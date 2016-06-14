Молока без навоза не бывает

Бурный рост производства молочной продукции в Приморье обострил проблемы соблюдения экологических нормативов в отрасли

О необходимости повышения качества продуктов питания, производимых на территории России, говорят давно. Тем более для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции в стране есть все условия, главное из которых - эффективные плодородные земли, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В то же время эксперты уверяют, что доверие к отечественным продуктам, их качеству у потребителей в целом невысокое. И этому в немалой степени способствовали сами производители, поставляя на прилавки, например, всевозможные псевдоэкопродукты или фальсификаты молока. И если проблема экопродуктов в стране упирается в отсутствие законов, регулирующих их производство, то с молочными продуктами ситуация прямо противоположная: в стране действует Технический регламент Таможенного cоюза о безопасности молока и молочной продукции, где прописаны все критерии качества этой категории продуктов.

Приморье заливает молоком

В последние годы в молочной отрасли в Приморском крае, как и в сельском хозяйстве в целом, произошли существенные перемены в плане технического оснащения производства, внедрения новых технологий в производстве сырья и его переработке. Эти перемены стимулировались программой развития сельского хозяйства, где молочное животноводство было названо приоритетом. Финансирование этой отрасли ежегодно росло, и даже в нынешний год, по словам председателя Союза животноводов Приморья и директора ЗАО «Милоградовское» Сергея РЕДЬКИНА, краевой бюджет увеличил уровень поддержки производства молока на 10% в сравнении с прошлым годом.

В результате этих перемен, происходящих на фоне роста продуктивности молочного скота, потребитель получил небывало широкий ассортимент продуктов, произведенных из молока или на основе молока. Экологические проблемы производства и, как следствие, вопросы качества этих продуктов обострились. В Приморье, как известно, действует госпрограмма «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы».

В последнее десятилетие развитие отрасли в значительной степени обеспечивали строящиеся повсеместно крупные агропромышленные производства. Эта тенденция коснулась и Приморского края. Несколько лет назад в Приморье появился первый молочный комплекс, работающий на промышленных технологиях, - молочная ферма «Грин Агро» с содержанием 1800 голов дойного стада.

Как известно, промышленная технология на животноводческих комплексах неизбежно связана с высокой концентрацией скота в одном месте и соответственно большим количеством отходов. И хоть комплексы крупного рогатого скота, в отличие от свиноводческих ферм, считаются источниками экологического давления средней тяжести, вопросы охраны атмосферы, почвы и водоисточников от загрязнения и для них остаются актуальными.

Безопасность под вопросом

В то же время небольшие молочные фермы работают, как правило, по системе стойлового содержания животных, т.е. с выпасом скота в летнее время. Сергей Редькин уверен, что проблем окружающей среде малые молочные фермы практически не несут и они по природе своей производят экологически чистую продукцию. Впрочем, мировая практика предлагает иные решения.

«Конечно, современное оборудование приносит меньше вреда окружающей среде, но оно не каждому по карману, - говорит глава Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Алексей РАЧЕНКОВ. - В то же время есть разные способы утилизации навоза. Мы используем старый дедовский, но существует более прогрессивный, эффективный, который заключается в разделении навоза на фракции и дальнейшем его использовании разными методами. Но для того, чтобы внедрить этот признанный во всем мире способ утилизации, нужны колоссальные деньги. Возможно, это и способствовало бы повышению экологической безопасности производства, если бы эта технология стала более доступной для наших фермеров благодаря поддержке и стимулированию ее внедрения со стороны государства».

Справедливости ради стоит отметить, что специалисты в целом все же не столь высоко оценивают качество продукции малых ферм, как некоторые руководители сельхозпредприятий, обращая внимание на проблемы, связанные с ее безопасностью. Поскольку вопросы безопасности в значительной степени сегодня решаются через внедрение современных технологий, исключающих непосредственный контакт человека с продуктом при его производстве, то малые фермы зачастую просто не в состоянии приобрести соответствующее оборудование. Собственно, тут и сыграла свою роль госпрограмма развития сельского хозяйства, которая финансово поддержала наиболее перспективные хозяйства в части приобретения этого оборудования. Благодаря этой поддержке в Приморском крае в последние годы и появились, в том числе новые торговые марки молочных продуктов, и расширился ассортимент у местных поставщиков.

По мнению производителей молока, главным преимуществом молочного животноводства края, как, впрочем, и всей страны, являются экологически безопасные корма, которые сегодня производят в регионе. В «Грин Агро», например, 80% кормов, потребляемых животными на ферме, производятся на территории края. Под выращивание необходимых компонентов в кормах для животных предприятие увеличило посевные площади с 3 тыс. га в 2012 году до 6,5 тыс. в этом году. Кроме того, те витаминные добавки, которые вносятся сегодня в корма, произведены так же на российской территории. Этот фактор является ключевым не только для экономики молочного производства, но и обеспечивает качество натурального продукта.

Единого решения нет

В последние годы часть молочных ферм края сумела приобрести перерабатывающее оборудование, замкнув производственный цикл в рамках небольшого предприятия, что, в общем-то, облегчило в том числе и экологическую нагрузку на территории. В крае появились небольшие молокозаводы. С другой стороны, молокоперерабатывающие предприятия также шли по пути создания базы для бесперебойного обеспечения сырьем своего производства. И если у переработчиков молока, по словам заместителя директора по связам с общественностью Арсеньевского молокозавода Игоря ЧИЖИКА, сейчас практически нет отходов производства, если не считать сыворотку, которая тут же уходит на хлебопекарные предприятия, то проблемы, связанные с утилизацией упаковки, вышли для переработчиков на первый план.

«Нам возвращаются пластиковые бутылки, которые мы утилизируем, перемалывая в крошку, для чего и было приобретено соответствующее оборудование, - говорит Игорь Чижик. - Сейчас мы никуда не вывозим эту крошку, не выбрасываем ее, а просто складываем в мешки в надежде открыть в недалеком будущем производство по переработке этих отходов».

В то же время экологические проблемы молокозаводов, выброс вредных веществ на этих предприятиях связан с большим количеством потребления воды и водоотведения. Эксперты отмечают, что в связи с применением различных технологий переработки молока выработка единого решения по очистке вод является весьма затруднительной. В Приморском крае повсеместно распространены, особенно на небольших перерабатывающих предприятиях, септики, позволяющие очистить стоки до такого состояния, что эту воду потом используют даже на полях. Впрочем, от септиков не отказываются и более крупные предприятия. По словам Игоря Чижика, их молокозавод подключен к городской системе канализации, а для очистки вод установлен все тот же септик. В то же время в селах, где установлены перерабатывающие линии при фермах, до сих пор иногда встречаются выгребные ямы, которые периодически откачивают специальными установками.

ОПЫТ

Как это делается на практике

- Существуют определенные требования по утилизации отходов производства для таких предприятий, как наше, - говорит управляющий молочным комплексом «Грин Агро» Богдан ХИЛЬКО. - Мы их выполняем исключительно за счет предприятия.

На наших фермах животные содержатся круглогодично в помещениях, и все стоки уходят в канал навозоудаления. Это закрытая система. Навоз полгода отстаивается в лагунах, за это время он сгорает и все отрицательные факторы уходят. И только после этого мы вносим его на поля. Если бы я знал, что существует государственная программа, направленная на поддержание природной среды в местах, где расположены агропромышленные фермы, мы бы обязательно в ней участвовали, поскольку затраты на утилизацию и экологическую безопасность у нас довольно высоки.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.