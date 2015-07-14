Дорогу Владивосток - Находка строят с опережением графика

Строительство автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный идет с опережением графика. Об этом сообщил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Владимир МИГАЧЕВ. По его словам, новая трасса будет достроена к марту 2016 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«Стоимость государственного контракта более семи миллиардов рублей. Срок окончания работ, согласно условиям государственного контракта, - март 2016 года. Объем выполненных работ с начала строительства - почти четыре миллиарда рублей».

Также Владимир Мигачев добавил, что строительство идет с опережением графика. На сегодняшний день уже устроено электроснабжение автомобильной дороги и построены водопропускные трубы. Сейчас продолжаются работы по строительству мостов и путепроводов. Также идет строительство пешеходного моста и устройство транспортной развязки.

Отметим, новая автомобильная дорога будет скоростной: разрешенная скорость движения по ней будет не меньше 110 км/ч. По этой причине строители используют новые технологии. В частности, асфальт новой трассы будет лежать на бетонной «подушке», что позволит улучшить качество дороги и ее долговечность.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.