Амбиции руководства КГУП "Примтеплоэнерго" - 20 миллионов рублей на услуги адвокатов

Вот - очередной пример фееричных затрат КГУП «Примтеплоэнерго» на сумму аж в 20 млн рублей. Расходуются такие деньги не на модернизацию производства, не на закупки техники и оборудования и даже не на зарплату технических специалистов – миллионы краевого бюджетного предприятия решили израсходовать на… услуги адвоката.

Если пройти по этой ссылке, то можно узнать много интересного.

На официальном сайте государственных закупок 8 июля 2015 года вполне официально размещена информация под рубрикой «Запрос предложений на оказание уcлуг адвoката для нужд КГУП «Примтеплoэнерго». Предполагается, что адвокату предстоит оспорить пять контрактов на поставку нефтепродуктов, при этом интересы необходимо представлять только при оспаривании судебных актов первой инстанции (в Пятом апелляционном суде, АС Дальневосточного округа, Судебной коллегии Верховного Суда РФ). То есть, согласно условиям конкурсной документации, в Приморье нанятый адвокат пойдет сразу в апелляционную инстанцию - видимо, КГУП «Примтеплоэнерго» изначально предполагает, что первую инстанцию (в Арбитражном суде Приморского края) проиграет. Получается, что 1 млн рублей - это гарантированный гонорар, остальные 19 млн - 4% так называемого «гонорара успеха», оплаты за победу.

Арифметику «адвокатского лота» КГУП «Примтеплоэнерго» мы попросили разъяснить и президента Адвокатской палаты ПК Бориса МИНЦЕВА. Президент АППК объяснил, что, согласно Кодексу профессиональной этики адвоката РФ, ст. 16 п. 3, адвокат имеет право на получение «гонорара успеха», однако на практике очень часто этот гонорар впоследствии не выплачивается. «Довольно часто случается так, что оговоренный «гонорар успеха» впоследствии не выплачивается адвокату и суд остается на стороне заказчика, так что в таких делах, особенно когда речь идет о достаточно больших суммах, нужно быть внимательными при составлении договоров, - отметил Борис Минцев. - Хотя возможен и другой вариант: все судебные издержки, включая «гонорар успеха», потом могут лечь на вторую сторону по делу. В случае ее проигрыша, конечно…»

Кстати, посмотрели мы и официальную информацию Адвокатской палаты Приморского края на сайте www.primadvokat.ru о минимальных ставках на работу адвокатов. Постановление Совета Адвокатской палаты Приморского края от 4 февраля 2015 года «О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую юридическую помощь». Так вот в п. 3.4 этого документа говорится следующее: «при сумме свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей:

3.4.1. Подготовка дела, составление искового заявления - от 9500 рублей за день;

3.4.2. Участие в суде - от 6000 рублей за день, при этом общая сумма

вознаграждения за оказываемую юридическую помощь - от 5% от суммы иска».

Отсюда вопрос: знакомы ли с официальными расценками Адвокатской палаты Приморского края составители лота на адвокатские услуги из КГУП «Примтеплоэнерго» и как формировался предполагаемый гонорар адвокату? Да и за 6 тысяч рублей в день адвокат может провести аж 166 (!) судебных заседаний! Конечно, расценки, установленные АППК, носят рекомендательный, а не обязательный характер, но они являют собой нечто «среднеарифметическое», построенное на знании реалий адвокатской работы. Отсюда вопрос: 166 возможных судебных заседаний - не многовато ли для оспаривания довольно простых сделок на поставку нефтепродуктов? Тем более что у КГУП «Примтеплоэнерго» есть своя юридическая служба и даже целый советник генерального директора по правовым вопросам, которые ежемесячно получают зарплату!

Стоит предположить, что данный 20-миллионный лот - это оспаривание тех самых 318 млн рублей задолженности, которые уже высудил поставщик - ООО «НК «Союз Петролеум» - у КГУП «Примтеплоэнерго» в первой инстанции - в Арбитражном суде ПК. Теперь юристы «Примтепла» оспаривают эти сделки, как «кабальные» - то есть навязанные в заведомо невыгодных условиях. В этой ситуации удивляет подход руководства КГУП «Примтеплоэнерго»: денег не хватает, персонал сокращается, повышаются тарифы для населения аж на 12%, но вместо режима экономии госпредприятие готово потратить миллионы на адвокатские услуги. Что это? При этом понятно, что главный «оппонент» «Примтепла» - ООО «НК «Союз Петролеум». Именно с этой компанией-поставщиком приморские «тепловики» заключили пять контрактов на поставку нефтепродуктов, а теперь категорически отказываются платить. И готовы потратить хоть миллион рублей, хоть 20 миллионов, лишь бы хоть кто-то попытался в суде победить «непокорного» поставщика. При этом во взаимодействии с другими поставщиками топлива у «Примтепла» нет желания нанимать адвокатов-«миллионеров». Что это? Желание доказать свою правоту любой ценой? Стоимость амбиций руководства КГУП на 20 млн рублей?

Мария ПРАВДИНА, «Приморский репортер». Газета «Золотой Рог», Владивосток.