Куры щелкнули клювом

На одной из крупнейших птицефабрик Приморья пришлось уничтожить 14 тысяч голов живой птицы из-за странного решения ветслужб

Вспышка птичьего гриппа, выявленная на птицеводческих предприятиях в Приморье месяц тому назад, стала едва ли не самым громким событием последних лет, связанных с заболеванием сельскохозяйственных животных, со времен нашумевшей ящурной истории 2014 года в свиноводстве края. По словам специалистов, разновидностей заболеваний у птиц - десятки, и далеко не все из них требуют немедленного уничтожения поголовья, поэтому само развитие этой ситуации в чем-то напомнило ту давнюю историю.

Ведь и тогда, и сейчас было принято решение об уничтожении поголовья, за которым последовали огромные убытки на предприятиях. И тогда в отношении «Спасского бекона», и сейчас в отношении Надеждинской птицефабрики целесообразность именно такого решения оставила немалые сомнения у наблюдателей и специалистов.

Из чего возник шум?

К сожалению, Деловой газете «Золотой Рог» не удалось получить разъяснений по поводу произошедшего у специалистов Государственной ветслужбы края, принимавшей некоторые ключевые решения. Но из пресс-релиза Россельхознадзора от 11 мая известно, что «на начало мая в образцах биологического материала от трупов птицы на ООО «Надеждинская птица» (п. Новый, Надеждинский район) выделен РНК вируса гриппа птиц типа «А» подтипа «Н7». Этот подтип вируса далеко небезобидный, его относят к смертельным вирусам, и он способен принести огромные убытки птицефабрикам. В СМИ разлетелась информация о предстоящем полном уничтожении поголовья в количестве 235 911 птиц. Причем сделать это предполагалось самым что ни на есть радикальным образом, то есть так, как поступают в особо опасных случаях, когда мясо заболевших птиц не допускают даже до переработки – «поголовье будет сожжено». Рынок отреагировал тут же – приморские птицефабрики стали накапливать нереализованную продукцию вследствие падения спроса.

Но буквально через несколько дней следующий на эту тему пресс- релиз Россельхознадзора от 14 мая внес правки в предыдущую версию изложенной информации, изменив подтип «Н7» на подтип «Н9», который, как следует из ветеринарных справочников, не является особо опасным. А для человека он не опасен вообще. К тому же стало понятно, что и распространения-то вируса по Надеждинскому району не произошло. И все же часть продукции птицефабрики была уничтожена. «Если бы сразу спокойно разобрались с тем, что произошло, ситуация, вероятно, развивалась бы по другому сценарию. Всей этой шумихи просто не было бы. Это обыкновенная птичья болезнь. Если бы сразу поняли, что вирус не является высокопатогенным, то возможно и решения об уничтожении не было бы», - поделился мнением на условиях анонимности один из приморских специалистов.

Как пояснили специалисты, в местах скопления животных, птицы, в районе тех же птицефабрик, постоянно циркулируют полевые вирусы, от которых поголовье защищают, как правило, вакцинируя его. И случаев уничтожения птицы в результате заражения ими в Приморье припомнить не смогли. «Птица переболела, выработала иммунитет, и никто об этом за пределами птицефермы даже не узнал» - говорят они. Но этот вирус, проникший на Надеждинскую птицефабрику, редкий для нашего региона и потому обязательной вакцинации не предусмотрено. Сейчас она, конечно, проведена на всех птицефабриках, но заранее этого сделано не было.

Убытки превзошли ожидания

В итоге на фабрике было уничтожено 14 тыс. голов живой птицы. Это хоть и не те обещанные в начале истории 235 тыс., но все же убытки немалые. Стоит отметить, что вирус не был обнаружен на другой птицефабрике – «Дальневосточная птица», связанной производственной цепочкой с Надеждинской птицефабрикой. «Как показали исследования, люди здоровы, вируса птичьего гриппа в курином мясе не обнаружено», - заявил тогда Роспотребнадзор в отношении «Дальневосточной птицы». Тем не менее, помимо живой птицы, утилизации все же подверглись 49 тонн готовой мясопродукции, 5 тонн готового яичного порошка и более 250 тыс. штук инкубационного яйца. В рамках предотвращения возможности распространения вируса за территорию ООО «Надеждинская птица», на ООО ТД «Дальневосточная птица» было утилизировано порядка 1,2 млн. штук инкубационного яйца разной стадии инкубации и ожидающего инкубирования.

Почему эта продукция, не опасная для человека, не была пущена в переработку, ответа получить не удалось. Тем более, вирус птичьего гриппа, как известно, погибает при термической обработке при температуре 70 градусов в течение нескольких минут (информации о запрете употребления мяса и яиц от кур, переболевших птичьим гриппом, найти не удалось, а вот рекомендациями, как лучше готовить еду из таких продуктов, полны соответствующие сайты). В то же время потери предприятия эта утилизация увеличила в несколько раз.

Общая сумма убытков, понесенных в результате утилизации птицы, готовой продукции, инкубационного яйца, а также нарушения производственного цикла составляет порядка 320 млн рублей. «Чтобы данная ситуация не обернулась банкротством для группы компаний, предпринимаются управленческие меры по сокращению операционных издержек, смены производственной технологии (например временный закуп стороннего инкубационного яйца) ввиду нарушения технологического цикла, повышению доходности в условиях ограниченных ресурсов и рассматривается возможность привлечения дополнительных заемных средств», - прокомментировали на предприятии.

Кроме того, на вопрос о последствиях Деловая газета «Золотой Рог» получила от птицефабрики следующий ответ: «В результате утилизации инкубационного яйца на ООО ТД «Дальневосточная птица» сформировался провал в объемах производства готовой мясопродукции в период со второй половины мая по август 2018 года. Потеряно порядка 2 200 тонн потенциальной готовой продукции. Были произведены санитарные мероприятия, что нарушило регулярную производственную цепочку. Несмотря на сложную ситуацию и незначительное удорожание, наша продукция осталась конкурентоспособной по цене и соответствует рыночной обстановке. Мы были вынуждены отменить предоставляемые скидки, но в дальнейшем все мероприятия, связанные с акциями, будут возвращены, и работа продолжится в прежнем русле. Выпуск готовой продукции из мяса цыплят-бройлеров на ООО ТД «Дальневосточная птица» будет восстановлено уже с начала августа 2018 года благодаря закупу стороннего инкубационного яйца. Восстановление родительского стада и приведение его в стационарный производственный цикл будет полностью закончено ориентировочно к декабрю 2019 года».

В поддержке отказано

Из ответа следует, что птицефабрика, по сути, в этой ситуации осталась без какой-либо помощи со стороны государства. «На данном этапе администрация края не может оказать прямую финансовую поддержку в виде финансирования производства. Однако край оказывает помощь в виде предоставления административного ресурса в решении сложившихся трудностей и следит за текущей деятельностью предприятия», - ответили на птицефабрике.

В департаменте сельского хозяйства, подтвердив отсутствие решения о компенсации, пояснить причины такого решения в этом конкретном случае не смогли. Но ведь в 2014 году во время вспышки ящура компенсация из бюджета края за уничтоженное поголовье была выплачена всем пострадавшим хозяйствам. А отказ в выплате свинокомплексу «Спасский бекон» был в итоге оспорен судом. Почему же на этот раз предприятие оставили без финансовой поддержки?

В отсутствие официальной версии ответа на этот вопрос возникают конспирологические, причем самые разные - от противоречивых, странных до вполне разумных. Например, конкурентная борьба, предполагающая заинтересованное в разорении птицефабрики лицо и ожидающее возможности ее покупки за бесценок. Даже называют это лицо. Подобная версия, кстати, была основной во время ящурной истории и нашла довольно убедительное подтверждение. Или другая версия, связанная с первоначальными действиями ответственных за эпизоотии в крае специалистов, поспешивших поднять шум и не сумевших отыграть ситуацию назад после появления информации о малоопасном вирусе. Наиболее злые языки даже уверяют, что всю вину за случившееся они возложили на само предприятие.

Стоит отметить, что птицефабрика, как и другие крупные агропромышленные животноводческие фермы на территории края, является предприятием закрытого типа и соответственно соблюдает нормы ветеринарного контроля по промышленному содержанию сельскохозяйственной птицы. «Содержащаяся птица своевременно вакцинируется, на территории предприятий сотрудниками соблюдаются санитарные нормы работы с птицей (спецодежда, защитные средства, гигиена), осуществлено раздельное движение профильного транспорта по внутренним территориям, производится дезинфекционная обработка всего прибывающего на территорию транспорта, уничтожаются вредители в виде крыс, мышей, птиц. На предприятии имеется собственная ветеринарная служба и ветеринарная лаборатория, укомплектованные штатными сотрудниками. Предприятие также пользуется услугами сторонних лабораторий, ветеринарных служб или консультаций ветеринарных специалистов по мере необходимости. Официально подтвержденной причины появления вируса птичьего гриппа на ООО «Надеждинская птица» нет» - ответили на вопрос об уровне защищенности специалисты птицефабрики.

А между тем, эта ситуация выявила еще одну важную проблему – отсутствие у таких высокорисковых производств договоров страхования. Как выяснила Деловая газета «Золотой Рог», поголовье птицы в крае не застраховано практически у всех из опрошенных птицефабрик. Впрочем, сельскохозяйственное страхование, стабильно набиравшее темпы роста до недавнего времени, в последний год существенно просело, а в некоторых регионах просто катастрофически упало. В число именно таких регионов попал и Приморский край. Связано это с изменениями на законодательном уровне порядка предоставления субсидии. И хоть этот провал в агростраховании коснулся в большей степени растениеводс тва, на животноводство это тоже оказало определенное влияние. Но как бы там ни было, предприятие, оказавшееся в чрезвычайной ситуации, не может теперь рассчитывать и на эту поддержку.

На фото: Приморская птица не вынесла малоопасного вируса.

Фото из архива