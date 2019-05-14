Запрос на обновление

Нацпроект по формированию комфортной городской среды становится все популярнее у жителей Приморья

Уже третий год в Приморье успешно работает приоритетный национальный проект «Формирование комфортной городской среды». С момента его старта в регионе благоустроено почти 400 дворов, а также 125 парков, скверов и аллей. Несмотря на свое название, нацпроект позволяет обновить инфраструктуру не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Причем очередность благоустройства тех или иных объектов определяют сами жители, которые затем контролируют ход работ и принимают участие в их приемке.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению президента России Владимира ПУТИНА. Участвуют в нем города и поселки с населением свыше 1 тыс. человек, в которых приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. В период до 2022 года включительно, благодаря проекту, в Приморье будет благоустроено около 500 дворов и более 130 общественных территорий – в соответствии с графиками, утвержденными в каждом муниципалитете.

Отметим, что федеральный проект в Приморье в конце 2018 года был дополнен похожим региональным – «1000 дворов», который предусматривает обустройство детских и спортивных площадок, а также ремонт асфальтового покрытия. Кроме того, благоустройство общественных пространств является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Муниципалитеты края на своем уровне утвердили аналогичные программы, направленные на формирование комфортной городской среды.

Масштабы благоустройства увеличиваются

В 2017 году, когда нацпроект «Формирование комфортной городской среды» только стартовал, в Приморском крае было благоустроено 289 дворов, 6 парков и 59 общественных территорий – скверов, площадей, пешеходных площадок. На эти цели выделили 494,9 млн рублей, в том числе 394 млн рублей из федерального бюджета. Для ускорения реализации проектов по формированию комфортной городской среды на начальном этапе в Приморском крае было решено в первую очередь обустраивать дворовые территории и общественные пространства, которые расположены на муниципальных земельных участках.

В 2018 году в порядок привели более 100 дворов и 50 парков, скверов и аллей по всему Приморью. В проекте приняли участие 45 муниципальных образований, а объем финансирования превысил 420 млн рублей. Еще 13 млн рублей было выделено на реконструкцию парков в пяти муниципалитетах в рамках другой программы.

Важно, что в 14 муниципалитетах территории для благоустройства в рамках проекта определялись рейтинговым голосованием, которое состоялось в день выборов президента РФ 18 марта. Участие в голосовании за объекты приняли более 100 тысяч жителей края. Народное волеизъявление во многом определило очередность проведения работ по благоустройству различных общественных пространств.

В 2019 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в крае комплексно благоустроят более 50 общественных и 100 дворовых территорий. Объем финансирования составит 650 млн рублей – это почти в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. В программе принимают участие уже 60 муниципальных образований края. Отметим, что процент софинансирования мероприятий в рамках нацпроекта со стороны муниципалитетов был снижен по инициативе главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО. Это означает что города и районы края смогут внести всего 0,5% от стоимости строительства нового сквера или ремонта двора, а высвободившиеся средства направить на решение других важных социальных задач.

Еще одной особенностью реализации проекта в 2019 году является то, что при благоустройстве парков, скверов и аллей будет учитываться именно комплексный проект, предусматривающий капитальную реконструкцию объекта. По словам вице-губернатора Приморского края Елены ПАРХОМЕНКО, мероприятия в рамках «Формирования комфортной городской среды» планируется синхронизировать с другими программами – например, с «Безопасными и качественными дорогами».

Нужно больше информации

В начале 2019 года промежуточные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморье подвели депутаты краевого Законодательного Собрания. В целом, парламентарии признали работу по благоустройству городов и сел края удовлетворительной, но обратили внимание на недостаточную информированность населения и местных администраций о возможностях и правилах участия в программе.

- На приемах граждан и встречах с жителями избирательного округа меня часто спрашивают о том, как попасть в число участников программы по благоустройству. Поэтому, на мой взгляд, необходимо усиливать разъяснительную работу в муниципалитетах, - отметил председатель комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК Сергей ИЩЕНКО.

К слову, проектом установлен критерий вовлеченности жителей – к 2024 году процент участия приморцев в реализации «Комфортной среды», начиная с рейтингования объектов, планируется довести до 30% с нынешних 9%. Именно жители территорий вместе со своими управляющими компаниями, а также с муниципальными властями, должны обсуждать проекты благоустройства, вносить свои предложения. А от властей на местном уровне, в первую очередь, требуется качественное администрирование программы.

- Зачастую действия администрации и чаяния граждан не совпадают. Есть много примеров, когда граждане проявили активную позицию и заявили о необходимости благоустройства одной территории, однако в итоге в порядок приводится совершенно другое пространство. Кроме того, нельзя допускать повторения таких ситуаций, когда в процессе реализации тех или иных проектов выясняется, что работы не могут быть завершены вовремя. Администрации муниципалитетов должны быть заранее готовы к тому, какой проект они в состоянии выполнить в течение года, а какой необходимо разрабатывать на долгосрочную перспективу. В противном случае, мы разочаровываем людей неспособностью правильно и грамотно организовывать процесс, - отметил вице-спикер ЗС ПК Сергей КУЗЬМЕНКО.

Реконструкция по очереди

Как уже говорилось выше, очередность проведения работ по благоустройству в крупных городах Приморья определена, исходя из результатов народного голосования. Например, жители Владивостока в 2018 году выбрали пять общественных территорий: пешеходную тропу «Берег здоровья»; зону отдыха «Площадь Спортивная Гавань» (общественный туалет); территорию между набережной Цесаревича и улицей Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера; общественную территорию «Сопка Бурачка»; территорию в районе Центра детского творчества на Океанском проспекте. Также средства программы в 2018 году были направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 44 многоквартирных домов.

Часть объектов была благоустроена в 2018 году, а реконструкция общественного туалета на Спортивной набережной завершилась к 1 мая 2019 года. Строители капитально отремонтировали все помещения и провели новые коммуникации. Прилегающая к общественному туалету территория также будет благоустроена в течение 2019 года – здесь выполнят ремонт подпорных стен, проведут работы по озеленению, наведут санитарный порядок. Что касается площадки на сопке Бурачка, то ее планируется благоустроить в 2020 году. Тем не менее, активисты при поддержке администрации города уже сейчас осуществляют работу по озеленению сопки.

В Уссурийске новые скверы в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 2019 году появятся в микрорайонах Доброполье и «5-й километр». Изначально планировалось создать только сквер в Доброполье, но, с учетом пожеланий жителей города, администрацией принято решение благоустроить сразу две парковые зоны. В новых парках появятся отдельные зоны для занятий спортом, детского отдыха, пеших прогулок и велосипедных заездов. Ранее в Уссурийске благодаря нацпроекту были благоустроены зоны отдыха в микрорайонах «Южный», Слобода и Междуречье.

В Находке по итогам народного голосования определили под благоустройство сразу четыре сквера. Жители Дальнереченска проголосовали за благоустройство «Аллеи Победы». За центральные площади проголосовали горожане Спасска-Дальнего, Лесозаводска, ЗАТО Фокино. Жители Кавалерово выбрали Парк культуры и отдыха, а жители села Покровка – «Сквер Отдыха».

Как уточнил заместитель директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Арест ДАВТЯН, перед регионом стоит задача увеличить долю городов в крае с благоприятной средой. На сегодняшний день стандартам соответствуют только три из 12 городских округов, к 2024 году их должно стать не менее семи.

ВАЖНО

На одном из недавних заседаний администрации Приморского края губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» на местах, контролировать работу подрядчиков.

- Все объекты должны быть сданы вовремя. Проследите, чтобы подрядчики и управляющие компании, которым вы перечисляете деньги, в полном объеме исполнили весь перечень работ. Жители края должны видеть как преображаются города, начиная с собственных дворов и парков, – подчеркнул глава региона.

На фото: Озеленение приморских городов началось ранней весной

Фото Елены АБАШЕВОЙ