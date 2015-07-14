Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы пройдут стажировку в Японии
В Приморском крае в 2014-2015 годах впервые прошли подготовку слушатели по проектно-ориентированной образовательной программе профессиональной переподготовки «Управление проектами развития» (тип «А») в рамках Президентской программы. Пять из них пройдут стажировку в Японии, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Как рассказали в департаменте экономики и стратегического развития Приморья, программа типа «А» дает более высокий уровень подготовки специалистов в рамках Президентской программы. Целевая группа для подготовки по данному направлению: руководители предприятий и организаций, занятых в различных отраслях экономики региона.
Напомним, что всего в 2014-2015 учебном году в Приморском крае в рамках Президентской программы обучилось 64 руководителя среднего и высшего звена, в том числе: 36 - по программе «Производственный менеджмент», 12 - по программе «Сити-менеджмент», 16 - по программе «Управление проектами развития».
Выпускникам предоставляется возможность участвовать в конкурсе на прохождение стажировки на ведущих профильных российских и зарубежных предприятиях. Пять приморских руководителей уже прошли конкурсный отбор на стажировку в Японии.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Китайцы затеяли в Приморье крупный металлургический проект
- До 15% скидки на технику предлагают "Сименс Финанс" и Минпромторг
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- Между государственными реестрами вкралось недоразумение
- Дерипаска "улетел" из аэропорта Владивосток
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- В Приморье собрали первый летный образец многоцелевого вертолета
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
Новости раздела
- Цены на жилье никто не остановит
- Дорогу привели в порядок, озеро спасли
- Китайцы затеяли в Приморье крупный металлургический проект
- Летом в Приморье будет что поесть
- Недетские проблемы приморского туризма
- Имидж заволокло газом
- "Остров Сахалин" поймал на крючок приморского рыбака
- В Приморье котельные готовятся принять природный газ
- Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин
- Во Владивостоке демонтировали 310 незаконных торговых объектов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно