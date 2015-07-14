Нарвинский тоннель достроят к декабрю

В Приморье продолжается строительство Нарвинского тоннеля в Хасанском районе. Ход работ проинспектировал Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как доложил главе региона генеральный директор ОАО «Примавтодор» Александр МАРТЫНОВ, строительство тоннеля ведется согласно графику.

«Мы полностью завершили гидроизоляцию свода тоннеля и проходку. Сейчас занимаемся устройством постоянной железобетонной отделки свода тоннеля и камер, а также пленочной гидроизоляцией и бетонированием обратного свода тоннеля. Сроки соответствуют графикам», - сообщил он.

Александр Мартынов заверил, что в декабре строители проведут работы по рекультивации земли, и объект будет готов.

Владимир Миклушевский отметил важность сдачи объекта в срок.

«Тоннель не только позволит жителям и гостям Приморья комфортнее передвигаться по краю, но и будет способствовать сохранению популяции редчайшего зверя - дальневосточного леопарда», - подчеркнул Губернатор. Напомним, Нарвинский тоннель общей длиной 575 метров строится в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда. Именно в Хасанском районе обитают эти редкие кошки. Тоннель разведет по разным уровням автомобильную трассу и пути миграции леопардов.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.