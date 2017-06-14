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В Приморье уголь переходит в другую весовую категорию

14 Июня 2017, 16:00 | Приморье

«Управляющая портовая компания» развивает тяжеловесные ж/д перевозки

На фоне ажиотажного спроса на российский уголь в странах АТР транспортная инфраструктура в Приморье с трудом выдерживает все возрастающий поток «черного золота». На этом фоне стивидоры и железнодорожные операторы сообща ищут решение проблемы дефицита пропускных мощностей.

ООО «Управляющая портовая компания» (УПК), осуществляющее менеджмент двух угольных стивидорных активов - АО «Восточный порт» (Приморский край) и АО «Ростерминалуголь» (РТУ, порт Усть-Луга), и АО «Первая тяжеловесная компания» (ПТК) бывшего главы и совладельца Транспортной группы FESCO Сергея ГЕНЕРАЛОВА займутся развитием тяжеловесных железнодорожных перевозок в угольные терминалы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии стороны подписали в ходе форума «Стратегическое партнерство 1520» в Сочи.

Соглашение сроком на 5 лет предполагает совместное участие в совершенствовании технологии железнодорожных перевозок углей «с максимальным использованием вагонов повышенной грузоподъемности для дальнейшего роста эффективности и объема грузовых перевозок в адрес АО «Восточный порт» и АО «Ростерминалуголь».

Досье "Золотого Рога": «Первая тяжеловесная компания» группы «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова была создана в 2016 году для инвестиций в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности в сегмент тяжеловесного движения. В парке ПТК - более 28 тыс. вагонов, включая полувагоны и хопперы повышенной грузоподъемности. Первые преимущественно задействованы в экспортных перевозках угля из Кузбасса, вторые - в транспортировке химических и минеральных удобрений.

Одна из основных целей соглашения - разработка совместных планов по увеличению пропускной способности участков сети, которые будут реализовываться во взаимодействии с перевозчиком.

«Документ предусматривает совершенствование технологии ж/д перевозок углей с применением как вагонов с осевой нагрузкой 25 т, так и перспективного парка с нагрузкой 27 тонн на ось. О начале подконтрольных испытаний такого подвижного состава на полигоне Качканар - Смычка в рамках реализации 2-го этапа программы развития тяжеловесного движения ОАО «РЖД» заявило в конце мая этого года», - отмечается в совместном сообщении компаний.

Стороны намереваются совместно совершенствовать существующие модели инновационных вагонов, участвовать в разработке новых перспективных моделей повышенной грузоподъемности, повышать технологичность перевозочного процесса, погрузки и выгрузки вагонов в портах. Стороны также гарантируют предоставление парка для согласованных объемов перевозок угольных грузов в адрес портов.

По словам первого заместителя гендиректора УПК Ирины ОЛЬХОВСКОЙ, важным моментом взаимодействия является сбор аналитической и статистической информации о результатах эксплуатации вагонов нового поколения для передачи на производство и совершенствования параметров вагонов.

В свою очередь, гендиректор ПТК Владимир СОСИПАТОРОВ подчеркнул, что соглашение станет новым шагом во взаимодействии грузовладельца, оператора и перевозчика, необходимым для поддержания экспортного потенциала угольной отрасли РФ и совершенствования технологии доставки угля с целью снижения логистических и технологических издержек сторон.

УПК планирует максимально задействовать парк ПТК, в том числе на вводимых в строй портовых мощностях третьей очереди АО «Восточный порт».

Досье "Золотого Рога": В настоящее время в структуру АО «Восточный порт» входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. Годовая пропускная способность составляет свыше 21 млн тонн. С вводом третьей очереди предусмотрено увеличение пропускной способности порта до 39 млн тонн угля в 2019 году.

«Восточный порт» уже завершил поставки основного специализированного оборудования для нового объекта.

Согласно проекту, перечень крупнотоннажной техники третьей очереди включает два стакера (самоходный штабелировочный конвейер. – «ЗР») для формирования угольных штабелей, четыре реклаймера (ковшовый погрузчик, который осуществляет забор угля со склада и отправляет его на конвейерные линии. – «ЗР») для забора угля со склада, два тандемных вагоноопрокидывателя для выгрузки вагонов и две судопогрузочные машины.

«Поставки техники для работы на третьей очереди угольного комплекса начались еще в прошлом году. Часть оборудования доставлялась в виде отдельных деталей. Например, стакеры и реклаймеры собирали здесь, на строительной площадке. Судопогрузочные машины доставляли морем уже в собранном виде», - сказал управляющий директор АО «Восточный порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Сейчас в стадии завершения пусконаладочные работы складских машин, судопогрузочные машины проходят необходимые проверки.

К сборке и установке вагоноопрокидывателей планируется приступить по завершении строительства подземных бункеров, где будет расположена конвейерная развязка для распределения грузопотока на складах.

АО «Восточный порт» уже завершило дноуглубительные работы у грузового причала строящейся третьей очереди углепогрузочного комплекса, что позволит стивидору обслуживать сухогрузы дедвейтом до 180 тыс. тонн.

В декабре 2016 года АО стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса. Объем инвестиций составит 17,2 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ростерминалуголь  Восточный порт 



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