Банкрот по собственному желанию

Российские банки столкнулись с новым способом уклонения от расплаты по кредитам

Физлица все чаще объявляют себя банкротами не в целях защиты от непомерной долговой нагрузки, а для незаконного обогащения за счет невозврата долгов. Как указывают банкиры, проблема требует законодательных изменений.

Граждане все чаще стали избегать исполнения обязательств перед банками с помощью норм законодательства о персональном банкротстве, следует из переписки Ассоциации региональных банков «Россия» (АСРОС) и юридического департамента Банка России, опубликованной АСРОС. Банкиры считают ситуацию настолько проблемной, что в своем обращении в ЦБ выступили за «пересмотр и усиление ответственности недобросовестных должников в процедуре банкротства», в том числе за увеличение перечня оснований для неосвобождения граждан от долгов (он установлен в законе о банкротстве).

Опрошенные РБК эксперты говорят, что в сложившейся ситуации отчасти виноваты и сами банкиры. «Часто заемщик при оформлении кредита дает пояснения, что у него есть еще неофициальный доход, который больше официального, и подтверждает это документально. Банк зачастую это устраивает», - утверждает заместитель председателя правления, начальник юридического департамента Ланта-банка Дмитрий ШЕВЧЕНКО. Получив кредит, должник начинает процедуру банкротства, предварительно переведя активы на других лиц, например родственников, и умышленно сокрыв имущество, чтобы при его реализации суд не изъял его. По словам банкиров, выясняется это уже после банкротства, когда у освобожденного от обязательств гражданина неожиданно появляются средства для приобретения дорогостоящего имущества.

Зачем нужны поправки

Большинство опрошенных розничных банкиров детализировать ситуацию избегают. Однако в АСРОС РБК уточнили, что банки-кредиторы пытаются обращаться в правоохранительные органы для привлечения таких заемщиков к ответственности по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве). Количество таких случаев в ассоциации не раскрыли. Но указали, что сроки расследования и суда часто гораздо длиннее процедуры банкротства, вследствие чего получить к моменту завершения банкротства вступивший в законную силу приговор практически невозможно. «Объективной или законодательной возможности синхронизировать сроки банкротства и судебного следствия также нет», - сообщила первый вице-президент банковской ассоциации «Россия» Алина ВЕТРОВА.

В результате, например, не работает на практике следующее основание для запрета на персональное банкротство: «если вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство». Таким образом, обращение банкиров в правоохранительные органы не помогает пресечь практику преднамеренного персонального банкротства банковских должников. Для этого, собственно, банкиры и просят пересмотреть гражданское законодательство.

Юридический аспект

Согласно действующему законодательству процедуру банкротства может инициировать как сам гражданин, так и его кредиторы, в том числе государственные органы по налоговым и иным обязательным платежам. Споры о банкротстве граждан рассматривают арбитражные суды. Функция сопровождения процедур банкротства гражданина возложена законом на финансового управляющего. После предварительной оценки оснований для принятия заявления о банкротстве гражданина суд назначает дату судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о банкротстве.

По итогам рассмотрения суд может установить отсутствие признаков несостоятельности, ввести процедуру реструктуризации долгов гражданина или же признать того банкротом и ввести процедуру реализации имущества. Также возможно и заключение между должником и кредиторами мирового соглашения. При этом заявление о признании гражданина банкротом принимается судом, если требования к этому физлицу составляют не менее чем 500 тыс. руб. и не исполнены в течение трех месяцев.

Банкротство - привилегия богатых

Хотя закон был создан для того, чтобы защитить граждан, которые оказались в трудном положении и не могут погашать кредит, на практике воспользоваться таким способом освобождения от долгов могут в основном должники, располагающие средствами для оплаты услуг юристов, говорит партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана ТАРНОПОЛЬСКАЯ. Сумма сопровождения процедуры банкротства финансовым управляющим зависит от суммы долга, размера официального дохода, количества кредиторов и имущества, указывают эксперты. «С учетом расходов на судебные издержки банкротство превращается в способ избавления от долгов для состоятельных людей», - заключает Светлана Тарнопольская. Тем более у них зачастую больше мотивов не делиться с кредиторами своим имуществом, указывают банкиры.

Причем граждан не смущают те ограничения, которые возникают после признания их банкротами, говорит начальник департамента контроля рисков Локо-Банка Елена ЛЮШИНА. Она напоминает, что прошедшие процедуру банкротства граждане не могут в течение трех лет занимать руководящие посты, а в заявке на получение кредита в течение пяти лет обязательно должны указывать факт признания своего банкротства. «Банки не всегда сразу узнают о начавшейся процедуре банкротства физлица из картотеки арбитражных судов; ввиду отсутствия возможности полной идентификации заемщиков их там легко спутать с их однофамильцами, поэтому доступ к новым кредитам для таких граждан после банкротства полностью не перекрывается», - поясняет Люшина.

Судебный тупик

По словам банкиров, попытки воспользоваться приведенными в законе основаниями для запрета должнику банкротиться (кроме приговора по уголовному делу это также непредоставление сведений или предоставление заведомо недостоверных сведений финансовому управляющему или арбитражному суду или при получении кредита, сокрытие имущества и пр.) являются успешными лишь в единичных случаях.

Дмитрий Шевченко напоминает, что в 2016 году Арбитражный суд Новосибирской области не освободил гражданина от долгов после признания его банкротом, хотя по закону тот выглядел добросовестным должником. Суд установил, что гражданин принял на себя заведомо неисполнимые обязательства, когда брал кредит, что свидетельствовало о его недобросовестном поведении в ущерб кредиторам, а также планировал «освободиться от долгов», отмечает эксперт. «Впрочем, хотя многие банковские юристы опираются в процедуре банкротства на этот случай, однако пока что такая практика распространена только на уровне областных и краевых судов», - констатирует он.