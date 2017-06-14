Блокчейн будет "созревать" 7-10 лет

Технология блокчейн может быть запущена в массовом масштабе не ранее чем через 7-10 лет, заявила заместитель председателя Банка России Ольга СКОРОБОГАТОВА в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я думаю 7-10 лет мы потратим - не только финансовый сектор, но и другие сектора - для того, чтобы уже в полный production (производство – «ЗР») ушла эта технология для серьезных проектов», - сказала представитель Банка России.

Глава Сбербанка Герман ГРЕФ тоже укладывается в эти временные рамки. «Я думаю, еще пару лет уйдет на то, чтобы технологически преодолеть проблемы, которые сегодня есть в технологии блокчейн. И я думаю, лет 8-10 уйдет на то, чтобы технология окончательно созрела. Но этот период времени технология не будет стоять на месте, она будет постепенно подрывать разные сферы», - сказал он.

Греф уточнил, что в Сбербанке уже есть лаборатория, которая занимается блокчейном.

Блокчейн - технология распределенного реестра, или децентрализованная база данных. На ее основе работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов. Первая в России сделка с применением блокчейна произошла в декабре 2016 года. Ее провели авиакомпания S7 Airlines и Альфа-банк. Авиакомпания рассчиталась с одним из своих контрагентов с использованием аккредитива, а сделку по оплате проводил Альфа-банк в виде транзакции на основании смарт-контрактов, и эти данные фиксировались в блокчейне.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.