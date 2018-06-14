Крупнейшей компании Дарькина пригрозили банкротством

Поводом для обращения в суд послужила, по большому счету, символическая задолженность

Популярный инструмент выбивания долгов у преуспевающих компаний через подачу в арбитражный суд заявлений о банкротстве, в Приморье уже поставлен на поток. На этот раз очередь дошла до ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), основу бизнес империи бывшего губернатора Приморья и экс-заместителя министра регионального развития РФ Сергея ДАРЬКИНА. При этом основание для столь громкого заявления выглядит просто смешно на фоне миллиардных доходов компании - задолженность в размере 9,982 млн рублей.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края 8 июня вынес решение о возврате заявления ООО «Приморский бриз», требовавшего признать несостоятельным (банкротом) ПАО «НБАМР». Суд ссылается на тот факт, что в заявлении не были представлены доказательства публикации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц уведомления о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве.

При этом, возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитраж в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения, отмечается в определении суда. Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение десяти дней со дня его вынесения в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Досье "Золотого Рога": ООО «Приморский бриз» зарегистрировано в августе 2010 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Специализация: «оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин». Единственным владельцем компании является ее гендиректор Игорь СЕМЕНОВ, учредитель и глава еще двух владивостокских компаний – ООО «Бриз Энерджи» и ООО «Бриз Памп».

Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ («Закон о банкротстве») должник - юридическое лицо может быть признан банкротом, в случае наличия требований к нему в размере не менее чем 300 тыс. рублей. Для возбуждения производства по делу о банкротстве в арбитражный суд необходимо направить соответствующее заявление. Обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом вправе следующие лица: должник; уполномоченные органы; конкурсный кредитор; работник (действующий или бывший) должника, имеющий требования о выплате заработной платы и выходных пособий (п. 1 ст. 7 Закон о банкротстве).

При этом, в соответствии с п. 2.1 ст. 7 и абз. 2 п. 4 ст. 37 «Закона о банкротстве» должнику и конкурсному кредитору перед подачей в арбитражный суд заявления необходимо опубликовать уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. Публикацию необходимо разместить в «Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц», федеральном информационном ресурсе, в который вносятся сведения о фактах деятельности юридических лиц. Уведомление должно быть опубликовано не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты подачи заявления в арбитражный суд.

Отметим, что практика давления на должника через подачу заявления о банкротстве в последнее время приобрела в Приморье масштабный характер. Так, например, против ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) еще недавно один за другим было подано несколько заявлений о банкротстве, однако после переговоров с должником их инициаторы отзывали иски. Сложнее судоремонтникам пришлось с госорганами - компания ожидаемо пошла на мировую с Федеральной налоговой службой (ФНС) по г. Находке Приморского края, гарантировав погашение задолженности по налогам в размере 234 млн рублей. В итоге иск мытарей о банкротстве завода был оставлен без рассмотрения.

Другой пример - Арбитражный суд города Москвы в июне принял к производству иск о банкротстве ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO). Судебное разбирательство по проверке обоснованности требования ПАО «Управляющая компания «Арсагера» (Санкт-Петербург) к ДВМП назначено на 20 июля.

Отметим, что для ПАО «НБАМР» прошлый год оказался не столь доходным, как 2016-й. На фоне устойчивого рубля одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России получила лишь 562,273 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 4,9 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Прочие расходы НБАМР за 2017 год выросли в 2,2 раза и превысили 1,562 млрд рублей. Кроме того, на фоне устойчивости рубля был потерян эффект от курсовых разниц.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и транспортного рефрижератора. Уставный капитал ПАО «НБАМР» составляет 111 млн 772 тыс. 440 рублей. Он разделен на 1 млн 851 тыс. 231 обыкновенную и 632 тыс. 601 привилегированную акции номиналом 45 рублей. В настоящее время крупнейшим акционером НБАМР с долей в 86,6% уставного капитала является зарегистрированное в Москве АО «Дальинвестгрупп», 75% которого, в свою очередь, владеет супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА. Собственником 0,1038% акций НБАМР является бывший вице-губернатор Приморья Сергей ПЕРЕДРИЙ.

Акционеры НБАМР на годовом собрании утвердили решение о выплате дивидендов из расчета 347,76 рубля на каждую обыкновенную и 88,89 рубля на каждую привилегированную акцию номиналом 45 рублей. В том числе, дивиденды на простые акции предусматривают выплату 272,13 рубля по итогам 2017 года и 75,63 рубля за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. По итогам 2016 года НБАМР выплатила по 1 тыс. 310,6 рубля на простую акцию и по 432,39 рубля на «преф» (с учетом промежуточных дивидендов, выплаченных за I квартал 2017 года). Таким образом, по итогам 2017 года дивиденды на простые акции сократились в 3,8 раза, на «префы» - в 4,9 раза.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в прошлом году сменился гендиректор НБАМР - на смену отработавшему год в этой должности Владимиру КОВАЛЬСКОМУ пришел давний соратник Сергея Дарькина по бизнесу и политике, директор и единственный учредитель ООО «Акция-ДВ-Находка» Сергей Передрий. Гендиректору НБАМР также принадлежит 25% акций ООО «НПО «Нереида» (владелицей 55% акций этой компании является супруга Сергея Дарькина Лариса Белоброва).

В новый совет директоров, сформированный на годовом собрании, вновь вошли президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин, финансовый директор ПАО «ТИГР», гендиректор ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» Анна ХМАРУК (дочь г-на Дарькина), Сергей Передрий, бывший вице-губернатор Приморья, ныне директор проектного филиала ПАО «ТИГР» и гендиректор ООО «Рускор» Андрей НОРИН, гендиректор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, юрисконсульт ПАО «ТИГР», гендиректор ООО «РКК «Холдинг» Виктор БЫКОВ и 84-летний адмирал, бывший командующий Тихоокеанским флотом Геннадий ХВАТОВ.

На фото: Привыкший играть в нападении Сергей Дарькин (слева) в бизнесе временно переквалифицировался в защитника.

Фото из архива.