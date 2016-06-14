KOTFA подтвердила интерес к Приморью

Приморский край ожидает увеличение турпотока из Южной Кореи

Приморский край представил туристический потенциал на международной выставке Korea World Travel Fair (KOTFA), что прошла в Сеуле с 9 по 12 июня. В этом году акцент был сделан на продвижение межрегиональных маршрутов по «Восточному кольцу России», одобренных экспертами второго Тихоокеанского туристского форума, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«KOTFA является одной из наиболее значимых выставок туристической индустрии АТР, и мы не могли ее пропустить. Приморский край выставлялся на общероссийском стенде, представляя возможности целого ряда туристических компаний, культурных учреждений края, казино Tiger de Cristal и других связанных с туризмом игроков приморского рынка, - рассказывает заместитель директора краевого департамента туризма Владимир ЩУР. - Приморская делегация провела ряд презентаций и приняла активное участие в деловой программе выставки.

Внимание к корейскому рынку не случайно, он очень перспективен с точки зрения въездного потока. Во многом этому способствовала отмена визового режима между нашими странами. По количеству туристов, посещающих Приморье, Южная Корея идет сразу вслед за Китаем. В 2015 году этот поток вырос на 46%, а за I квартал 2016-го - еще на 20%. И наша задача - не упустить волну интереса, показав всю палитру туристических возможностей края».





Межрегиональный аспект

Приморье презентовало большое число программ и маршрутов, в том числе экологических, с посещением национальных парков «Зов тигра» и «Земля леопарда», вертолетными экскурсиями над горой Пидан и т.д. Но главный акцент был сделан на межрегиональные маршруты, позволяющие привлечь большее число туристов в ДФО в целом. Роль дальневосточного туристского хаба, которую готово взять на себя Приморье благодаря закону об СПВ, этому способствует как нельзя лучше. К тому же прошедший Тихоокеанский туристский форум продемонстрировал выраженный интерес к трансграничным программам.

Туристско-информационный центр Приморского края представил на выставке межрегиональные продукты - разработанный совместно с бюро туризма «Спутник» маршрут «Поезд Дружбы», а также абсолютно новый проект «Тигровый бриллиант», сочетающий знакомство с природным потенциалом Приморья, его символом амурским тигром с посещением «Бриллиантовой недели», что проходит в Якутии в начале сентября. По словам директора ТИЦ Дарьи ГУСЕВОЙ, этот маршрут, базирующийся на посещении самых ярких достопримечательностей и событий двух субъектов Дальнего Востока, уже успел получить хорошие отзывы в рамках PITE-2016.

Помимо ярких видеопрезентаций, край рассказывал о себе посетителям выставки яркой сувенирной продукцией - путеводителями и фотоальбомами на разных языках, майками «Я люблю Приморье», пазлами и оригинальными брусками подарочного мыла с символикой края.









Убедительный акцент

Повышенное внимание со стороны участников KOTFA вызвала компания «Джи 1 Интертейнмент» со своим проектом Tigre de Сristal - первой очереди интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Обоюдный интерес руководства игорного комплекса и азиатских туристов понятен: более половины посетителей приморского казино приходится на иностранных гостей, в основном из АТР, и процент корейцев весьма внушителен. При этом, представив потенциал комплекса, компания еще и наглядно продемонстрировала возможным инвесторам из АТР то, что в Приморье можно строить бизнес, иностранный бизнес ждут и обещания выполняют.





Побывавший во Владивостоке в рамках Второго туристского форума заместитель руководителя Ростуризма Роман СКОРЫЙ высоко оценил ресурс интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье»: «Взаимодействие администрации Приморского края и иностранного инвестора оказалось успешным и очень эффективным, этот наглядный пример государственно-частного партнерства обязательно нужно транслировать соседям по региону, используя для этого любые площадки».





«Участие в KOTFA, безусловно, очень важно и для приморских игроков туристического рынка, и для края в целом. Связи между туроператорами двух стран станут еще крепче, условия работы улучшатся, понимание друг друга вырастет, что в результате приведет к однозначному увеличению взаимных турпотоков, - считает председатель правления Приморского регионального союза туриндустрии Ольга КУДРЯВЦЕВА. - Что касается акцента на «Восточное кольцо», сделанного на KOTFA, то, на мой взгляд, он абсолютно оправдан и с политической точки зрения, и с территориальной, и с позиции конкуренции. Ни один из субъектов ДФО не перетягивает одеяло на себя, напротив, все объединились для того, чтобы представить туристам максимально интересные, насыщенные маршруты и убедить вернуться в регион еще не раз, для того, чтобы открывать новые грани российского Дальнего Востока. У «Восточного кольца России» большое будущее, и грядущий турпоток в регион это обязательно подтвердит».

Поясняя необходимость активного присутствия на туристических площадках Азиатско-Тихоокеанского региона, вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ отметил: «Темпы роста этого рынка гораздо выше, по сравнению с европейским, и нужно максимально грамотно использовать тот уникальный шанс, что дает территории упрощенный визовый режим Свободного порта Владивосток для привлечения туристов. Край способен не только аккумулировать турпотоки на своей территории, но и перераспределять их затем по другим дальневосточным и российским субъектам. А «Восточное кольцо» в этом поможет».

Надо сказать, что участие в выставке KOTFA стало возможным благодаря реализации краевой подпрограммы «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках» на 2013-2020 годы. И развитие в этом направлении продолжается. Уже в середине июня Приморье примет участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, в сентябре - в японской Международной туристской выставке JATA, а в октябре - в шанхайской CITM.

Отметим, что в 2015 году Приморье посетили около 500 тысяч иностранных гостей. Общий рост турпотока в край по итогам I квартала 2016 года составил 80%, а с началом работы упрощенного визового въезда на территорию Приморья в рамках закона об СВП прогнозируется значительное увеличение этого показателя.

На верхнем фото: Приморью есть что предложить туристам из Азиатско-Тихоокеанского региона.