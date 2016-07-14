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В Приморье составлен "черный" список работодателей
1 632 работника без трудового договора, были выявлены в ходе месячника по легализации трудовых отношений, прошедшего в Приморье. Из них 1 602 человека трудоустроены официально. «Черный» список направлен в Прокуратуру Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Итоги месячника, проходившего в муниципальных образованиях края с 4 мая по 10 июня, обсудили участники межведомственной комиссии в администрации Приморского края.
По словам заместителя директора департамента труда и социального развития Приморского края Светланы Красицкой, среди задач, стоявших перед организаторами на начальном этапе, было не только выявление случаев неформального трудоустройства, но и напоминание работодателям об административной ответственности за несоблюдение трудового, бюджетного и налогового законодательства,
«Самое главное – формирование среди граждан негативного отношения к “серой” занятости. Чем больше люди понимают, что таят неотрегулированные отношения с работодателем, чем лучше информированы о своих правах, тем требовательнее могут общаться с недобросовестными работодателями», – убеждена она.
В департаменте отмечают, в вопросах информирования населения о проблеме «серых» зарплат существенную поддержку оказали краевые и муниципальные средства массовой информации. Приморские журналисты подготовили и разместили около 70 информационных материалов соответствующей тематики.
Интерес участников межведомственной комиссии вызвали результаты социологического опроса по обсуждаемой проблеме. В этом году рабочие группы, созданные при главах муниципальных образований края, собрали и обработали более 8,5 тысяч анкет. В основном среди участников анкетирования – граждане трудоспособного возраста, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Активное участие в опросе приняли владивостокцы и жители Спасского муниципального района.
Род деятельности граждан, принявших участие в социологическом опросе, разнообразен. Наиболее распространенными являются сферы: образование, транспорт, торговля, строительство, здравоохранение и услуги населению.
«В сравнении с предыдущими месячниками, результаты порадовали. Мы отметили высокий процент опрошенных граждан, работающих по трудовым договорам с оформлением трудовой книжки. Почти 76% получают официальную заработную плату с прилагаемым пакетом социальных выплат», – проинформировала Светлана Красицкая.
Очень одним положительным результатам месячника специалисты называют списки организаций, где, по мнению респондентов, нарушается трудовое законодательство в части оформления трудовых отношений. По Приморскому краю насчитали 168 таких организаций. «Черный» список направлен в Прокуратуру Приморского края.
Вице-губернатор края Павел Серебряков, курирующий межведомственное взаимодействие в вопросах легализации трудовых отношений, обратил внимание собравшихся на необходимость общения с такими работодателями на всех уровнях: муниципальном и краевом. По его мнению, отказ вполне может стать поводом для обращения в Прокуратуру о комплексной проверке ряда предприятий в части нарушения трудового законодательства.
«Мы не ставим целью кого-либо наказать. Есть задача разобраться, при необходимости – помочь. Я всегда выступаю за всестороннюю поддержку бизнеса, который в современных условиях является “опорой” страны. Но когда люди не хотят разговаривать, у меня это вызывает недоумение, – подчеркнул заместитель главы региона, заверив, что законные рычаги воздействия на ситуацию имеются.
В свою очередь специалисты департамента информируют, что на сайте ГИС «Народный контроль» в разделе субъекта РФ добавлена категория «неформальная занятость». Теперь каждый гражданин по этой ссылке может заявить о работодателях, нарушающих его трудовые права.
Напомним, в январе 2015 года Правительство РФ поставило перед регионами задачу максимально снизить показатели неформальной занятости. В Приморье к концу декабря совместные проверки выявили 35,1 тысячу человек, работающих неофициально. В итоге 34,2 тысячи работников заключили официальные договоры с работодателями.
Важным результатом работы с неформальной занятостью и теневыми зарплатами стало увеличение поступлений в Пенсионный фонд на 1,4 процента, а это более 600 миллионов рублей дополнительно.
За первое полугодие 2016 года в Приморье выявили 9,6 тысяч случаев неофициального трудоустройства, в 9,4 тысячах – удалось добиться законного оформления трудовых отношений.
Выполнение контрольных показателей по снижению численности экономически активных, но неработающих лиц трудоспособного возраста составило 14,8 %, тогда как в 2015 году эта цифра составляла лишь 1,7%.
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