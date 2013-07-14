"Владивосток-СПГ" обещают сделать жемчужиной

Газпром обещает сделать будущий завод по сжижению природного газа во Владивостоке второй своей жемчужиной на Дальнем Востоке

Приморские и сахалинские журналисты вместе с представителями экологических организаций побывали на первом в России заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Сахалине.

Целью поездки стало знакомство с новым для Приморского края производством. Все новое зачастую воспринимается обществом как опасность, тем более когда речь идет о крупнейшем заводе по сжижению природного газа. Общественность разделена на тех, кто «за» и рассчитывает на новые, высокооплачиваемые рабочие места, хороший социальный пакет, развитие инфраструктуры и уверенность в будущем, и тех, кто «против», видя впереди лишь потенциальную угрозу техногенных катастроф.

Новый виток Восточной газовой программы

Восточная газовая программа, официальный старт которой был дан в 2007 году, выходит на очередной этап развития – начало строительства дополнительных мощностей по производству СПГ. Речь идет о заводе по производству сжиженного природного газа, получившем название «Владивосток-СПГ» в честь столицы Приморского края. Но расположен завод будет на противоположной стороне Амурского залива, в Хасанском районе, считающемся здравницей Приморья и землей леопарда. По замыслу проектировщиков этот завод должен стать вторым и крупнейшим в России и принести уникальному району Приморского края не экологическую угрозу, а процветание. Именно это хотели продемонстрировать представители ОАО "Газпром" журналистам и общественности, пригласив их на Сахалин, на производственный комплекс «Пригородное».





ДОСЬЕ ЗР:

Восточная газовая программа – это государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР». Она утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ОАО «Газпром». Подразумевается, что на Востоке России будут сформированы несколько центров газодобычи: в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Камчатском крае. Определено также, что вместе с созданием центров газодобычи и единой системы транспортировки газа будут синхронно развиваться газоперерабатывающие и газохимические производства, в том числе мощности по производству гелия и сжиженного природного газа (СПГ).

Первым заводом СПГ – не только в Дальневосточном регионе, но и России – стал завод СПГ на производственном комплексе «Пригородное». Он был построен компанией «Сахалинская Энергия», основным акционером которой является «Газпром», в рамках проекта «Сахалин-2» и приступил к работе в 2009 году. Теперь же крупнейший российский газовый производитель выступает инициатором проекта, подобного сахалинскому. «Владивосток-СПГ» превзойдет своего предшественника как по мощности, так и по технологическому совершенству.

История проекта не столь уж и давняя. В марте 2012 года в «Газпроме» было принято решение подготовить обоснование инвестиций по проекту «Владивосток-СПГ», в феврале текущего года принято окончательное инвестиционное решение по проекту, а в марте уже утвержден план мероприятий по его реализации, а также план по подготовке ресурсной базы для проекта.

Сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами по проекту и с будущими покупателями владивостокского СПГ.

Показательный опыт Сахалина

Того, что увидели журналисты в «Пригородном» рядом с заводом – купающихся жителей, зеленую зону на территории завода и нерестовый ручей, - было достаточно, чтобы убедиться, что соседства с таким производством не стоит бояться. Более того, его даже можно желать.





О ручье Голубом, протекающем через территорию завода по зеленой зоне, стоит рассказать отдельно. Длиной около 6 километров, он берет начало на западных склонах горного массива Юнона и впадает в Анивский залив. С началом строительства комплекса в 2003 году ручей стал зоной, свободной от браконьеров, и теперь сюда с наступлением сезона на нерест идут лососевые. Экологи отмечают рост популяции в водоохраной полосе японского бекаса – птицы, защищаемой Международным союзом охраны природы и занесенной в Красную книгу РФ. Подобных предприятий в России больше не существует.





Представители общественности не скрывали в разговоре с журналистами, что на стадии подготовки проекта опасались худшего – роста загрязнений воздуха, воды, уничтожения окружающей растительности и, естественно, выступали против, выражая недоверие проекту и его инициаторам.





- Мы выходили на улицы, на дороги, митингуя в защиту окружающей среды, - рассказывает Председатель Правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей НАГИБИН. – К счастью, наши страхи не подтвердились. Я побывал на заводе и убедился, насколько он безопасен.

Более того, теперь сахалинцы не возражают против строительства третьей очереди завода СПГ. Сегодня производственный комплекс «Пригородное» состоит из завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминала отгрузки нефти (ТОН). Он занимает 490 гектаров на побережье Анивы в 15 километрах от Корсакова. Анивский залив зимой не замерзает и считается идеальным местом для отгрузок СПГ благодаря выносному, длиной 800 метров, погрузочному причалу. Впрочем, Анива не всегда считалась столь идеальным местом. Еще в далекие 80-е годы советским правительством планировалось построить здесь порт. Однако от проекта пришлось отказаться из-за сильных ветров, необходимости проведения дорогостоящих дноуглубительных работ под строительство причальных стенок, и защитных противоволновых сооружений. Новое проектное решение сделало Аниву удобной акваторией, где под погрузку встают суда водоизмещением 200 тыс. тонн и более. Одно из них – великолепная «Гранд-Анива» - в дни посещения завода было готово к отплытию с новой партией сжиженного газа.





Это одно из трех специально построенных для сахалинского проекта судов. Другие два - «Гранд Елена» и «Гранд Мерея». Размер этих судов таков, что вмещает в трюм 12-этажный жилой дом.

Доставку сжиженного газа в АТР морем осуществляют два российско-японских консорциума, в состав которых входят «Совкомфлот» и «Приморское морское пароходство». Всего с начала запуска завода в 2009 году на рынки Азии отправлено 653 партии СПГ, что составляет 43,4 млн тонн. Сахалинский газ покупают Япония, Корея, Китай, Тайвань, Таиланд, Индия и Кувейт. Причем Япония и Корея, впрочем как и Китай, готовы увеличить закупки сжиженного газа. Эксперты прогнозируют в ближайшие годы рост спроса на него в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, по их оценке к 2020-му году он может возрасти в два раза.

«Газпрому» на руку, если мировое потребление газа будет расти прогнозируемыми темпами. Россия располагает огромными потенциальными ресурсами газа в Сибирском и Дальневосточном регионах и готова предложить его рынку, увеличив свою долю в поставках. В настоящее время доля «Газпрома» на мировом рынке СПГ составляет 5%, и компания в состоянии в сжатые сроки довести ее до 15%. Не последняя роль в реализации этой амбициозной цели отводится проекту «Владивосток-СПГ».

Владивосток принимает эстафету

Представляя на пресс-конференции для приморских и сахалинских журналистов проект СПГ в Приморском крае, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Виталий МАРКЕЛОВ отметил, что он будет включать три технологические линии общей мощностью не менее 15 млн тонн СПГ в год. Первую технологическую линию на 5 млн тонн планируется ввести в 2018 году, вторую – в 2020-м, решение о третьей будет приниматься позже. Ресурсной базой проекта станут месторождения Сахалина - Киринское и Южно-Киринское, а также Якутии и Иркутской области.

В мире насчитывается 25 заводов СПГ, всего два из них находятся в северных широтах, а самый северный расположен в Норвегии. «Владивосток-СПГ» станет третьим заводом, построенным в климатической зоне с отрицательными зимними температурами. Это не станет помехой. Ведь акватория Амурского залива, на побережье которого расположится завод, тоже незамерзающая. А русские холода только на руку в использовании новой технологии.





Виталий Маркелов подчеркнул, что завод в Приморье станет самым технологически современным среди подобных себе предприятий в мире, назвав его «жемчужиной из всех заводов», которые планируется реализовать в ближайшее время. Кроме того, у завода «Владивосток-СПГ» уже есть экономическое преимущество перед иностранными конкурентами – непосредственная близость к рынкам Юго-Восточной Азии. Ближе пока никого.





Подводя итоги пресс-тура приморских журналистов и представителей экологических организаций, Андрей Бородин, директор объединенной дирекции заповедника «Кедровая Падь» и национального парка «Земля леопарда», отметил: "То, что мы увидели на Сахалине, впечатлило и своими масштабами, и теми мерами безопасности, которых здесь строго придерживаются – как в производственном процессе, так и в деле охраны окружающей среды. Если завод СПГ в Хасанском районе будет построен с таким же соблюдением норм экологической безопасности, что и завод на Сахалине, то подобное соседство у меня, как эколога, не вызывает никакого опасения".

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог". Фото Владислава Титова, Марины Божко, Татьяны Мазневой.