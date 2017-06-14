Асфальт - на дороги, траву - на газоны

Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству. Специалисты и техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» наводят чистоту на улицах, высаживают цветочную рассаду и ухаживают за имеющимися зелеными насаждениями. Дорожники тем временем ремонтируют подъездные дороги к учреждениям здравоохранения.

Сегодня на большинстве цветников уже появились новые однолетники. Город украшают петуния, тагетес, сальвия, бегония, агератум, пеларгония и другие. А с помощью метода гидропосева городские озеленители обустраивают газоны на проспекте 100-летия Владивостока и улице Маковского.

Технология гидропосева представляет собой эмульсию, в состав которой входят удобрения, семена и гидрогель, который позволяет около месяца не поливать посевы. Технология гидропосева позволяет сократить потери при всходе семян и обходится в 2 раза дешевле, чем ручное сеяние.

Продолжается в краевом центре и ремонт дорог к медицинским учреждениям. В этом году был отремонтирован подъезд к Владивостокской клинической больнице №1 по улице Садовой. Дорожники демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и уложили два слоя нового асфальта. Длина ремонтируемого участка составила порядка 500 метров, уложено более 200 тонн асфальтобетона.

В настоящее время ведется ремонт дороги к Клинико-диагностическому центру по ул. Светланская, 131. Подрядная организация демонтировала старое дорожное покрытие, ведет отсыпку слоев дорожной одежды и установку бордюрного камня. Кроме того, в этом году будет отремонтирована дорога к детской поликлинике №2 по улице Нейбута, 27.

Светлана СМИРНОВА.