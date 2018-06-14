"Нельзя предпринимателей приравнивать к террористам"

Приморский адвокат выступил с докладом на VIII Петербургском международном юридическом форуме на секции «Гуманизация уголовного законодательства в области экономики: дальнейшие шаги»

На прошедшем 15-19 мая в Санкт-Петербурге VIII Петербургском международном юридическом форуме на секции «Гуманизация уголовного законодательства в области экономики: дальнейшие шаги» одним из десяти докладчиков выступил адвокат из Приморья Алексей АНАНЬЕВ.

Авторитетный юрист озвучил видение ситуации, что дальнейшие шаги в сторону гуманизации уголовного права в отношении предпринимателей воспринимаются в штыки. Подробнее о поднятых на форуме темах г-н Ананьев рассказал Деловой газете «Золотой Рог».

- Алексей Геннадьевич, как вы оцениваете прошедший форум и дискуссию по теме гуманизации уголовного законодательства в области экономики.

- Форум - представительная и обширная площадка для обсуждения насущных юридических и правоприменительных проблем. А тема гуманизации уголовного права в области предпринимательства - действительно очень актуальна с учетом поставленных руководством страны задач по развитию экономики и улучшению предпринимательского климата и деловой активности. Но, к сожалению, со стороны правоохранителей дальнейшие шаги в сторону гуманизации уголовного права в отношении предпринимателей воспринимается в штыки.

- По вашему мнению, чем это вызвано?

- Стереотипностью мышления и отсутствием желания смотреть на ситуацию шире. Ведь никто не говорит о гуманизации уголовного права в целом, речь идет только об экономическом блоке, связанном с осуществлением предпринимательства. Нельзя приравнивать преступников и предпринимателей. Убийцы, насильники и разбойники во все времена, во всех странах и религиях строго осуждались и наказывались, но преступления в сфере предпринимательства – это сугубо «придумки» государства, которые являются проявлением текущей социально-экономической ситуации в стране. В итоге одно и то же действие в одной стране может быть преступлением, а в другой – нет. Да и как можно ставить убийцу и предпринимателя в одно положение. Убийца изначально социально вредоносный субъект, а предприниматель – нет. И с точки зрения социальной пользы предприниматель – это социальное благо, так как он создает рабочие места, осуществляет деятельность, способствующую развитию экономики, платит налоги.

По сути, он выполняет целый комплекс социально значимых действий, разгружая государство от социальных забот. Так, человек или компания работают 10-20 лет, но вот случился очередной кризис в стране, которые у нас происходят регулярно, и чтобы спасти свой бизнес, за которым стоят рабочие места, экономика страны, совершает какое-то не совсем правильное, по мнению государства, действие (коммерческий подкуп, пробелы в налоговом законодательстве), и он сразу же попадает в разряд преступников, следуют аресты, обыски, изъятия, разрушается бизнес, а возможно и жизнь человека, а то и десятков людей, связанных с работой и этим бизнесом…. Так что же социально опаснее - совершенный предпринимателем проступок или разрушение экономической и социальной ячейки?! Именно в этом и суть вопроса гуманизации – даже если какое-то действие предпринимателя попадает под признаки преступления, нельзя в отношении него применять меры и ответственность такую же, как к исконным преступникам, особенно влекущие разрушение бизнеса.

- По вашему мнению, как спасать бизнес?

- Усилить контроль за действиями правоохранительных, особенно силовых, органов в отношении предпринимателей. Для этого необходимо расширить и вернуть часть ранее отнятых у прокуратуры полномочий. В идеале необходимо создать специальную процедуру рассмотрения случаев, связанных с проступками в сфере экономики. Первоначально ситуацию должна рассматривать межведомственная экономическая комиссия, которая поправит предпринимателя, предупредит его, а может и оштрафует, но без всякой уголовки. А уголовка пусть будет в том случае, если подобный проступок со стороны предпринимателя уже не первый, или по особо тяжким экономическим преступлениям.

- Вы уж совсем либеральные идеи озвучиваете.

- Но именно подобный подход – устранение всякого страха для предпринимателя и создает благодатную почву для развития предпринимательства и экономики. Это подтверждается примерами всех экономически развитых и прорывных стран. А у нас же в законе изначально прописано, что предпринимательство – это осуществляемая на свой страх и риск деятельность, и лишь потом указывается - с целью извлечения прибыли. Вот и получается, что у нас сакрально заложено – ты рискни начать бизнес, испытай все страхи госпроверок и правоохранительной системы, заплати все сборы и налоги, и если у тебя еще прибыль осталась – ты молодец, но вероятно, все же правоохранители недоработали, не все из тебя выжали.

- А как дела обстоят у нас в Приморском крае?

- У нас в крае предпринимателей вообще к особо опасным преступникам приравняли, судя по тому, как силовые правоохранительные органы относятся к бизнесу. За последние годы своей адвокатской практики я наблюдаю нарастающее давление на бизнес и ухудшение уровня его защиты. И это несмотря на все призывы руководства страны и программы по развитию Дальнего Востока, направленные на поддержание и развитие бизнеса в нашем регионе.

Наиболее показателен в этом отношении пример с одной компанией, которая стала моим клиентом. Компания на рынке более 25 лет, пережила несколько кризисов, участвует в реализации социальных проектов, являлась крупнейшим налогоплательщиком, развивает передовые технологии, в ней трудится около тысячи человек, но уже более года она неправомерно подвергается репрессиям со стороны правоохранительных органов.

- О какой компании идет речь?

- Акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Восток-1». Это передовое предприятие отрасли, успешно освоившее и развивающее уникальный не только для России, но и для мирового рыболовства, глубоководный промысел краба и рыбы. Социально ориентированное предприятие, инвестирующее огромные средства в научные исследования и промысловые технологии, на котором трудится, как я уже сказал, тысяча человек. В 2016 году компания заняла первое место в рейтинге рыбохозяйственных компаний Приморского края, заплатив налог на прибыль 148 млн рублей, а совокупные фискальные сборы составили почти полмиллиарда рублей.

- И что же случилось?

- Один акционер общества, являющийся гражданином США и преследующий свои корыстные цели, «наехал» на компанию и ее руководство, представил поддельные документы в правоохранительные органы, а те на этой недостоверной информации, не разобравшись и просто даже не изучив историю и положение компании, возбуждают уголовное дело, и понеслось. Обыски в сопровождении вооруженных людей, изъятия документов и техники, шквал запросов и допросов, негласные проверки и давление на работников. Когда компания проявила волю и начала обжаловать безосновательные действия, в качестве карательной меры на компанию установили риск «100% досмотра декларируемых товаров», что могло вызвать парализацию деятельности компании и фактически банкротство.

Итогом целого года «кошмаринья» компании стало разрушение бизнес-среды, снижение производительности и резкое падение налоговых отчислений. Хотя предшествующие 5 лет компания имела только положительную динамику по всем разделам деятельности и экономики. Так, например, если за 2016 год был уплачен налог на прибыль 148 млн рублей, то за 2017 год - всего 11 млн рублей, то есть только по этому виду налога государство потеряло 137 млн рублей, а вообще претензия правоохранителей – 23,8 млн. Получается в действиях правоохранителей больший социальный и экономический вред?! Но никто ж за это не отвечает.

А если сюда добавить понесенные государством расходы, на оперативную проработку, прослушку, наблюдение за сотрудниками компании и т.д., то убытки для государства вообще колоссальные будут. И ведь такие силы тратятся на борьбу с беззащитным предпринимателем. Я считаю, что нельзя предпринимателей приравнивать к террористам и опасным убийцам.

- Компания в каком положении, удалось защититься и доказать объективную картину?

- Сейчас обстановка вообще смехотворная, если бы не было так печально. Человек, оклеветавший компанию, уже признался, что представил ложные сведения и поддельные документы, принес извинения и готов даже частично компенсировать убытки. Прошли уже все допустимые сроки проведения дознания, но дело не прекращают. В арбитражном суде рассматривается часть претензий к компании, и таможня не может обосновать свои требования.

Более того, учитывая, что по первому делу ничего не получается, таможня пошла классическим для советских времен путем, - добиться чистосердечного признания. Для этого было возбуждено еще одно странное уголовное дело в отношении конкретного человека, сотрудника компании, на которого в день вручения уведомления о подозрении было оказано давление. Его поймали возле дома, отвезли в отдел и более двух часов оказывали различное психологическое воздействие, с целью, чтобы он всех сдал и сам признался. Считаю, что это второе дело было возбуждено именно с целью оказания давления на конкретного человека и косвенно - на остальных сотрудников компании. Логика понятна – «возбудили дело в отношении одного, возбудим и на вас, если не сдадитесь и других не сдадите». Вот так вот у нас «работают» с бизнесом, почти средневековыми методами в наш цивилизованный 21 век. Как все это соотнести со словами Президента России и обозначенными ими задачами по поддержанию бизнеса и развитию экономики, должны оценить вышестоящие органы.

А по факту имеем следующее. За год «репрессий» чистая прибыль компании снизилась с 564 млн рублей до 108 млн рублей; упала производительность и разрушена бизнес-среда, по оценкам компании на восстановление ей потребуется не менее 3 лет. Все это также повлекло снижение налогов и сборов. В противовес этому - претензии таможни на 23,8 млн рублей. Несоизмеримость, абсурдность и безответственность правоохранительной системы в сфере экономики – очевидны.

На фото: Приморcкий адвокат Алексей Ананьев рассказал о приморском скандале с трибуны международного форума.

Фото из архива.