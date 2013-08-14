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Приморское морское пароходство сокращает перевозки и прибыль

14 Августа 2013, 15:37 | Приморье

ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП, базовая компания корпорации PRISCO), после продажи своих танкеров «Совкомфлоту» в 2011 году, последовательно сокращает перевозки и прибыль.

PRISCO в первом полугодии 2013 года перевезла 4,052 млн тонн грузов, что на 29,2% меньше, чем годом ранее. В компании поясняют, что в номенклатуре доставляемых грузов произошло существенное перераспределение.

«На сегодняшний день фрахтователи, с которыми компания имеет действующие контракты, ориентированы на доставку светлых и темных нефтепродуктов. Если в I полугодии прошлого года преобладала сырая нефть, то сейчас ее удельный вес в общем объеме перевезенных грузов снизился с 62% до 34% и составил 1,386 млн тонн. Основным видом перевезенных грузов в отчетном периоде стали светлые нефтепродукты, значительно увеличив свою долю с 15% до 43% (с 835 тыс. тонн до 1,741 млн тонн)», - отмечают в компании.

В связи с ростом спроса на перевозки светлых нефтепродуктов компания перевела несколько танкеров с перевозок темных нефтепродуктов на этот вид груза. Темных масел в первом полугодии 2013 года перевезено 881,220 тыс. тонн, что практически в два раза превышает показатель прошлого года.

Досье «ЗР»

Корпорация PRISCO специализируется на транспортировке наливных, насыпных и навалочных грузов, участвует в обслуживании нефтетерминалов и транспортировке сжиженного природного газа. Флот PRISCO состоит из 11 танкеров ледового класса суммарным дедвейтом 1,108 млн тонн, построенных в 2007-2009 гг. на верфях Южной Кореи. Средний возраст судов - 4,5 года. В рамках совместных предприятий PRISCO эксплуатирует морской буксир ледового класса, суда-катамараны для обслуживания морских нефтедобывающих платформ и судно для транспортировки сжиженного природного газа. Менеджмент ПМП, в том числе председатель совета директоров Александр КИРИЛИЧЕВ, контролирует около 75% акций пароходства.

Сокращение объемов перевозок сказывается на финансовых показателях компании. В январе-июне 2013 года ПМП сократило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 11,6 раза, до 1,318 млн рублей. Выручка сократилась на 18% - до 53,332 млн рублей.

Отметим, что в 2012 году ПМП продало за 142 млн рублей принадлежащее ему административное здание с коммуникациями в Южно-Сахалинске и за 22,5 млн рублей землю под ним. А вот административный городок в Находке практически весь сдан в аренду, большую часть основного здания занимает ЗАО «Восточная нефтехимическая компания».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: СПГ  грузы  ПМП  терминалы  перевалка  нефтепродукты  морсике порты 



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Комментарии

  • Псевдоним23:32, 14.08.2013#

    Взяточники из юникома владивостокского скоро обогатятся, будут моряков из пмп за деньги в море отправлять, как они сейчас моряков совкомфлота отправляют

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