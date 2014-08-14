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Исполнителей госзаказов не из Приморья заставят платить налоги в местный бюджет

14 Августа 2014, 18:16 | Приморье
Предприятия, которые реализуют инвестиционные проекты в Черниговском районе Приморья, обяжут регистрировать компании и платить налоги в местный бюджет. К решению вопроса будет подключено Управление федеральной налоговой службы по Приморскому краю, а при необходимости - прокуратура.
 
В ходе выездного расширенного заседания Администрации Приморья в Черниговском муниципальном районе был поднят вопрос: подрядчики, которые реализуют инвестиционные проекты в районе, не хотят становиться на налоговый учет и платить налоги в местный бюджет.
 
Глава региона Владимир Миклушевский заявил, что организации, которые работают на территории, обязаны это делать».
 
«Я полностью на вашей стороне. Хотите работать на территории района – платите налоги в район. Чтобы район имел от этого понятную выгоду, мог развивать социальную сферу, чтобы людям жилось здесь лучше! А просто инвесторы, которые зарабатывают себе в карман, нам не нужны. Александр Иванович, с налоговыми органами поработайте, дайте им поручение подключиться»,- поручил руководитель края первому вице-губернатору.
 
Сразу после заседания Администрации Александр Костенко встретился с и.о. начальника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 11 по Приморскому краю.
 
По словам Галины Обрывковой, налоговая служба контролирует все инвестиционные проекты, реализуемые на территории района.
 
«Смотрим, кто выиграл конкурс, сразу начинаем работать с руководителями организаций, но зачастую появляются субподрядчики, которые не систематически работают в отрасли и не хотят платить. Так, например, конкурс на строительство спортивного стадиона выиграл предприниматель из Москвы, а строит компания из Спасска, при этом налоги не платятся ни в Москве, ни в Спасске. Мы запрос делали в Москву, а местного предпринимателя найти не можем», - рассказала и.о. руководителя.
 
По мнению первого вице-губернатора, для решения вопроса необходимо плотное взаимодействие заинтересованных структур.
 
«Подрядчики представляют на оплату акты выполненных работ, которые оплачивает администрация. И нужно эту цепочку связать. Давайте подключать местную власть, если не получается найти подрядчика - прокуратуру. Глава не должен платить деньги, пока такие компании не выйдут из тени», - считает Александр Костенко.
 
Первый вице-губернатор  поручил к понедельнику составить перечень строящихся объектов на территории Черниговского муниципального района и перечень организаций, которые выиграли тендеры, а также данные о субподрядчиках, которых удалось разыскать. Уже на следующей неделе Александр Костенко соберет совещание с участием краевой налоговой службы, где планируется определить ряд мер, позволяющих обязать субподрядчиков выплачивать подоходный налог.
 
Стоит отметить, что одним из примеров, когда инвестор платит налоги именно в местный бюджет, в Приморье является завод СПГ в Хасанском районе.
 
Владимир Миклушевский и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта по строительству завода.
 
«В первую очередь это огромные инвестиции – 13,5 миллиардов долларов, которые будут вложены в строительство завода в Хасанском районе. Крайне важно, что налоги будут поступать в бюджет Хасанского района и Приморского края, начиная с момента строительства и после введения его в эксплуатацию. Мы специально договорились об этом с Алексеем Борисовичем Миллером. Для жителей края важно, что завод, который будет у нас строиться, будет приносить налоги в бюджет для развития социальной сферы», - заявил глава региона.
 
 
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Теги: газпром  налоги  СПГ 



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