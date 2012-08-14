Приморский завод «Аскольд» называют предприятием XXI века

В рамках рабочей поездки в Арсеньевский городской округ завод «Аскольд» посетила делегация администрации Приморского края во главе с временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора Приморья Сергеем СИДОРОВЫМ, курирующим вопросы промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, международного сотрудничества и туризма.

Как сообщили в отделе маркетинга и пресс-службе ОАО «Аскольд», вместе с Сергеем Сидоровым производственные цеха и участки предприятия осмотрели и.о. директора департамента промышленности и транспорта Приморского края Иван ТИРСКИХ, глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН, управляющий директор ОАО «ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО, руководитель приморского представительства государственной корпорации «Ростехнологии» Александр ПОЛУСМАК.

На ОАО «Аскольд» в настоящее время идет интенсивное техническое перевооружение производства. Помимо выпуска судовой трубопроводной арматуры - основной продукции, почти 70 лет поставляемой аскольдовцами для нужд российского Военно-Морского флота, активно осваиваются новые направления производственной деятельности. Ввод в эксплуатацию соответствующего оборудования позволит значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции. Делегация побывала в механосборочных цехах №33 и №4, на участке литья под давлением, ознакомилась с технологией глубокой переработки древесины.

В механосборочном цехе № 33 искренний интерес гостей предприятия вызвала вот уже более 15 лет выпускаемая аскольдовцами печатная рулонная офсетная машина «Фактор-90». На момент визита конфигурацию машины «Фактор-90» в составе полноцветной башни и фальцаппарата сотрудники сборочного участка готовили к тестовым испытаниям, которые проводятся на каждой машине перед отгрузкой заказчику. А значит, скоро очередная машина аскольдовских производителей полиграфического оборудования будет запущена в эксплуатацию в одной из российских типографий. В Арсеньеве также работает аскольдовская офсетная ротация - на печатной машине «Фактор-90», установленной в типографии ЗАО «Полицентр», вот уже более 13 лет, на которой печатаются многие городские и краевые газеты.

Для расширения ассортимента и снижения себестоимости арматуры общепромышленного назначения ОАО «Аскольд» в цехе 33 установлены новые высокопроизводительные станки: токарно-карусельный CJK5116/5225, вертикально-фрезерный VDF 1200 и токарно-винторезные CKE 6180/2000.

В цехе №4, специализирующемся на производстве и испытаниях судовой арматуры, начальник цеха Евгений ГЕРАСИМЕНКО показал основные производственные участки, в том числе участок высокопроизводительных многооперационных токарных обрабатывающих центров немецкой фирмы «DMG», новый испытательный стенд для проверки арматуры на герметичность. На участке литья генеральный директор ОАО «Аскольд» Леонид КОЛЕСНИКОВ представил первую продукцию нового роботизированного технологического комплекса - детали высокой степени готовности сборки, которые станут радиаторами отопления.

Интерес у представителей краевой администрации вызвал и новый комплекс глубокой переработки древесины, оснащенный современным компьютеризированным технологическим оборудованием. Причем оборудование продолжает обновляться. Так, совсем недавно приобретена и запущена в эксплуатацию новая веерная пресс-вайма для склейки мебельного щита, в скором времени ожидается ленточнопильный станок производства Португалии, который значительно ускорит процесс первоначальной распиловки бревен и позволит получать высококачественный обрезной пиломатериал.

Перспективными планами на развитие предприятия, дальнейшую модернизацию и расширение номенклатуры выпускаемой продукции поделился председатель Совета директоров ОАО «Аскольд» Олег ВОЛКОВ. Сергей Сидоров высоко оценил вклад руководства ОАО «Аскольд» в модернизацию предприятия, создание условий по привлечению молодежи на завод. По словам Сергея Васильевича, «Аскольд» - современное машиностроительное предприятие с технологиями, соответствующими требованиям XXI века.

По итогам визита намечен ряд совместных программ, в том числе и по реализации программы газификации Арсеньевского городского округа. «Когда в городе есть такие энтузиасты, как руководители ведущих предприятий, то край, конечно же, эту инициативу поддержит и сделает все возможное для быстрейшего воплощения проекта в жизнь», - отметил Сергей Сидоров.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".