Приморцы пройдут стажировку в Японии

В Приморском крае в 2014-2015 годах впервые прошли подготовку слушатели по проектно-ориентированной образовательной программе профессиональной переподготовки «Управление проектами развития» (тип «А») в рамках Президентской программы. Пять из них пройдут стажировку в Японии, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как рассказали в департаменте экономики и стратегического развития Приморья, программа типа «А» дает более высокий уровень подготовки специалистов в рамках Президентской программы. Целевая группа для подготовки по данному направлению: руководители предприятий и организаций, занятых в различных отраслях экономики региона.

Напомним, что всего в 2014-2015 учебном году в Приморском крае в рамках Президентской программы обучилось 64 руководителя среднего и высшего звена, в том числе: 36 - по программе «Производственный менеджмент», 12 - по программе «Сити-менеджмент», 16 - по программе «Управление проектами развития».

Выпускникам предоставляется возможность участвовать в конкурсе на прохождение стажировки на ведущих профильных российских и зарубежных предприятиях. Пять приморских руководителей уже прошли конкурсный отбор на стажировку в Японии.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.