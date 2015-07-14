www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Банки
Распечатать

Банк ВТБ получил доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая

14 Июля 2015, 15:33 | Приморье
10 июля банку ВТБ в ходе официальной церемонии в Народном Банке Китая была вручена лицензия на доступ к локальному межбанковскому рынку облигаций. ВТБ стал первым российским банком, получившим подобное одобрение со стороны регуляторных властей КНР, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу банка.
 
Данная лицензия позволяет банку ВТБ получить доступ к торгам на внутреннем рынке облигаций Китая, который является третьим в мире по объемам выпущенных долговых обязательств. Межбанковский внебиржевой сегмент облигационного рынка, регулируемый Народным Банком Китая,  является наиболее ликвидной торговой площадкой долговых инструментов большинства  эмитентов материкового Китая. Основными участниками рынка являются крупнейшие институциональные инвесторы, как локальные коммерческие банки, управляющие компании, страховые фонды, так и глобальные финансовые группы, фокусирующиеся на китайском рынке.
 
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос сообщил: «Получение лицензии на доступ к китайскому рынку облигаций знаменует новый этап в развитии бизнеса ВТБ по китайскому направлению и подчеркивает лидирующие позиции и признание банка в качестве ключевого российского игрока в Китае. Мы продолжаем целенаправленное построение необходимой платформы для расширения возможностей наших клиентов. За последнее время был достигнут значительный прогресс во многих областях финансового сотрудничества с китайскими партнерами».
 
Автор:
Теги: китай  ВТБ 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru