Риелторам зададут "правильную ориентацию"

Посредники с честным именем и доброй репутацией высоко оценивают новую инициативу Минтруда

О том, что рынок риелторских услуг в России и в Приморье, в частности, погряз в мошенничестве и «шкурных интересах», эксперты говорят уже давно. Дело в том, что сфера недвижимости традиционно считается одной из самых прибыльных, и так вышло, что наживаться на ней могут и обычные «воротилы» без какого бы то ни было образования, не говоря уже о желательном юридическом. Упорядочить рынок посредников и приблизить его к цивилизованному формату без «обмана и клеветы» призвана инициатива Минтруда РФ, планирующего до октября принять профстандарты для риелторов.

Новые стандарты профессии подразумевают появление официальной профессиональной этики, трехступенчатую карьерную лестницу и шанс получить профильное образование по профессии «риелтор». Проект профстандарта Минтруда называется «Специалист в сфере недвижимости». В описании к нему говорится, что риелторы не должны вводить в заблуждение клиента, использовать его состояние здоровья и порочить коллег.

Пока что профессию «риелтор» в правительстве собираются разделить на три вектора в зависимости от компетенций сотрудников. Так, одни специалисты будут называться агентами, другие – экспертами или брокерами. Если первые будут выполнять вспомогательные функции, занимаясь осмотром объектов на месте и ведением баз данных, то вторые будут отвечать за анализ спроса и предложения, а также за организацию и сопровождение сделки. На плечах же третьих предлагается оставить обязанность под размытой формулировкой «управление процессами».

При этом особое внимание проект уделяет этической стороне профессии: специалистов обязуют соблюдать конфиденциальность информации клиента, а также проявлять честность и порядочность, не скрывая реальную стоимость объекта и не используя некомпетентность или состояние здоровья клиента для извлечения выгоды. Особняком стоит этическая необходимость «не клеветать на другие организации и коллег».

Давно пора

Инициативу приветствуют прежде всего квалифицированные риелторы с хорошей репутацией и многолетним опытом работы, которые недолюбливают своих менее порядочных коллег.

- Это хорошая инициатива, которая в перспективе поможет упорядочить рынок риелторских услуг, - считает директор «Городского риелторского центра» Сергей КОСИКОВ. – Конечно же, нельзя гарантировать, что сразу после утверждения профстандартов рынок кардинально изменится в лучшую сторону, однако это важный шаг в позитивную сторону. Я не совсем представляю, как будет применяться профстандарт на практике, будет ли он обязательным, и что последует за его несоблюдение, ведь рабочий профстандарт существует и для профессии дворника, но все ли дворы идеально убираются? Что касается этической стороны вопроса, то регулировать его, к сожалению, будет сложнее всего. Пока у нас нет самого главного – доверительной системы отношений между риелтором и клиентом, в которой риелтор работает, в первую очередь, в интересах своего клиента, возможно где-то даже в ущерб себе, то рынок продолжит оставаться таким, каков он есть. С другой стороны, именно эта доверительная система отношений и способна сформировать чистый, порядочный рынок. Какие законодательные инициативы этому будут способствовать? Возможно, профстандарт будет первым важным шагом в этом направлении. Но с другой стороны, что клевета, что обман, о которых говорится в проекте, в России уже преследуются по закону.

- У меня нет однозначного ответа, «хорошо» это или «плохо», - говорит эксперт по недвижимости, юрист Наталья НЕРОДЕНКО. - Если рассматривать как попытку вернуть систему лицензирования, которая была до 2000 года, то это «хорошо». Введение профессиональных стандартов у риелторов, подобно профессиональным стандартам адвокатов, приведет к повышению качества обслуживания клиентов. И тогда, возможно, и не будет выбора между «доверить проводить сделку риелтору или проводить ее самому с помощью юриста». Но меня смущает форма сдачи экзамена. Не выльется ли все это в последующем в еще одну нишу для наживы и обогащения, как, например, с СРО? Насколько квалифицированными и честными будут те, кто уполномочен будет принимать экзамен. В данном законопроекте также предполагается введение классификации на эксперта, агента и брокера. Такая узкая специализация может привести к необоснованному увеличению штата риелторских компаний. Кроме этого, порой невозможно разделить, и не нужно так разделять риелторские услуги. Если оставить в стороне все озвученные мною нюансы, то, в целом, у данного законопроекта есть все шансы упорядочить тот хаос, который творится сейчас на рынке риелторских услуг.

- В любой профессии есть понятия о порядочности, то же самое касается профессии «риелтор», - говорит независимый риелтор Владимир КАПЛИНСКИЙ. – Те риелторы, которые смотрят в будущее, понимают, что там не останешься на плаву без личной благоприятной репутации, или без так называемого «доброго имени», которое вы сначала создаете, а затем оно работает на вас. Что создает репутацию риелтору? Не только знание рынка, но и порядочное поведение на этом рынке, а также готовность к внедрению новых практик и подходов, знание современных тенденций. Именно такие специалисты формируют цивилизованный рынок. Те же, кто не готов переучиваться, со временем сойдет с дороги со своими методами, которые были актуальны еще в неспокойных 90-х. Во Владивостоке этот корректирующий процесс уже запущен.

Посредник или юрист?

Столкнувшись на опыте с недобросовестными посредниками, приморцы все чаще стремятся к тому, чтобы совершать сделки с недвижимостью без риелторов. И если в секторе аренды недвижимости с этим проще, то с продажей-покупкой придется повозиться. Тут мнение экспертов делится: кто-то уверен, что купить или продать недвижимость можно и без риелтора, пользуясь лишь услугами юристов, а кто-то считает, что именно риелтор поможет сделать это с максимальной выгодой.

- Если риелтор уверяет вас в том, что при продаже своей недвижимости с его помощью вы сможете избежать всей бумажной волокиты со сбором документов, не верьте ему, - продолжает Наталья Нероденко. – Вам в любом случае придется готовить или проверять большую часть документов самостоятельно, ведь у риелтора по закону просто нет права взять вместо вас, например, выписку из домовой книги. А список необходимых к заключению сделки документов состоит из 12-ти позиций. Поэтому для того, чтобы грамотно подготовить свои документы, либо проверить документы собственника, у которого вы покупаете квартиру, достаточно воспользоваться услугами юриста, специализирующегося на сделках с недвижимостью.

Риелтор – это про то, как выгоднее продать недвижимость. Однако большинство риелторов во Владивостоке используют достаточно простые инструменты, которые собственник может применить сам.

- Провести анализ ценообразования можно, изучив рынок в виртуальном пространстве, благо у нас есть хотя бы тот же «Фарпост», где риелторы и публикуют предложения, - говорит Нероденко. – И уж точно у риелторов нет какой-то своей особой базы клиентов. Я не хочу говорить за всех риелторов, даже мне приходилось работать с хорошими профессионалами, которые во Владивостоке тоже есть. Однако объект, который мы продавали, был нестандартный, а риелторы продавали его стандартными методами. Результат – никакой, зато когда мы сами взялись за дело, процесс пошел. Достаточно самому хорошо знать и любить свой объект, чтобы удачно его продать.

«Далеко искать не стоит»

По словам Нероденко, на первом этапе самостоятельной продажи лучше избежать размещения рекламы в социальных сетях и на сайтах объявлений, и постараться продать квартиру жителям района, в котором находится ваше жилье.

«В первую неделю просто развесьте объявления в специально отведенных для этого местах в домах по соседству и на соседних улицах. Дело в том, что люди, уже живущее в вашем районе, лучше знают его и охотнее купят у вас квартиру. Но если это не сработает, тогда уже можно лезть в интернет, а если не сработает и там (например, сделка зависнет более чем на три месяца), тогда уже время идти к проверенному риелтору. Возможно, вы чего-то не учли в позиционировании и ценообразовании», - говорит эксперт.

По мнению Сергея Косикова, нельзя недооценивать полезность риелторских услуг при купле-продаже недвижимости.

- Конечно, многие риелторы сами дискредитировали эту профессию, и понятно, почему многие люди стремятся продавать объекты без их участия, - добавил Косиков. – Но, например, за свою компанию могу сказать, что через нас свое жилье продают и сами юристы, и сами риелторы. Почему? Во-первых потому, что это просто-напросто удобно – вы ведь не привязаны к объекту, не ездите постоянно на показы, а занимаетесь своими делами, доверив дело добросовестным профессионалам. А во-вторых, в силу того, что опытный риелтор знает о многих подводных камнях этого рынка, сделки с ним становятся безопаснее. Безопаснее и покупать недвижимость через риелторов: проверенные компании, прежде чем принимать квартиру от собственника, проводят тщательную проверку прошлого и настоящего квартиры. Были случаи, в том числе и во Владивостоке, когда риелторы отказывались от сомнительных квартир. Однако, другие риелторы, напротив, живут за счет реализации таких сомнительных объектов. И снова на первый план выходит имя и репутация посредника.

На фото: Подобные «сайты» уже давно вспоминаются с ностальгией.

Фото из архива.