Японцы начали скупку причалов в Приморье

Японский холдинг «Иида Групп Холдингз» (Iida Group Holdings, Токио), не так давно ставший собственником 24,9645% акций ОАО «Приморсклеспром», обзаводится собственным портом в Приморье под организацию перевалки леса на экспорт в Японию. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», японцы выкупают у Елены ТЕКИЕВОЙ ООО «Славянский лесной терминал», стивидорную компанию в бухте Славянка.

Сделка уже одобрена правкомиссией по иностранным инвестициям. При этом японским инвесторам выставлен ряд ограничений. «Они (Iida Group. - Прим. авт.) вложили достаточно большое количество средств в предыдущие годы, выкупили лесные угодья в РФ, будут заниматься экспортом и производством пиломатериалов для нужд нашего Дальнего Востока. Сделка активно обсуждалась, будут выставлены некоторые условия японскому строительному холдингу, чтобы в наибольшей степени защитить интересы РФ, в частности, по поставке бруса и других материалов для строительства жилья в Приморье. Кроме того, будут обеспечены экспортные возможности японской компании», - пояснил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ.

Напомним, что Iida в рамках экспансии в Приморье уже стала собственником 24,9645% акций ОАО «Приморсклеспром». Японцы планируют разместить предприятие по сборке быстровозводимых домов под Владивостоком и в Татарстане. При этом «Приморсклеспром» будет задействован в проекте, обеспечивая поставки сырья.





Досье "Золотого Рога": В состав Iida Group Holdings входят компании Hajime Construction, Iida Home Max, Touei Housing, Tact Home, Arnest One and ID Home. Дочерние компании в рамках холдинга специализируются на проектировании, строительстве и реализации жилой недвижимости. Собственником 24,9645% акций ОАО «Приморсклеспром» является ООО «Ферст Вуд Приморье» (Ferst Vud Primore), зарегистрированное во Владивостоке в сентябре 2014 года. Гендиректором ООО с уставным капиталом в 300 млн рублей является японец Тосио ЦУНОДЗАКИ. Единственным владельцем «Ферст Вуд Приморье» на данный момент является Iida Group Holdings. Крупнейшим акционером «Приморсклеспрома» остается Виктор ДОРОШЕНКО, которому принадлежит 31,25% акций (до этого владел 40,6479%). ОАО «Приморсклеспром» занимается совместной организацией лесозаготовок, поставкой леса на экспорт и осуществлением грузовых и перевалочных работ. Основное производство компании сейчас сосредоточено в северных районах Приморья, где находятся ее филиалы «Чугуевский» и «Светлая». Iida Group также имеет давние партнерские отношения с ОАО «Тернейлес».

История появления Славянского лесного терминала такова. В декабре 1996 года компания «ЭРМА Шиппинг Co.LTD» приобрела у Славянского судоремонтного завода незадействованные основные фонды на противоположном берегу бухты Славянка, в том числе один пролет недостроенного цеха гидротехнического бетона, железнодорожный тупик, подходящий к цеху, и хозяйственный причал. 5 февраля 1997 года в пгт. Славянка Хасанского района было зарегистрировано ООО «Славянский лесной терминал». Со временем СЛТ выкупил у «ЭРМА Шиппинг Co.LTD» основные фонды, которые прежде арендовал. Был произведен восстановительный ремонт причала, приобретены краны и погрузчики, и производственный участок филиала компании начал работы по перевалке леса. Помимо этого, предприятие занималось разгрузкой судов с автомашинами из Японии. 5 февраля 2002 года произошла смена собственников СЛТ, со сменой которых была проведена модернизация терминала.

Сегодня причальный фронт порта включает грузовой причал общей протяженностью 138 м с глубиной до 5 метров. Годовая проектная мощность - 200 тыс.тонн. В порт подведены железнодорожные пути от близлежащей железнодорожной станции Блюхер. Общая площадь складов порта для открытого хранения грузов составляет 45 тыс. кв. м. Имеется также крытый склад площадью 8 тыс. кв. м. Одновременно на складах может храниться до 27 тыс. тонн грузов. Склады являются зонами таможенного контроля. Основу грузооборота порта составляют пиломатериалы, круглый лес, щепа, автомобильная техника и цемент.

Досье "Золотого Рога": Уставный капитал ООО «Славянский лесной терминал» - 100 тыс. рублей. В настоящее время директором компании является Сергей ЛАРЬКИН, контролирующим акционером – супруга вице-спикера приморского парламента Джамбулата ТЕКИЕВА Елена Текиева. Выручка ООО в 2014 году составила 24,649 млн рублей, чистый убыток – 998 тыс. рублей.

Стоит отметить, что отмашка на одобрение сделки в Приморье была дана по итогам недавней встречи Владимира Путина с премьер-министром Японии. Ранее все проекты с переходом причальных стенок под контроль иностранцев блокировались уже на начальной стадии.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», наиболее предметно портовыми мощностями в Приморье интересовалась южнокорейская Posco. В частности, корейцы были готовы принять участие в техперевооружении принадлежащего группе «Мечел» ОАО «Торговый порт Посьет» в том же Хасанском районе, однако в дальнейшем ограничились сотрудничеством в поставках угля.

«Контракты с крупными потребителями в Азии позволяют «Мечелу» обеспечить стабильными заказами свои угледобывающие предприятия, а привлечение финансовых ресурсов из Южной Кореи позволит быстрее закрыть вопрос с модернизацией порта Посьет. Конечно, корейцы хотели бы выкупить порт. Однако законодательством России установлены определенные ограничения на передачу иностранцам в собственность земельных участков определенных категорий. Поэтому земельные участки в границах морского порта не могут находиться в собственности иностранных граждан и иностранных организаций», - пояснял представитель консалтингового агентства «ДВ-Актив» Сергей НЕПОМНЯЩИЙ.

Еще один перспективный проект для азиатских инвестиций в стивидорный бизнес Приморья просматривается в порту Находка. В конце прошлого года ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, входит в Дальневосточную транспортную группу, ДВТГ) и китайская корпорация «Порт Далянь» заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации проекта по расширению мощностей российского порта. Сотрудничество двух портов началось еще в 2014 году, а в апреле 2015 года в Даляне был подписан соответствующий меморандум.

В сентябре 2015 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке НМРП и «Порт Далянь» презентовали проект модернизации находкинского порта.

По итогам последовавших двусторонних переговоров проект реконструкции НМРП был дополнен, включив в себя модернизацию существующих производств и развитие инфраструктуры. В настоящее время идет работа по завершению отчета о предварительном технико-экономическом обосновании и структурированию проектного финансирования.

Развитие НМРП предполагает создание многофункционального перегрузочного комплекса, а также организацию транспортно-логистического центра. Генеральный директор АО «ДВТГ» Алексей ГОЛОВКО сообщал, что расширение проектных мощностей порта в Находке с нынешних 2 млн тонн до 3 млн тонн грузов в год требует инвестиций в сумме 3,9 млрд рублей.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Находкинский морской рыбный порт» является одной из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России, осуществляет формирование и отправку ускоренных контейнерных поездов с использованием подвижного состава ДВТГ, обработку судов различного типа, обслуживание и хранение рефрижераторных контейнеров. Причальный фронт включает в себя 9 причалов. ДВТГ работает с 2000 года, осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Компания занимается перевозкой нефтепродуктов, леса, угля, глинозема, контейнеров. Далянь - крупный порт Китая в Желтом море, имеет 52 причала, внутренняя гавань предназначена для генеральных грузов, также обрабатывает угольные и нефтяные грузы, переваливает зерно, промышленное оборудование, металлы.

В мае АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания Свободного порта Владивосток и ТОРов Дальневосточного федерального округа) заключило соглашение с ОАО «Находкинский морской рыбный порт» о реконструкции и модернизации порта. Как следует из заявки порта, размещенной на сайте КРДВ, НМРП гарантирует инвестиции в проект объемом 3,012 млрд рублей. При этом резидент не планирует применение режима свободной таможенной зоны. Срок реализации проекта составляет 3 года, срок окупаемости - 8,5 года.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», японская Tosei Co, Ltd (специализируется на торговых операциях и импорте угля) планирует построить под Находкой (устье реки Партизанской) угольный терминал производительностью 20 млн тонн в год. Стоимость проекта оценивается в $866 млн. Строительством и последующей эксплуатацией терминала будет заниматься зарегистрированное во Владивостоке ООО «Новый угольный терминал» (НУТ), 100%-ная российская «дочка» Tosei Co, Ltd.

ООО «Новый угольный терминал», как и НМРП, уже получило статус резидента свободного порта Владивосток с заявленными инвестициями 65 млрд рублей.

Терминал планируется построить на открытой площадке вблизи станции Хмыловский с выходом к морю в районе мыса Клыкова в северо-восточной части залива Находка. Площадь земельного участка с учетом искусственно создаваемой отсыпки грунта территории определена в размере 171 гектара. В настоящее время ведется работа по получению предварительных согласований и технических условий для разработки проектной документации. Первый этап строительства планируется завершить ко второй половине 2019 года, второй этап - вторая половина 2021 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.