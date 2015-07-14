Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дорогу Владивосток - Находка строят с опережением графика
Строительство автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный идет с опережением графика. Об этом сообщил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Владимир МИГАЧЕВ. По его словам, новая трасса будет достроена к марту 2016 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
«Стоимость государственного контракта более семи миллиардов рублей. Срок окончания работ, согласно условиям государственного контракта, - март 2016 года. Объем выполненных работ с начала строительства - почти четыре миллиарда рублей».
Также Владимир Мигачев добавил, что строительство идет с опережением графика. На сегодняшний день уже устроено электроснабжение автомобильной дороги и построены водопропускные трубы. Сейчас продолжаются работы по строительству мостов и путепроводов. Также идет строительство пешеходного моста и устройство транспортной развязки.
Отметим, новая автомобильная дорога будет скоростной: разрешенная скорость движения по ней будет не меньше 110 км/ч. По этой причине строители используют новые технологии. В частности, асфальт новой трассы будет лежать на бетонной «подушке», что позволит улучшить качество дороги и ее долговечность.
Новости тематики
- Владельцы стройтехники, присоединяйтесь!
- Во Владивостоке над Снеговой Падью взойдет "Луч"
- Застройщикам помогут ускориться
- В Приморье завершают асфальтирование новой дороги в ТОР "Михайловский"
- Во Владивостоке продолжили строительство шести проблемных домов в Снеговой Пади
- Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
- Строить нескучно и с пользой
- Как повысить уровень теплоизоляции помещения
- Владивостокцы обживают углы
- "Приморское кольцо" станет еще и строительным
Новости раздела
- В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- В Приморье созданы десерты, укрепляющие иммунитет и замедляющие старение
- В Приморье открыли новое предприятие по переработке краба
- Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Для цифровизации Владивостока разработают новые технологии
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Владельцы стройтехники, присоединяйтесь!
- Черные доки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках