночи 2016 года, знает только он сам.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.