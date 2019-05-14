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Вьетнаму – донг, Корее – воны
Как не остаться за границей у «разбитого корыта»
Приближается сезон отпусков. Решив отдохнуть за границей, многие россияне не знают, какие деньги и в каких количествах – рубли или валюту - брать с собой. Безусловно, наиболее рационально взять деньги той страны, в которую собирается турист. Но не все банки России выдают экзотическую валюту. Поэтому, необходимо заранее изучить предложенные варианты и курсы валют в российских банках. Несколько интересных советов по этому поводу читателям Деловой газеты «Золотой Рог» дали приморские эксперты.
Алексей КАБАНЧЕНКО, заместитель генерального директора АО «Белуга ГруппВосток»:
- Если говорить об отдыхе за границей, безусловно, выезжая в ту или иную страну нужно позаботиться о наличии «родной» для той страны валюте. В большинстве стран рубль вообще не конвертируем, и найти обменный пункт, принимающий наши деньги, представляется возможным только в крупном городе. Поэтому, выезжая за границу, стоит заранее проанализировать, где наиболее выгодно обменять доллары или евро: в России или в той стране куда вы собираетесь. Например, отправляясь во Вьетнам, наиболее рационально брать с собой доллары или евро. При этом, обменивать их на местную валюту (донг) лучше уже в самой стране. Во Вьетнаме обменять доллары или евро на донги не составит труда. При этом, помимо банков, возможность обмена предоставляют и ювелирные магазины, и турагентства. Это даже выгоднее банковского курса.
Сергей ФЕДОРЕНКО, председатель совета АСО «Альянс строителей Приморья»:
«Чаще всего мне доводится посещать страны АТР. Например, Япония. К оплате в этой стране принимаются только иены. Поэтому нужно заранее подумать, где менять валюту: в России или в Японии. Национальной валютой Китая, как мы все знаем, является исключительно юань. Поэтому, туда лучше всего брать доллар или евро. Обменять рубли в Китае на юани проблематично и невыгодно. Местные обменные пункты рубли не принимают, а в банковских отделениях курс максимально невыгодный. Правда некоторые рынки в Пекине принимают к оплате рубль, но это скорее исключение. Поэтому лучший вариант – это американский доллар или евро. Их в Китае принимают к обмену практически во всех обменных пунктах, и по приемлемому курсу. Если говорить о Южной Корее, сюда можно приезжать с абсолютно любой валютой и произвести достаточно выгодный обмен на воны. Тем более, в России найти обменные пункты осуществляющие конвертацию в обратную сторону, довольно проблематично».
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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