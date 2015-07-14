Малому бизнесу оказывают большую поддержку

В Приморском крае создаются условия для успешного развития предпринимательства

Экспертное сообщество сегодня в один голос говорит о том, что для достижения темпов опережающего развития региону необходимо активизировать бизнес-среду, помочь предпринимателям в реализации стратегически важных для территорий проектов, создать условия для тиражирования экономически выгодных идей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

И речь в первую очередь об увеличении активности регионального бизнеса: рост ВРП может быть обеспечен только за счет предпринимательской активности бизнеса, в том числе малого и среднего. На него возлагают надежды по увеличению производства, импортозамещению, созданию новых рабочих мест и росту налоговых поступлений в бюджеты.

В Приморье предпринимательский дух всегда был развит особо: именно нашему краю принадлежит лидерство в Дальневосточном регионе по количеству малого и среднего бизнеса - здесь ведут деятельность 32,4% малых и средних предприятий региона. В 2014 году их число выросло на 1 644 единицы и превысило 82 тысячи. Глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ неоднократно заявлял о том, что благоприятным инвестиционный климат должен быть в первую очередь для тех, кто живет и работает в Приморье и готов вкладывать средства в дальнейшее развитие бизнеса на территории. Для этого губернатор выступил с целым рядом инициатив, которые нашли поддержку и у законодателей, и у бизнес-сообщества, и у экспертов.

Так, в июне 2015 года сразу в трех чтениях принят законопроект «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения». Согласно новому документу, на территории Приморского края будет установлена налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения. Данная льгота распространится на налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу закона. Закон будет действовать в течение двух налоговых периодов. Однако зарегистрированные ИП должны вести деятельность только в социальной или научной сферах. Налоговую льготу смогут получить предприниматели, ведущие деятельность в сфере молодежных туристских лагерей и горных туристских баз, в образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, занимающиеся научными исследованиями и разработками. Также под льготу попадают ИП, осуществляющие деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников и в области спорта.

Еще одна инициатива, единогласно поддержанная экспертами, - установление пониженной ставки налога на прибыль организаций, что будет способствовать притоку инвесторов в регион.

«Большое количество инвесторов желает войти на территорию Приморского края. Мы должны понимать, что налоговые послабления в будущем привлекут средства в регион. И, я уверен, принятие данного закона повысит инвестиционную привлекательность края и его конкурентоспособность», - отметил вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ.

Кроме этого, в Приморье уже действуют налоговые льготы по инвестиционным проектам. Проекты, реализованные с начала 2015 года, могут претендовать на преференции по налогу на прибыль и имущество. Общий объем инвестиций в такие проекты должен достигать 50 миллионов рублей в течение трех последовательных лет или 500 миллионов рублей в течение пяти лет. Помимо этого, юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Приморского края, а также не применять специальных налоговых режимов и не являться резидентом особой экономической зоны.

Предпринимательство в Приморье получает необходимую господдержку. Так, в прошлом году на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса было направлено свыше 340 млн рублей из средств краевого и федерального бюджетов. Субсидии выделены на начало собственного дела, приобретение оборудования, модернизацию производства. Поддержку получили предприятия 36 муниципальных образований края.

Помимо мер поддержки предпринимателей, в регионе минимизируют административные барьеры для бизнеса. Для этого в том числе рассматривается опыт успешных проектов России и лучшие практики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Сингапура.

«Мы намерены внимательно проанализировать эффективность каждого инструмента поддержки и развития, чтобы максимально усиливать наиболее эффективные», - акцентировал Владимир Миклушевский.

Об изменениях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса говорят и в предпринимательской среде.

«Уверена, что принятые инициативы станут хорошим посылом для наших компаний развивать и расширять свой бизнес на территории, - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА. - У нас идет активное формирование законодательной базы: приняты загоны, касающиеся льгот по налогу на имущество, льгот по налогу на прибыль для компаний, которые инвестируют в развитие Приморского края, установлена налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения. Немаловажно, что все эти законы прошли обсуждение на общественных экспертных советах, то есть предприниматели имели возможность их обсудить».

«Любой законопроект, который имеет прямое либо косвенное отношение к бизнесу, просто обязан пройти экспертизу бизнес-сообщества. И в Приморье такой диалог налажен, - считает председатель Приморской торгово-промышленной палаты Борис СТУПНИЦКИЙ. - Второе - оценка регулирующего воздействия, ведь это механизм, с помощью которого можно понять эффективность того или иного закона, посмотреть на его применение, внести свои предложения. Механизмы эти отработаны. У нас очень хорошие законы принимаются. Иногда есть вопросы правоприменения, но мониторингом этой деятельности мы занимаемся. Мы представляем интересы бизнес-сообщества и в этой части активно и тесно работаем с краевыми профильными департаментами. Также работаем в Совете по развитию малого и среднего предпринимательства и в Совете по привлечению инвестиций при главе края».

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.