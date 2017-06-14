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Малому бизнесу обещают доступные кредиты
АО «Фонд развития Дальнего Востока» (ФРДВ, структура Внешэкономбанка) предоставит банку ВТБ целевой заем в размере 1,5 млрд рублей для реализации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Доступный кредит для МСП».
Соответствующее соглашение в рамках Петербургского экономического форума подписали глава ВТБ Андрей Костин и гендиректор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ.
С учетом софинансирования со стороны банка ВТБ общий объем средств, которые будут выделены дальневосточным предприятиям малого и среднего бизнеса через сеть отделений банка, составит около 3 млрд рублей.
В рамках программы кредиты будут предоставляться по льготным процентным ставкам. Основной целью программы является повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса Дальневосточного федерального округа.
Сергей КУЗЬМИН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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