Малому бизнесу обещают доступные кредиты

АО «Фонд развития Дальнего Востока» (ФРДВ, структура Внешэкономбанка) предоставит банку ВТБ целевой заем в размере 1,5 млрд рублей для реализации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Доступный кредит для МСП».

Соответствующее соглашение в рамках Петербургского экономического форума подписали глава ВТБ Андрей Костин и гендиректор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ.

С учетом софинансирования со стороны банка ВТБ общий объем средств, которые будут выделены дальневосточным предприятиям малого и среднего бизнеса через сеть отделений банка, составит около 3 млрд рублей.

В рамках программы кредиты будут предоставляться по льготным процентным ставкам. Основной целью программы является повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса Дальневосточного федерального округа.

Сергей КУЗЬМИН.