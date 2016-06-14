"Михайловский бройлер" охладится до "Белой птицы"

Белгородский агрохолдинг «Белая птица» может выкупить бизнес «Михайловского бройлера»

Федеральные игроки продолжают делить агросектор Приморья. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», белгородский агрохолдинг «Белая птица» интересуется возможностью выкупа активов обанкротившейся группы компаний «Михайловский бройлер» (крупнейший производитель мяса птицы в ДФО), ранее входившей в сферу бизнес-интересов опального Игоря БОРБОТА, а весной прошлого года перешедшей под контроль структур экс-депутата Госдумы Эдуарда ЯНАКОВА.

Участники рынка отмечают, что оценить «Михайловский бройлер» невозможно: его структура непрозрачна и не имеет консолидированной отчетности. В свое время бизнесом «Михайловского бройлера» интересовалась активно осваивающая Приморье группа «Русагро», но договориться о покупке ей не удалось.

Досье "Золотого Рога": «Белая птица» (Белгородская область) - один из крупнейших птицеводческих холдингов России, работает по полному производственному циклу. В холдинг входят зерновая компания, завод по производству россыпных комбикормов, 3 репродуктора, инкубаторий, 8 птицефабрик по выращиванию цыплят-бройлеров с общим объемом производства до 110 тыс. тонн птицы в год, комплексное производство по убою и переработке мяса птицы, а также торговый дом. По данным участников рынка, конечными собственниками холдинга являются братья Алексей и Дмитрий АНАНЬЕВЫ, совладельцы Промсвязьбанка. Банк вначале финансировал проекты «Белой птицы», а затем в число учредителей холдинга вошли структуры группы «Промсвязькапитал» (фонд прямых инвестиций с активами в различных отраслях экономики России).

Отметим, что Эдуард Янаков уже имеет опыт сотрудничества с Промсвязьбанком. Осенью прошлого года структура «Промсвязькапитала» выкупила у г-на Янакова контрольный пакет акций АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл». В настоящее время основным акционером дальнегорского предприятия является кипрская Chanam Limited. Новый собственник имеет прямое отношение к экс-сенатору от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Виктору ПИЧУГОВУ.

Досье "Золотого Рога": В структуру группы компаний «Михайловский бройлер» (головная компания – ЗАО «Михайловский бройлер») входят АО «Торговый дом «Михайловский», АО «Продис» (Владивосток, официальный дистрибьютор «Михайловского бройлера») и три птицефабрики: «Михайловская», «Надеждинская» (обе - Приморский край) и «Хабаровская» (Хабаровский край). В целом предприятия могут выпускать 45 тыс. тонн мяса птицы в год. География поставок продукции фабрики включает Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область, Якутию. Ближайшая птицефабрика конкурентов находится в Приамурье - «Амурский бройлер». Производственные мощности «Михайловского бройлера» включают площади для содержания родительского стада и ремонтного молодняка, инкубаторный комплекс, площади по выращиванию птицы, убойно-перерабатывающие цеха, комбикормовый завод и цеха, складские помещения.

Под прессом кредиторов

До недавнего времени 51% акций ЗАО «Михайловский бройлер» принадлежал ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», структуре, аффилированной с Игорем Борботом. ООО «Радужный мир» и ООО «Стебник» принадлежало по 24,5%. Единственным учредителем ООО «Стебник» выступал бывший председатель совета директоров «Михайловского бройлера» Петр КУЛАКОВСКИЙ. Обозначенные собственники зашли в свое время на лежащий на боку «Михайловский бройлер» с легкой руки бывшего губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА и поступательно развили бизнес.

Тучи над «Михайловским бройлером» начали сгущаться еще в 2013 году. Причинами экономической несостоятельности группы стали нехватка оборотных средств и высокая закредитованность. Обеспечением кредитов выступали офисная и складская недвижимость во Владивостоке и часть производственного комплекса Надеждинской птицефабрики. Мало того, с подачи местных властей в конце 2014 года Управление ФАС по Приморскому краю возбудило в отношении «Михайловского бройлера» дело за необоснованное повышение цен на мясо птицы. На тот момент заместитель гендиректора ЗАО «Михайловский бройлер» Олег МАМАЕВ объяснял, что повышение цен было постепенным, а не произошло в последние месяцы. «К сентябрю мы достигли нормальной стоимости продукции, чтобы частично закрыть провальный экономически 2013 год. С 22 сентября цены у нас не менялись», - пояснял Олег Мамаев.

В первом полугодии 2015 года ЗАО «Михайловский бройлер» значительно снизило выпуск продукции, а ЗАО «Хабаровский бройлер» полностью остановилось.

Как итог, в апреле 2015 года в арбитраж с заявлением о банкротстве «Михайловского бройлера» обратился Сбербанк, наряду с Газпромбанком являющийся одним из крупнейших кредиторов компании.

На фоне банкротства новым владельцем «Михайловского бройлера» стал Эдуард Янаков. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в настоящее время управляющей компанией структур «Михайловского бройлера» является зарегистрированное в сентябре 2015 года ООО «Агрохолдинг Приморье», единственным учредителем которого является Эдуард Янаков, а генеральным директором - Глеб ЗУЕВ, ранее руководивший «Дальполиметаллом». «Агрохолдинг Приморье» зарегистрирован во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. В составе активов «Агрохолдинга Приморье» также около 80 тыс. га посевных земель.

Период охлаждения

Новый собственник озвучил планы по увеличению производства и переработки мяса курицы, при этом ставка делается на сегмент охлажденной продукции, где предприятие наиболее конкурентоспособно.

«Рынок продукции куриного мяса сегодня конкурентен, особенно в сегменте замороженной продукции. Объемы выпуска продукции у российских производителей за последние годы выросли в 3-4 раза. На Дальний Восток пришла продукция крупных федеральных производителей, очень конкурентная по ценам. А в цене, как известно, большое значение имеет масштаб производства. На сегодня наша доля на рынке замороженной продукции в Приморском крае составляет примерно 30%. Мы осуществляем поставки небольших партий замороженного мяса курицы на Сахалин, Камчатку, в Амурскую область. В сегменте охлажденной продукции ситуация другая. Здесь наша доля в Приморском крае основная по вполне понятным причинам: охлажденная продукция имеет ограниченный срок хранения. Мы присутствуем со своей охлажденной продукцией и в Хабаровском крае, но основная доля этого рынка принадлежит нашему конкуренту из Амурской области. Тем не менее мы видим потенциал для расширения рынка сбыта. В первую очередь - в сегменте охлажденной продукции», - говорил в апрельском интервью журналу «Дальневосточный капитал» Глеб Зуев.

В целом в течение трех лет «Михайловский бройлер» планирует удвоить объемы производства курицы до 70 тыс. тонн в год. Увеличение объемов производства потребует строительства новых птичников, убойного цеха, нового комбикормового завода, который позволит не только увеличить объемы производства кормов, но и улучшит его качество. Оборудование для комбикормового завода уже закуплено, планируется ввести его в строй в этом году. Комбикормовый завод будет установлен на фабрике «Михайловский бройлер», но будет закрывать потребности и Надеждинской птицефабрики, которая производит инкубационное яйцо.

Без подспорья - никак

Участники рынка, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», считают, что в одиночку развить бизнес «Михайловского бройлера» новым собственникам будет очень тяжело, поэтому приход федерального игрока выглядит закономерным.

«Появление в Приморье «Белой птицы» или другого крупного игрока позволит вывести бизнес «Михайловского бройлера» на новый уровень. Федералы получат в свое распоряжение налаженную схему дистрибуции и смогут закрыть рынок поставками замороженного сырья со своих предприятий, а местные фабрики будут заниматься охлажденкой. При этом «Белая птица» закроет вопрос с финансированием модернизации и развития производства», - говорит представитель одной из дистрибьюторских фирм.

Гендиректор ООО «Амурский бройлер» Олег ТУРКОВ считает, что местным производителям вполне реально конкурировать с дешевой завозной продукцией. «Почему привозная заморозка дешевле? Политика такая: когда на предприятии перепроизводство мяса, то его лучше вывезти в другой регион и продать по низкой стоимости, чтобы на своем рынке цену не снижать. Ничего плохого сказать про привозную продукцию не могу, но точно знаю, что из-за перепроизводства ряд производителей хранят заморозку до года. У нас по факту срок хранения - 2 месяца, хотя технология позволяет хранить год», - отмечает руководитель амурской птицефабрики.

Кстати, именно «Амурский бройлер» обеспечил жесткую конкуренцию на хабаровском рынке, после чего генеральный директор ЗАО «Хабаровский бройлер» Лариса КУЛЕШИНА заявила, что компания может уйти с рынка.

«Мы («Хабаровский бройлер») только сейчас подошли к себестоимости. Я хотела бы, чтобы в Минсельхозе края обратили внимание на крупные предприятия, те, кто действительно кормит наш Хабаровский край. На сегодня (начало 2015 года) я выпускаю порядка 9 тонн продукции, и это единственное предприятие, которое не имеет дотаций. Я хочу сказать, что мы из последних сил выживаем. У меня по 2014 году - минус 40 млн рублей. Я официально заявляла, что еще чуть-чуть, и предприятие рухнет. Выживаем из последних сил», - говорила руководитель «Хабаровского бройлера» год назад.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.