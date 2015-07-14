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Банк ВТБ получил доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая
14 Июля 2015, 15:33 | Приморье
10 июля банку ВТБ в ходе официальной церемонии в Народном Банке Китая была вручена лицензия на доступ к локальному межбанковскому рынку облигаций. ВТБ стал первым российским банком, получившим подобное одобрение со стороны регуляторных властей КНР, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу банка.
Данная лицензия позволяет банку ВТБ получить доступ к торгам на внутреннем рынке облигаций Китая, который является третьим в мире по объемам выпущенных долговых обязательств. Межбанковский внебиржевой сегмент облигационного рынка, регулируемый Народным Банком Китая, является наиболее ликвидной торговой площадкой долговых инструментов большинства эмитентов материкового Китая. Основными участниками рынка являются крупнейшие институциональные инвесторы, как локальные коммерческие банки, управляющие компании, страховые фонды, так и глобальные финансовые группы, фокусирующиеся на китайском рынке.
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос сообщил: «Получение лицензии на доступ к китайскому рынку облигаций знаменует новый этап в развитии бизнеса ВТБ по китайскому направлению и подчеркивает лидирующие позиции и признание банка в качестве ключевого российского игрока в Китае. Мы продолжаем целенаправленное построение необходимой платформы для расширения возможностей наших клиентов. За последнее время был достигнут значительный прогресс во многих областях финансового сотрудничества с китайскими партнерами».
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