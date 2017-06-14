Япония может потерять приморский метанол

Глава планируемого в Приморье завода минеральных удобрений посетовал на медлительность инвесторов из Страны восходящего солнца, которых уже обскакали их китайские конкуренты

Проект строительства в Приморском крае завода минеральных удобрений под влиянием конъюнктуры цен на продукты газохимии и минеральные удобрения будет перепрофилирован на приоритетный выпуск метанола, а запуск производства минудобрений отложен на перспективу. При этом инициаторы проекта торопят японских инвесторов с вхождением в суперприбыльный, по их мнению, проект. Все дело в том, что именно Япония обладает необходимыми технологиями и готова покупать метанол в больших количествах, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

АО «Находкинский завод минеральных удобрений» ранее принадлежало Аркадию РОТЕНБЕРГУ, однако находящийся под западными санкциями бизнесмен продал компанию председателю совета директоров СМП банка Артему ОБОЛЕНСКОМУ. Новый владелец озвучил новую конфигурацию проекта в рамках бизнес-диалога «Россия - Япония» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее озвучивалось, что проект завода предусматривает создание под Находкой производства 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Сейчас упор сделан прежде всего на производство метанола.

«Первый этап строительства завода подразумевает вывод его производства на 1,8 млн тонн метанола в год. На втором этапе, в зависимости от конфигурации завода, скорее всего, и будет производить или метанол, или азотные удобрения. Строительство первого этапа запланировано на 2018-2021 годы. Предварительный бюджет первого этапа составляет $1,60-1,8 млн c учетом инфраструктуры. Но он подлежит еще уточнению в рамках подготовки feasibility study (предпроектная подготовка. – Прим. авт.) и FEED. Принятие решения о сроках реализации и конфигурации второго этапа будет позднее, после начала реализации первого этапа», - сообщил Артем Оболенский.

Кто не успел, тот потерял…

По словам г-на Оболенского, проект полностью обеспечен всеми необходимыми ресурсами, в том числе природным газом.

«Долгосрочный контракт с «Газпромом» подписан на 20 лет. Завод расположен на берегу Японского моря и будет иметь собственный морской терминал для отгрузки продукции. Проект расположен рядом с основными потребителями метанола в Японии и Китае, всего 500 миль по морю до Японии, и будет иметь низкую себестоимость при производстве - около $80-90 за тонну при цене метанола $330-360 за тонну. Это делает проект привлекательным для потенциальных японских партнеров. Доходность акционерного капитала в данном проекте ожидается на уровне более 20% годовых», - сказал г-н Оболенский.

В то же время он посетовал на то, что японский бизнес может остаться «за бортом» проекта.

«Нас поддерживает Министерство экономики, промышленности и торговли Японии. Оно обозначило этот проект в качестве приоритетного в рамках развития российско-японских отношений. Но тем не менее я хотел бы отметить, что во время визита г-на ОРЕШКИНА (глава Минэкономразвития. – Прим. авт.) в марте этого года в Японию со стороны японских компаний поднимался вопрос, почему российская сторона считает, что китайские инвесторы более успешны и продвинулись дальше в работе на территории РФ. Я должен подчеркнуть еще раз нашим японским коллегам, что в данном проекте мы уже с китайскими соинвесторами подписали несколько инвестиционных меморандумов. И мы рассчитываем на то, что японские инвесторы будут занимать более активную позицию при принятии решений касательно совместной реализации этого проекта. Мы надеемся, что ответом на наше приглашение участвовать в одном из самых готовых и привлекательных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке будут конкретные мероприятия и шаги со стороны японских компаний», - сказал г-н Оболенский.

Досье "Золотого Рога": В декабре 2016 года АО «Находкинский завод минеральных удобрений», Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ВЭБ подписали в Токио меморандум о взаимопонимании по финансированию строительства завода. Помимо JBIC к финансированию проекта могут подключиться корейский KEXIM и германский Hermes. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $5 млрд. В сентябре был подписан контракт с корейскими Hyundai Engineering, Hyundai Engineering & Construction и японскими Toyo Engineering Construction и проектно-сервисной Toyo Engineering Corp. на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта строительства завода (включая объекты внешней инфраструктуры) оценивалась более чем в 400 млрд рублей.

В начале апреля технический директор АО «Находкинский завод минеральных удобрений» Тарас ГАНАГА на совещании в администрации Приморья заявил, что предприятие в ближайшее время рассчитывает приступить к работам по подготовке площадки и созданию сооружений для хранения материалов, а также временного городка для рабочих, инженеров и менеджеров.

Под строительство перерабатывающего предприятия отведена территория площадью около 600 га в районе бухты Козьмина. Проект также включает реконструкцию существующих инженерных коммуникаций, строительство морского терминала и социальной инфраструктуры. В целом реализация проекта создаст порядка 3,5 тыс. рабочих мест.

Сахалин своего терять не хочет

Отметим, что возможность вхождения в проекты по производству метанола на российском Дальнем Востоке ранее рассматривали Mitsui & Co., Ltd. и Mitsubishi. Еще в 2006 году японские компании по просьбе администрации Сахалинской области подготовили мастер-план возможной реализации такого проекта, указав на возрастающий спрос на аммиак и метанол на рынке АТР в связи с бурным развитием сельского хозяйства и химической промышленности. Но дальше предварительных переговоров дело не шло, пока на Сахалине не появился новый губернатор.

«Вопросы переработки газа и газохимии, производства минеральных удобрений, этанола и другой продукции, думаю, согласуем с потенциальными желающими построить этот завод. Согласуем любую форму, приемлемую для них и для региона. Мы считаем, что есть все предпосылки для того, чтобы еще раз вернуться к вопросу развития на Сахалине нефтегазохимии. Это производства аммиака, метанола, полипропилена, полиэтилена. Чем ближе завод к месту добычи сырья, тем дешевле его продукция, Сахалин в этом плане является идеальным местом для создания нефте- и газохимического производства», - заявил губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО в сентябре 2015 года, пообещав, что областная власть окажет компаниям всю необходимую поддержку».

Японская компания Mitsui & Co., Ltd. занимается разработкой, куплей-продажей, распределением и переработкой всех видов энергетической продукции в Японии и за рубежом, а также финансовой деятельностью.

«В данный момент мы в целом осуществляем 16 проектов в России и чувствуем, что имеется еще большой потенциал для сотрудничества. По шести проектам мы сейчас ведем переговоры – с «Газпромом», «Новатэком», «РусГидро», «Русагро». Я всегда говорил и повторю, что суть работы компании Mitsui - это создание ценностей. Я уверен на собственном опыте, что бизнес в России, как и всякое творчество, требует отваги и честных партнерских отношений. Необходимо сохранять свою самобытность и духовность, уважать и понимать их у партнеров», - сказал в рамках ПМЭФ президент, главный исполнительный директор Mitsui & Co Татсуо ЯСУНАГА.

Китай сделал ставку на Сковородино

Еще один проект по производству метанола планируется реализовать в Сковородино (Амурская область). О намерениях строительства метанолового завода ОАО «Технолизинг» из группы «ЕСН» заявило весной прошлого года. Строительство предполагалось начать в 2016 году на базе существующего предприятия по подготовке вагонов под налив нефти и завершить в 2019 году. Для производства 1,2 млн кубометров метанола марки «А» заводу потребуется 1 млрд кубометров газа из газопровода «Сила Сибири», который находится в непосредственной близости от площадки. Большая часть метанола будет экспортироваться в Китай. Остальную часть продукции компания будет реализовывать в России. Стоимость проекта - 38 млрд рублей.

В настоящее время завершается разработка технико-экономического обоснования строительства завода, сообщил председатель совета директоров группы компаний «ЕСН» (инициатор проекта) Григорий БЕРЕЗКИН в ходе сессии «Дальний Восток России - строительство новой экономики» в рамках ПМЭФ-2017.

«Один из крупнейших наших нефтеналивных терминалов в Сковородино мы сейчас перепрофилируем под производство метанола. С «Газпромом» мы подписали договор (по поставкам газа. – Прим. авт.). Идут активно переговоры, завершается разработка ТЭО с китайскими партнерами», - пояснил г-н Березкин.

Группа «ЕСН» создана в 1991 году Григорием Березкиным (входит в совет директоров ОАО «РЖД»), специализируется на инвестициях в энергетику, антикризисном и стратегическом управлении. Основным активом в настоящее время является «Русэнергосбыт» (50,5%, остальная доля - у итальянской Enel), владеет нефтеналивными терминалами в Уяре и Сковородино.

Японская корпорация Marubeni планирует построить завод по производству метанола вместе с АО «СУЭК» в Хабаровском крае. Проектная мощность завода - 2,5 тыс. тонн метанола в сутки. Требуемый запас сырьевого газа составляет 800 млн кубометров в год.

«Две компании, СУЭК и Marubeni, проявили интерес, мы еще в прошлом году занимались проектами переработки углей. Для нас это очень интересный проект. Со стороны СУЭК и Marubeni это пока проект переговорный, заявочный. Мне кажется, он реализуемый», - сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ в мае в рамках визита в Токио.

По словам губернатора, крайне выгодно построить предприятие по переработке угля в высокие фракции именно там. «Это другая добавленная стоимость, высокая цена, это химическое производство», - уточнил он.

Досье "Золотого Рога": Метанол - бесцветная жидкость с алкогольным запахом (запах этилового спирта). Температура кипения 64,7°. У метанола есть несколько способов применения. Химики используют древесный спирт в производстве пластмассы и формальдегидов, которые требуются при хранении органических веществ. Также метанол полезен как растворитель и как антифриз, он применется как источник энергии для таких устройств, как мобильные телефоны или ноутбуки, и также является топливным дополнением к MTBE (эфир третичного бутила метила). Метанол смешивается во всех отношениях с водой, этиловым спиртом и эфиром; при смешении с водой происходит сжатие и разогревание. Горит синеватым пламенем. Подобно этиловому спирту - сильный растворитель, вследствие чего во многих случаях может заменять этиловый спирт. Метанол – опасный яд, прием внутрь порядка 10 мл метанола может приводить к тяжелому отравлению (одно из последствий - слепота), попадание в организм более 80-150 миллилитров метанола обычно смертельно.

Олег КЛИМЕНКО.