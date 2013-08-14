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"Приморскуглю" - 70 лет
Предприятия компании с многолетней историей бьют рекорд за рекордом
Свой профессиональный праздник День шахтера отметят в последнее воскресенье августа коллективы предприятий ОАО «Приморскуголь». В этом году компания отмечает также свой юбилей - 70 лет с момента создания и 10 лет работы в составе ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). Об основных итогах работы предприятий ОАО «Приморскуголь» в первом полугодии 2013 года, за период СУЭК, достижениях и ближайших задачах рассказывает исполнительный директор ОАО «Приморскуголь» Александр ЗАНЬКОВ.
- В январе июне 2013 года предприятия ОАО «Приморскуголь» добыли 2,45 млн тонн угля, что на 12% больше плановых показателей. Прирост по добыче составил 258 тыс. тонн. В разрезоуправлении «Новошахтинское» добыча в первом полугодии составила 1,57 млн тонн угля. Сверх плана добыто 56 тыс. тонн (4%). Объем вскрышных работ увеличен на 10% и составил 9,76 млн куб. м. В шахтоуправлении «Восточное» за 6 месяцев добыто 883 тыс. тонн, что на 30% выше запланированного объема.
- Александр Петрович, какие наиболее важные достижения можно отметить по итогам работы в первом полугодии?
- В шахтоуправлении «Восточное» по итогам мая был установлен новый рекорд добычи за один месяц - 202,1 тыс. тонн. Таких показателей ранее не удавалось достигать ни одной шахте за всю более чем 100-летнюю историю угольной промышленности Приморского края.
По итогам июня в ШУ «Восточное» на обогатительно-погрузочном комплексе с применением сепараторов сухого обогащения FGX переработан максимальный объем угля с начала его эксплуатации (2009 год) - 152,3 тыс. тонн угля в месяц.
В рамках реализации программы технического перевооружения горных работ в РУ «Новошахтинское» внедрено техническое решение по изменению транспортной схемы доставки добытого угля из призабойной зоны участка № 2 разреза «Павловский» № 2 на пункт погрузки угля в ж/д вагоны cт. «Восточная-2» с применением ленточного конвейера длиной 1665 метров типа НЕ-К производства H+E Logistik GmbH (Германия), которым уголь транспортируется от рабочего борта разреза до угольных складов технологического комплекса пункта погрузки.
Внедрение конвейерного транспорта позволило стабилизировать подачу угля на дробильно-сортировочный комплекс, обеспечить ритмичную отгрузку угля потребителям, а также снизить затраты на транспортировку угля из добычных забоев на углепогрузочный пункт.
В 2012 году мы перевыполнили плановое задание. На мой взгляд, то, что удалось сохранить достаточно высокие (4,69 млн тонн) производственные показатели, - дорогого стоит.
Отмечу, что в 2012 году мы ушли от открытых работ на ШУ «Восточное» и при этом не снизили объемы добычи угля в целом.
Нынешний год для нас - юбилейный: «Приморскуголь» отмечает 70-летие и 10 лет в составе СУЭК.
За этот период в 2011 году был достигнут максимальный показатель за последнюю десятилетку (5,69 млн тонн), притом что, когда СУЭК пришла в Приморье, добыча балансировала на уровне 3,5 млн тонн.
В 2011 году впервые был преодолен рубеж добычи в 1 млн тонн из одного очистного забоя за один календарный год. Впервые в истории ШУ «Восточное» предприятие вышло на реализацию товарной продукции на экспорт. В 2012 году половину угля, добытого в Липовцах, мы отправили в Китай.
В 2012 году в ШУ «Восточное» показатели по добыче достигли 1269,6 тыс. тонн, по проходке - 4172 метров. На момент вхождения шахтоуправления в СУЭК объем добычи составлял 557,5 тыс. тонн, в том числе подземным способом 194,9 тыс. тонн. Объемы проведения горных выработок увеличились за десятилетие почти в 2,2 раза.
Суточная максимальная добыча 11 356 тонн была достигнута 7 ноября 2012 г.
В ноябре 2011 года был достигнут рекордный показатель суточной переработки угля 5 119,4 тонн. Объемы погрузки превысили уровень 100 вагонов при норме 60 - в сутки.
Еще один юбилей - 100 лет - отмечает сервисное предприятие ОАО «Приморскуголь» - Артемовское ремонтно-монтажное управление.
Это многофункциональное и многопрофильное предприятие, располагающее необходимой базой, технологиями для ремонта, изготовления, монтажа оборудования и металлоконструкций. Выездные бригады Артемовского РМУ принимают участие в реализации инвестиционных проектов на территориях добычных предприятий ОАО «Приморскуголь». При участии специалистов Артема были произведены монтажи сортировочного комплекса в ШУ «Восточное», конвейерного комплекса в РУ «Новошахтинское» и др.
- Какие задачи ставите в 2013 году?
- Планируется вывести ШУ «Восточное» на объем добычи 1,3 против 1,27 млн тонн в 2012 году. Для обеспечения работы предприятия после отработки запасов участка «Восточный» в 2013 году намечено начать подготовку нового участка с запасами в 15 млн тонн и довести объемы проходки до 6 тыс. метров в год. Основная задача на перспективу для РУ «Новошахтинское» - вписаться в современный этап развития теплоэнергетики края (когда в крае резко снизился спрос на бурые угли в связи с переводом Владивостокской ТЭЦ-2 с потребления угля на природный газ) и сохранить производственно-технический потенциал предприятия на уровне, позволяющем в перспективе (после 2016 года) обеспечивать потребности будущего потребителя - проектируемой сейчас Уссурийской ТЭЦ (г. Уссурийск).
К сожалению, сегодня предприятие открытой буроугольной добычи оказалось в непростой ситуации в плане отсутствия сбыта. В РУ «Новошахтинское» мы имеем техническую возможность обеспечить добычу 5 млн тонн угля в год, но на 2013 год планируем не более 3 млн тонн.
На наш взгляд, в сложившейся технологической цепочке в Приморье обойтись без использования местных углей не удастся. Поэтому наша позиция заключается том, чтобы угледобыча органично вписалась в новую схему топливного баланса.
При этом необходимо рассмотреть вопрос использования угля в качестве резервного топлива вместо существенно более дорогого мазута.
Уголь сегодня значительно дешевле газа. Стоимость одной тонны условного топлива (ТУТ) угля на входе ВТЭЦ-2 в конце прошлого года составляла около 2,7 тыс. рублей, стоимость ТУТ газа - в районе 3,25-3,3 тыс. рублей, плюс 20% к углю. Мазут в качестве резервного топлива для ВТЭЦ-2 с доставкой обходится и вовсе в 13-13,5 тыс. рублей за тонну условного топлива.
И за цифрами не стоит забывать о других болевых точках. Снижение добычи угля создает определенные проблемы социального характера, связанные с оптимизацией численности.
Высококвалифицированных специалистов стараемся оставить. Мы рассчитываем на то, что через некоторое время спрос на уголь значительно вырастет, а для его удовлетворения будет нужна стартовая площадка. И я уверен, если потребуется в дальнейшем привлечение дополнительного персонала, мы это сделаем. Базу мы сохраним.
Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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