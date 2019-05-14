Приморье всегда ждет гостей

Тихоокеанский туристский форум-2019: новые маршруты, вкусная еда и перспективы для молодежи

Во второй половине мая в Приморье традиционно проводится Тихоокеанский туристский форум – мероприятие, призванное раскрыть потенциал края для иностранных туристов, а также познакомить приморцев с новыми маршрутами зарубежных путешествий. В этом году программа ТТФ как никогда разнообразна и содержательна.

Об особенностях предстоящего форума в интервью газете «Золотой Рог» рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.

- Каковы основные темы деловой программы Тихоокеанского туристского форума в 2019 году?

- Деловая программа ТТФ включает два блока. Первый посвящен развитию авиационного туризма – к слову, эта тема пройдет практически через все мероприятия Форума. Второй блок связан с индустрией гостеприимства. Мы хотим, чтобы от нашего мероприятия была практическая польза, поэтому пригласили всех, кого хотели бы увидеть представители туристической отрасли Приморского края, наиболее интересных для аудитории спикеров. Кроме того, отдельный блок мероприятий ТТФ будет направлен на продвижение туров и событийных мероприятий, которые проводятся в Приморье и на Дальнем Востоке.

Досье "Золотого Рога": Пятый Тихоокеанский туристский форум пройдет с 17 по 26 мая 2019 года во Владивостоке. Площадками для проведения ТТФ станут кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), яхт-клуб «7 футов». Организаторами Форума выступают департамент туризма Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, Центр «Мой бизнес» (Центр поддержки предпринимательства Приморского края), при поддержке Федерального агентства по туризму.

- В этом году одним из организаторов Форума является департамент по делам молодежи Приморского края. Отражена ли молодежная тематика в программе ТТФ?

- Мы хотим, чтобы наша молодежь – особенно те, кто уже учится в профильных вузах – видели себя не только в виде наемного персонала, но и в качестве предпринимателей, работающих в туристической отрасли. Чтобы они имели возможность трудоустроиться не только на время туристического сезона, но и имели рабочее место к моменту получения диплома. К примеру, в 2020 году во Владивостоке запускается несколько гостиниц – как в игорной зоне, так и в центре города. Этим комплексам нужны новые кадры. И нам бы хотелось, чтобы сегодняшние студенты нашли себя в этом направлении и достойно зарабатывали.

Именно поэтому в 2019 году в числе организаторов ТТФ – департамент по делам молодежи Приморского края. С 21 по 23 мая в рамках Форума уже во второй раз пройдет Международный Молодежный туристский конгресс с участием экспертов федерального уровня. Они расскажут студентам о примерах успешной реализации проектов в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Добавлю, что повышение качества туристских услуг является одной из задач государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.

- Будет ли проводиться в рамках ТТФ-2019 традиционная выставка катеров и яхт?

- XI Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет на территории яхт-клуба «7 Футов» с 17 по 19 мая. В программу традиционно включена выставка катеров и яхт, также пройдут тест-драйвы водомоторной техники и соревнования на сапах. Запланирована и гонка под парусом для всех желающих – в том числе, без опыта. Это мероприятие пользуется большим спросом у жителей и гостей Владивостока – оно дает возможность почувствовать себя настоящим моряком. Посетить Vladivostok Boat Show можно всей семьей. В программе – конкурс детских рисунков. Аниматоры развлекут ребят, а мамы и папы смогут посетить Фестиваль мидий, который в эти дни также пройдет на площадке яхт-клуба. Фестиваль – часть гастрономического форума, призванного познакомить участников и гостей ТТФ с аутентичными продуктами.

Морская «фишка» Владивостока – красавцы-лайнеры. Фото Евгении ПРИЙМАК.



- С какими новыми направлениями познакомят посетителей международной туристской выставки PITE в рамках ТТФ-2019?

- XXIII Тихоокеанская международная туристская выставка «Pacific International Tourism Expo» (PITE) пройдет с 24 по 26 мая в корпусе «В» ДВФУ. В этом году в число участников выставки вошли две новые страны – Тайвань и Южно-Африканская республика. Тайвань подготовил самый объемный стенд (63 кв.м), а численность делегации из этого государства составит 40 человек.

Интересную программу подготовил специальный административный район КНР Макао, который в рамках туристской выставки проведет большое гастрономическое мероприятие – на дегустацию жителям и гостям Владивостока представят 4,5 тыс. блюд. 23 мая попробовать кухню Макао можно будет на Спортивной набережной, 24 мая – на Набережной Цесаревича, 25 мая – на Университетской набережной ДВФУ. Посетители последней площадки также смогут стать участниками якутского национального праздника встречи лета – Ысыаха.

Въездной туризм в рамках PITE будет представлен на стенде межрегионального проекта «Восточное кольцо России», объединяющего 12 дальневосточных регионов. Кроме того, индивидуальные стенды оформят четыре региона – Иркутская область, Республика Бурятия, Красноярский и Камчатский края.

- Вы упомянули, что одной из главных тем ТТФ-2019 станет развитие авиационного сообщения между Приморьем и странами АТР. Планируется ли в этом году приход в Международный аэропорт Владивосток новых зарубежных авиакомпаний?

- В 2019 году на ТТФ приглашены шесть авиакомпаний, четыре из них пока не представлены в Приморском крае. Мы хотим показать наш регион – отели, рестораны, объекты для показа – в насыщенные туристическими событиями дни. Это важно для формирования хорошего мнения о Приморье как о комфортном и безопасном регионе. В прошлом году нам удалось «раскачать» южно-корейское направление, а в этом делаем акцент на привлечение новых авиакомпаний из КНР. Это будет означать новые возможности для наших туристов и более гуманные цены на перелеты.

- Судя по статистике первого квартала 2019 года, поток иностранных туристов в Приморье продолжает динамично расти. Какие города, кроме Владивостока, посещают зарубежные гости? Ведется ли разработка новых туристических маршрутов по Приморскому краю?

- Артем посещает практически столько же людей – здесь присутствуют крупные объекты вроде «Примринга» и игорной зоны. Большой популярностью пользуется Уссурийск – в конце прошлого сезона гостиницы этого города даже испытывали недостаток мест. Шкотовский район иностранные граждане, как правило, посещают без ночевки – здесь их интересует посещение Сафари-парка и подъем на Пидан. Хасанский район туристы все чаще посещают не только в рамках транзита, но и для отдыха на море.

Во многом пока не реализован туристической потенциал Находки. В городе есть хорошие гостиницы, и есть, что показать туристам, но пока проблемой является состояние дороги, соединяющей Находку с Владивостоком. Администрация Приморья уже вышла с инициативой 72-часового безвизового пребывания в Находке для пассажиров круизных судов – это позволило бы городу принимать лайнеры. Все контролирующие структуры не возражают против этого предложения, но опять же, сначала должен появиться терминал для обслуживания пассажиров.

- В то же время, для Владивостока нынешний год – рекордный по количеству судозаходов круизных лайнеров. Каковы перспективы дальнейшего развития данного направления?

- Благодаря проведенным работам по дноуглублению в бухте Золотой Рог в сентябре 2019 года мы сможем принять лайнер компании Royal Caribbean. Впервые в гавань Владивостока зайдет лайнер более чем с 5 тыс. пассажиров – до этого было максимум 3,5 тысячи. И мы должны быть готовы достойно их встретить. Для этого при участии Приморского туристско-информационного центра проводятся курсы повышения квалификации для гидов-переводчиков японского и корейского языка. Уверен, что прием таких лайнеров станет хорошим опытом для всей туристической отрасли Приморья.

На фото: Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков: Мы хотим, чтобы от нашего мероприятия была практическая польза.

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