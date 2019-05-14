ТОП-5 популярных майских маршрутов

Приморье заповедное открывает свои тайны

Сезон туристической активности в Приморье по традиции стартует в последний месяц весны. Как только лучи майского солнышка осветили выходные приморцев, многие из них покинули города и отправились на поиски интересных туристических поездок.

Для того, чтобы облегчить эти поиски, газета «Золотой Рог» запускает обзоры «ТОП самых популярных маршрутов месяца».

Загадочный Пидан

Приморский край по праву считается горным регионом – его сложный рельеф и завораживающие виды привлекают туристов круглый год. При этом ландшафт края не настолько суров, чтобы ограждать свои вершины от массового туризма. Поэтому восхождение на горы – популярный вид активного отдыха Приморья, доступный даже людям без специальной подготовки и хорошей физической формы. Поскольку в регионе действует государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, турпотоки в край растут, и покоряют вершины гости края все чаще.

Гора Пидан (официальное название — Ливадийская) — место силы, оставшееся от древней цивилизации Бохай, расположенное в Шкотовском районе.



Самой посещаемой приморской вершиной уже много лет становится гора Ливадийская (Пидан). Лидерство она удерживает в том числе и благодаря своей таинственной атмосфере. Окутанный мистикой и красивыми легендами, с интересным рельефом и расположением, Пидан притягивает к себе внимание широкого круга общественности. Восхождение на Ливадийскую уже не продиктовано спонтанным желанием «сходить в горы» − это переросло в настоящий мэйнстрим, на основе инстинкта принадлежности к большинству. 1500 человек в день – это обычный выходной на Ливадийской в разгар туристического сезона.

Неисхоженная Туманная

Сосед знаменитого Пидана – гора Туманная, которую в народе чаще называют Воробей, пока набирает обороты популярности. Но поскольку все больше людей хотят посетить менее раскрученные вершины, гора Туманная имеет все шансы побить рекорды посещаемости.

Высота горы Туманной – 1230 метров. Подъем большинство туристов начинают из села Анисимовка. Заблудиться по пути на Воробей трудно: тропинки четко ведут путешественников на вершину. Дорога занимает примерно 8 часов: 4-5 – подъем, 2-3 часа – спуск. Особенно запоминается гора Воробей своей богатой природой. По пути на вершину туристы могут встретить не только приморские эндемики и удивиться соседству тропических растений с представителями севера, но и увидеть пушистых или пернатых обитателей леса: белки, бурундуки и совы водятся здесь в большом количестве.

Открытый туристам Сафари-парк

Приморский Сафари-парк – один из самых знаменитых зоопарков не только региона, но и всей России. История дружбы козла и тигра, родившаяся на территории парка, принесла широкую известность. Причем не только Сафари-парку, но и Приморью.

Не стоит думать, что после отшумевшей в прессе истории с Амуром и Тимуром Сафари-парк был забыт. Наоборот, он привлекает все больше внимания, в том числе и у иностранцев. Обусловлено это необычным форматом: Приморский Сафари-парк является ландшафтным, и на огромном участке леса, размером 16 Га гости парка могут наблюдать за жизнью как хищных представителей фауны, так и травоядных.

Наиболее живой интерес у гостей парка вызывают хищные представители семейства кошачьих. Сафари-парк – одно из немногих мест России, где туристы могут увидеть амурского тигра, дальневосточного леопарда, рысь и льва. Хищные обитатели парка кошачьими не исчерпываются – на его территории живут гималайские медведи, лисы, енотовидные собаки, выдры, волки. Обитателей хищного парка можно фотографировать, но, конечно же, нельзя кормить и трогать.

В парке копытных правила посещения не такие жесткие: туристам разрешают погладить или угостить понравившееся животное. На пяти гектарах этого участка свободно перемещаются олени, косули, кролики и водоплавающие птицы. Многие животные являются ручными и сами выходят к людям, что очень радует самых юных посетителей Приморского Сафари-парка. Впрочем, и взрослых ласковые животные не оставляют равнодушными.

Романтичный мыс Тобизина

Самый южный мыс острова Русский – мыс Тобизина - в последние годы очень полюбился жителям и гостям Владивостока. От его скалистых пейзажей местами захватывает дух, а живописные обрывы высотой 30-50 метров становятся залогом головокружительных фотографий. Соединяется мыс с одноименным полуостровом низкой каменной кошкой, где многочисленные туристы могут отдыхать вблизи моря.

Каждые выходные дни, независимо от погодных условий, к мысу Тобизина тянется поток паломников. Каждому из них этот участок острова открывается с новой стороны, поэтому туда неоднократно возвращаются. Добраться до мыса Тобизина можно на личном автомобиле, общественном транспорте или воспользоваться услугами туроператора. Но любой из этих вариантов все равно предполагает, что часть маршрута необходимо пройти пешком. Впрочем, пешие прогулки принесут особое удовольствие, и если повезет – знакомство с рыжими обитателями острова. С недавних пор мыс основательно заселили лисы, которые совершенно не боятся выходить к туристам – их можно встретить на широкой тропе и даже покормить с рук.

Чудеса Парка драконов

Парк драконов – уникальный скальный комплекс возле села Чистоводное, который ежегодно притягивает искателей приключений, романтиков и людей с хорошим воображением. Необычные очертания огромных камней в распадках, между сопок и на склонах напоминают драконов, динозавров (если иметь развитое воображение) или животных. Экскурсоводы выделяют около двух десятков исполинов, на которых стоит задержать цепкое туристическое внимание. Огромные глыбы с легкой руки природы и времени сложились в удивительные формы, размеры скульптур колеблются от 8 и до 1000 метров, а сами скалы испещрены тайными знаками, которые безуспешно пытается разгадать уже не первое поколение туристов. Считается, что каменный комплекс образовался в результате многолетнего выветривания, но есть версии, что он появился с легкой руки древней цивилизации и даже инопланетного разума.

ВАЖНО

Сезон туристической активности в этом году традиционно совпал с клещевой. За полтора месяца, по данным управления Роспотребнадзора по Приморью, на территории региона зарегистрировано более 200 обращений в медучреждения по поводу присасывания клещей. В двух клещах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 16 – боррелии, в одном – анаплазмы, в трех – риккетсии. Случаи клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся укусами насекомых, пока в Приморье не зарегистрированы.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить и обратиться в лечебно-профилактическое учреждение. Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения его зараженности на инфекции.

На верхнем фото: Мыс Тобизина — скалистый и обрывистый — является восточным входным мысом бухты Новый Джигит.

Фото автора.