Прибыль Находкинской БАМР уже исчисляется в миллиардах

Девальвация рубля укрепила финансовое положение второй по рейтингу рыбодобывающей компании Приморья

Приморские рыбодобытчики продолжают извлекать дивиденды из девальвации рубля и санкций. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», контролируемое супругой бывшего губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Ларисой БЕЛОБРОВОЙ ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Находка) по итогам 2015 года, несмотря на сокращение вылова, резко нарастило выручку и чистую прибыль, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

НБАМР в 2015 году получило 2,31 млрд рублей чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем в 2014 году. Выручка выросла на 56%, до 7,853 млрд рублей. Рост EBITDA составил 115%, до 2,929 млрд рублей. И это при том, что суммарный объем вылова в 2015 году сократился на 2%, до 143,6 тыс. тонн, а инвестиции в основные средства сократились на 62%, до 39 млн рублей.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так и на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных судов и транспортного рефрижератора. АО «Дальинвестгрупп» (Москва) владеет 80,79% уставного капитала (81,78% обыкновенных акций) НБАМР. Конечным бенефициаром «Дальинвестгрупп», по сведениям участников рынка, является Лариса Белоброва.

Удельная доля НБАМР в 2015 году в общероссийском вылове составила 3,26%, в Дальневосточном бассейне – 5,14%, в объеме предприятий Приморья – 19%. В 2015 году компания сумела увеличить вылов минтая на 23%, до 100,618 тыс. тонн. В то же время вылов кальмара упал с 26,586 тыс. тонн в 2014 году до 1,192 тыс. тонн в 2015 году.

Процент освоения квот незначительно снизился по сравнению с 2014 годом и составил 92,19%.

В 2016 году НБАМР ставит перед собой еще более амбициозную задачу: вылов рыбы и морепродуктов на уровне 153,645 тыс. тонн и получение чистой прибыли в размере 2,929 млрд рублей.

Отметим, что доля поставок на внутренний рынок в общем выпуске продукции выросла с 53,8% в 2014 году до 65% в 2015 году.

Выступая перед акционерами на годовом собрании, гендиректор ПАО «НБАМР» Олег ДАРЬКИН посетовал на ряд трудностей, с которыми столкнулось предприятие в прошедшем году: повышение процентных ставок, высокие (нестабильные), не поддающиеся прогнозам валютные курсы, неблагоприятная промысловая обстановка на лососевой путине и кальмаровой экспедиции в 2015 году.

«Работая над формированием устойчивой системы сбыта, мы (НБАМР) снижаем зависимость бизнеса от колебаний рыночных цен на рыбу, рыбопродукцию и морепродукты, что положительно сказывается на показателях работы компании в целом и в долгосрочной перспективе. Несмотря на изменения, которые преподносят мировая политика и экономика: в прошедшем году объявили о вступлении в процедуру банкротства нескольких крупнейших рыбоперерабатывающих заводов Европы, что не могло не сказаться на рынке филе и фарша минтая не только европейского, но и азиатского, и североамериканского рынков. Оперативно переориентировав флот на выпуск минтая б/г, нам удалось значительно нивелировать потери выручки и затраты на хранение в одночасье ставших менее востребованными товарными позиции», - говорится в обращении Олега Дарькина.

В свою очередь, председатель совета директоров ПАО «НБАМР» Сергей ПЕРЕДРИЙ отметил, что руководством компании были предприняты первые шаги на пути к созданию вертикально интегрированной группы компаний.

В рейтинге крупных и средних предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2015 год НБАМР заняла второе место, пропусти вперед только компанию «Ролиз», которая послужила трамплином в большой бизнес и далее в политику для Сергея Дарькина. В первую пятерку рейтинга также вошли ООО «Дальтрансфлот», ЗАО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» и ЗАО «Интрарос».

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в управлении компанией открыта новая страница: 82-летний адмирал, бывший командующий Тихоокеанским флотом Геннадий ХВАТОВ сменил в совете директоров технического директора ОАО «Южморрыбфлот» Андрея БЕЛЕЦКОГО.

Остальные 6 мест в совете директоров сохранили за собой экс-губернатор, президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин, его брат, гендиректор НБАМР Олег Дарькин, заместитель гендиректора НБАМР по общим вопросам, бывший вице-губернатор Приморья, ныне гендиректор ООО «Рускор» Андрей НОРИН, помощник гендиректора НБАМР по корпоративным вопросам, гендиректор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, директор ООО «Акция-ДВ-Находка» Сергей Передрий (еще один бывший вице-губернатор) и директор «Nakhodkaseafoods.r.o.» Валерий МАРЧЕНКО.

По итогам 2015 года акционеры НБАМР ограничились выплатой дивидендов в размере 136 рублей 49 копеек на одну привилегированную и 406 рублей на одну обыкновенную акции. Причем эти выплаты были проведены еще в 2015 году как промежуточные дивиденды.

Отметим, что ПАО «НБАМР» сегодня является одной из компаний, которую ставит в пример Росрыболовство.

«Президент России поставил очень важные цели, и наши иностранные партнеры теперь ждут от России дальнейших шагов. Ведущие рыбодобытчики мира говорят, что, если Россия сделает то, о чем заявила, это будет бум в мировом рыбном промысле. Президент поставил задачу обеспечить продукцию высокой степени переработки, и предприятия готовятся к этому. Я знаю, что ряд компаний сейчас выходит на соглашения. Это, например, Находкинская база активного морского рыболовства, Ocean Trawlers, Русская рыбопромышленная компания. Они производят современную продукцию мировых стандартов, а одна из наших задач - отстаивать рынки сбыта, и европейский рынок для нас очень важен», - заявил в апреле на открытии выставки Seafood Expo Global 2016 в Брюсселе замглавы ведомства Петр САВЧУК, в свое время занимавший одну из ключевых позиций в НБАМР.

Говоря об экономическом состоянии отрасли, Петр Cавчук отметил, что у рыбаков положение лучше, чем в других отраслях, учитывая экспортно ориентированное производство и курсовую разницу. Однако, по его словам, Росрыболовство призывает рыбаков не только добиваться количественного результата, но предлагать современную рыбную продукцию высокого качества, доступную и для российских потребителей.

«То есть стоит задача выпускать продукцию как на экспорт, так и для внутреннего рынка. Сегодня российский рынок востребован для сбыта высококачественной продукции. Люди хотят покупать продукцию высокой степени переработки», - подчеркнул замглавы Росрыболовства.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.