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"Владивосток-СПГ" обещают сделать жемчужиной
Газпром обещает сделать будущий завод по сжижению природного газа во Владивостоке второй своей жемчужиной на Дальнем Востоке
Приморские и сахалинские журналисты вместе с представителями экологических организаций побывали на первом в России заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Сахалине.
Целью поездки стало знакомство с новым для Приморского края производством. Все новое зачастую воспринимается обществом как опасность, тем более когда речь идет о крупнейшем заводе по сжижению природного газа. Общественность разделена на тех, кто «за» и рассчитывает на новые, высокооплачиваемые рабочие места, хороший социальный пакет, развитие инфраструктуры и уверенность в будущем, и тех, кто «против», видя впереди лишь потенциальную угрозу техногенных катастроф.
Новый виток Восточной газовой программы
Восточная газовая программа, официальный старт которой был дан в 2007 году, выходит на очередной этап развития – начало строительства дополнительных мощностей по производству СПГ. Речь идет о заводе по производству сжиженного природного газа, получившем название «Владивосток-СПГ» в честь столицы Приморского края. Но расположен завод будет на противоположной стороне Амурского залива, в Хасанском районе, считающемся здравницей Приморья и землей леопарда. По замыслу проектировщиков этот завод должен стать вторым и крупнейшим в России и принести уникальному району Приморского края не экологическую угрозу, а процветание. Именно это хотели продемонстрировать представители ОАО "Газпром" журналистам и общественности, пригласив их на Сахалин, на производственный комплекс «Пригородное».
ДОСЬЕ ЗР:
Восточная газовая программа – это государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР». Она утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ОАО «Газпром». Подразумевается, что на Востоке России будут сформированы несколько центров газодобычи: в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Камчатском крае. Определено также, что вместе с созданием центров газодобычи и единой системы транспортировки газа будут синхронно развиваться газоперерабатывающие и газохимические производства, в том числе мощности по производству гелия и сжиженного природного газа (СПГ).
Первым заводом СПГ – не только в Дальневосточном регионе, но и России – стал завод СПГ на производственном комплексе «Пригородное». Он был построен компанией «Сахалинская Энергия», основным акционером которой является «Газпром», в рамках проекта «Сахалин-2» и приступил к работе в 2009 году. Теперь же крупнейший российский газовый производитель выступает инициатором проекта, подобного сахалинскому. «Владивосток-СПГ» превзойдет своего предшественника как по мощности, так и по технологическому совершенству.
История проекта не столь уж и давняя. В марте 2012 года в «Газпроме» было принято решение подготовить обоснование инвестиций по проекту «Владивосток-СПГ», в феврале текущего года принято окончательное инвестиционное решение по проекту, а в марте уже утвержден план мероприятий по его реализации, а также план по подготовке ресурсной базы для проекта.
Сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами по проекту и с будущими покупателями владивостокского СПГ.
Показательный опыт Сахалина
Того, что увидели журналисты в «Пригородном» рядом с заводом – купающихся жителей, зеленую зону на территории завода и нерестовый ручей, - было достаточно, чтобы убедиться, что соседства с таким производством не стоит бояться. Более того, его даже можно желать.
О ручье Голубом, протекающем через территорию завода по зеленой зоне, стоит рассказать отдельно. Длиной около 6 километров, он берет начало на западных склонах горного массива Юнона и впадает в Анивский залив. С началом строительства комплекса в 2003 году ручей стал зоной, свободной от браконьеров, и теперь сюда с наступлением сезона на нерест идут лососевые. Экологи отмечают рост популяции в водоохраной полосе японского бекаса – птицы, защищаемой Международным союзом охраны природы и занесенной в Красную книгу РФ. Подобных предприятий в России больше не существует.
Представители общественности не скрывали в разговоре с журналистами, что на стадии подготовки проекта опасались худшего – роста загрязнений воздуха, воды, уничтожения окружающей растительности и, естественно, выступали против, выражая недоверие проекту и его инициаторам.
- Мы выходили на улицы, на дороги, митингуя в защиту окружающей среды, - рассказывает Председатель Правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей НАГИБИН. – К счастью, наши страхи не подтвердились. Я побывал на заводе и убедился, насколько он безопасен.
Более того, теперь сахалинцы не возражают против строительства третьей очереди завода СПГ. Сегодня производственный комплекс «Пригородное» состоит из завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминала отгрузки нефти (ТОН). Он занимает 490 гектаров на побережье Анивы в 15 километрах от Корсакова. Анивский залив зимой не замерзает и считается идеальным местом для отгрузок СПГ благодаря выносному, длиной 800 метров, погрузочному причалу. Впрочем, Анива не всегда считалась столь идеальным местом. Еще в далекие 80-е годы советским правительством планировалось построить здесь порт. Однако от проекта пришлось отказаться из-за сильных ветров, необходимости проведения дорогостоящих дноуглубительных работ под строительство причальных стенок, и защитных противоволновых сооружений. Новое проектное решение сделало Аниву удобной акваторией, где под погрузку встают суда водоизмещением 200 тыс. тонн и более. Одно из них – великолепная «Гранд-Анива» - в дни посещения завода было готово к отплытию с новой партией сжиженного газа.
Это одно из трех специально построенных для сахалинского проекта судов. Другие два - «Гранд Елена» и «Гранд Мерея». Размер этих судов таков, что вмещает в трюм 12-этажный жилой дом.
Доставку сжиженного газа в АТР морем осуществляют два российско-японских консорциума, в состав которых входят «Совкомфлот» и «Приморское морское пароходство». Всего с начала запуска завода в 2009 году на рынки Азии отправлено 653 партии СПГ, что составляет 43,4 млн тонн. Сахалинский газ покупают Япония, Корея, Китай, Тайвань, Таиланд, Индия и Кувейт. Причем Япония и Корея, впрочем как и Китай, готовы увеличить закупки сжиженного газа. Эксперты прогнозируют в ближайшие годы рост спроса на него в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, по их оценке к 2020-му году он может возрасти в два раза.
«Газпрому» на руку, если мировое потребление газа будет расти прогнозируемыми темпами. Россия располагает огромными потенциальными ресурсами газа в Сибирском и Дальневосточном регионах и готова предложить его рынку, увеличив свою долю в поставках. В настоящее время доля «Газпрома» на мировом рынке СПГ составляет 5%, и компания в состоянии в сжатые сроки довести ее до 15%. Не последняя роль в реализации этой амбициозной цели отводится проекту «Владивосток-СПГ».
Владивосток принимает эстафету
Представляя на пресс-конференции для приморских и сахалинских журналистов проект СПГ в Приморском крае, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Виталий МАРКЕЛОВ отметил, что он будет включать три технологические линии общей мощностью не менее 15 млн тонн СПГ в год. Первую технологическую линию на 5 млн тонн планируется ввести в 2018 году, вторую – в 2020-м, решение о третьей будет приниматься позже. Ресурсной базой проекта станут месторождения Сахалина - Киринское и Южно-Киринское, а также Якутии и Иркутской области.
В мире насчитывается 25 заводов СПГ, всего два из них находятся в северных широтах, а самый северный расположен в Норвегии. «Владивосток-СПГ» станет третьим заводом, построенным в климатической зоне с отрицательными зимними температурами. Это не станет помехой. Ведь акватория Амурского залива, на побережье которого расположится завод, тоже незамерзающая. А русские холода только на руку в использовании новой технологии.
Виталий Маркелов подчеркнул, что завод в Приморье станет самым технологически современным среди подобных себе предприятий в мире, назвав его «жемчужиной из всех заводов», которые планируется реализовать в ближайшее время. Кроме того, у завода «Владивосток-СПГ» уже есть экономическое преимущество перед иностранными конкурентами – непосредственная близость к рынкам Юго-Восточной Азии. Ближе пока никого.
Подводя итоги пресс-тура приморских журналистов и представителей экологических организаций, Андрей Бородин, директор объединенной дирекции заповедника «Кедровая Падь» и национального парка «Земля леопарда», отметил: "То, что мы увидели на Сахалине, впечатлило и своими масштабами, и теми мерами безопасности, которых здесь строго придерживаются – как в производственном процессе, так и в деле охраны окружающей среды. Если завод СПГ в Хасанском районе будет построен с таким же соблюдением норм экологической безопасности, что и завод на Сахалине, то подобное соседство у меня, как эколога, не вызывает никакого опасения".
Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог". Фото Владислава Титова, Марины Божко, Татьяны Мазневой.
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Комментарии
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Кот12:11, 15.07.2013#
Завод СПГ это меньшее зло чем будущий химический под Находкой и нефтяной терминал на первой речке. Посмотрите на первую речку, в море сбрасывается такая жижа, что волосы становятся дыбом. Работая на Гранд Аниве и Гранд Елене, знаю, что эти суда одни из самых чистых. Мы не сбрасываем ничего в море, по сравнению с теми корытами которые стоят у на на рейде. Вы даже не представляете, что они сбрасывают по ночам.
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Смешно12:19, 15.07.2013#
На кораблях и судах с 1984 года. Всё что связано с заходом крупнотоннажных судов никогда положительно не влияет на экологию. Амурскому заливу и Хасанскому району хорошего не принесёт. А обещания рабочих мест и процветания Приморья - блеф. Почитайте про Сахалины - 1, 2, 3. На Сахалине как был упадок. . . .
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Танкист13:00, 15.07.2013#
1. Завод СПГ в Пригородном строился под контролем и силами иностранцев. все технологические процессы контролируют также иностранцы. наши соотечественники работают на позициях низшего и частично в среднем обслуживающем звеньях. Остальные должности за бусурманами. Возможно, что там неплохо всё организовано. Но что будет с заводом СПГ в Приморье можно предположить, посмотрев, как сейчас работает газопровод с Сахалина до Владивостока. Он, насколько я помню, в зимний период не может обеспечивать перекачку газа. Строители винят проектировщиков, а те, в свою очередь - строителей. А труба не работает. И что-то говорилось о снижении тарифов на тепло и свет с приходом газа - а получается наоборот.
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Танкист13:00, 15.07.2013#
2. Моё мнение - или завод не строить вообще, или достойно компенсировать жителям как минимум Приморья (а лучше всему ДВ) все потери, связанные со строительством и эксплуатацией СПГ. от того, что газпром увеличит или уменьшит свои продажи лично мне глубоко индеферентно. Я не являюсь работником или акционером газпрпома. А жить возле гигантской пороховой (газовой) бочки мне не охота. Я не хочу чтобы были уменьшены и без того ограниченные места для отдыха и рыбалки ( у завода будет немалая зона запрета прохода/проезда/плавания). Может быть леопарды с их лаповодителем и рады новому соседству, а вот я не очень. то что экологию загубят это одно. А вот ежели рванёт? До первой "Звезды" (Большой Камень) достанет? А до Техаса? а до других арсеналов? А если наши северокорейские соседи запустят ракету или наши опять + и - перепутают (космодром Восточный) и она шмякнется на этот мегазавдик? Владивосток весь сдует или частично?Где общественное обсуждение проекта с ответами на эти и кучу других вопросов?Стройте СПГ в москве ( порт семи морей). А уж если хочется тут поставить - не скупитесь. Сделайте зону беспошлинной торговли, газ жителям ДВ - бесплатно, тарифы на остальное - по 1 коп. и т. п. и вообще повернитесь лицом к жителям ДВ - хватит нас доить. Платите.
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Володя14:50, 15.07.2013#
В Хасанском районе вредного производства не должно быть, так как ущербу от него несопоставимо больше чем пользы для Приморья и для страны, кроме богатых буратин, будут уничтожены: прибрежная зона, марикультура, нерестовые реки, туризм, отдых, сельское хозяйство, заповедники, которые находятся под контролем правительств стран, участниц тигринного саммита, ну и главное увеличивается в разы количество заболевших онкологией. Для примера - Ярославская обл. (http://www. meganovosti. net/news/84755-full. html), где сконцентрированы п/п топливной и нефтехимической промышленности. Наш СПГ будет в разы больше чем сахалинский. А польза какая - да никакой, рабочих мест мало, налоги Москве, нам даже не понизили тариф на тепло, как обещали, хотя стоимость газа в 2. 5 раза дешевле предыдущего топлива - только грязь и болезни. Агитируют газпромовские москали, которым здесь не жить. Профессор Преображенский предлагает п. Дунай и другие места, а на юге Приморья лучше разместить рыбопромышленный кластер по программе подписаннойгубернатором. Местные жители должны и близко не подпускать газпром на юг Приморья.
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Псевдоним15:29, 15.07.2013#
Ну что, есзжу я на работу с самого открытия комплекса в Пригородном. Сразу отвечу на вопрос о положительном влиянии на экономику края. В самом начале строительства на Сахалине также публиковались статьи, что остров станет "золотым", денег будет достаточно. Но поверьте, бываю там постоянно- впечатление от Сахалина удручающее. Денег нет. Там даже, когда Медведев ездил в феврале 2008 года на открытие завода, вдоль следования кортежа был выставлен забор, дабы первое лицо не увидело ту нищету, которая вокруг. Тот же Корсаков, который очень близко расположен к Пригородному- помойка, очень больно смотреть на старые технологические здания, где даже портрет Ленина сохранился- все разружено и все в серых, грязных тонах. Местные жители ругают власть за вранье, в котором им за постройку завода обещалось экономическое благоденствие. Да и кстати, на заводе работают в специалисты из других регионов- Москва, Новороссийск, Анапа, Владивосток и т. д. Насчет безопасности завода- да если строится и обслуживается японцами, например, но не русскими. Но дело даже не в его функционировании, а в моменте постройки- все местные знают как испоганили места нереста рыбы. Даже не раазрешали открытие завода, но когда акции Шелловцы отдали кому надо, сразу же "зеленые" заткнулись. Скорее всего японцы вкладывать ничего не будут- потому как наши забирают все под различными предлогами, та же экология, а вот китайцы вложаться. Вот увидите
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Кто бы сомневался, что будет ГАЗОВАЯ жемчужина. Газ будут гнать за кордон, окружающее побережье будет не пригодным для отдыха, ну а что газ буддет стоить больших денег для нас, в этом, думаю, никто не сомневается.