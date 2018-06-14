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Корейцы решили попробовать приморские корма
Южнокорейская LS Networks Co. и ООО «Арника» планируют создать агробиоэкономический кластер в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае. Проект был презентован 7 июня в Сеуле на встрече российской делегации под руководством вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА с руководителями корейских компаний, которые намерены реализовать инвестпроекты на территории Дальнего Востока.
По данным Минвостокразвития, в рамках проекта предусмотрено строительство элеваторных комплексов для хранения кукурузы, крахмалопаточного завода и биофабрик «Аминосинтез», которые будут производить до 300 тыс. тонн в год импортозамещающей кормовой продукции (кормовые аминокислоты, кукурузный глютеновый белок, крахмал и декстроза). В рамках проекта планируется создание около 500 рабочих мест.
Для LS Networks это не первый проект на Дальнем Востоке: в 2014 году компания принимала участие в разработке технико-экономического обоснования для строительства аэровокзального комплекса международного аэропорта Южно-Сахалинска, а в 2017 году ею введена в эксплуатацию мусороперегрузочная станция «Южная» в Хабаровском крае.
Кроме того, LS Networks инвестирует более 596 млн рублей в строительство гостиничного комплекса «Прайд» в ТОР «Большой Камень», а также подала заявку для реализации проекта по созданию гольф-площадки в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ) стоимостью 1,624 млрд рублей.
Досье "Золотого Рога": LS Networks входит в состав одной из крупнейших южнокорейских корпораций LS Group, является специализированной структурой для ведения международной торговли и проектного бизнеса.
Единственным учредителем ООО «Арника» является гендиректор компании Людмила ТЕКУТЬЕВА, основной вид деятельности – «производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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