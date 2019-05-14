Комфорт с доставкой на дом

В Приморье стартовал новый масштабный проект в сфере благоустройства

В первые дни мая в муниципалитетах Приморья началась практическая реализация губернаторского проекта «1000 дворов», который позволит благоустроить придомовые территории в десятках населенных пунктов края. Новые детские городки, спортивные площадки и отремонтированное асфальтовое покрытие во дворах приморцев должны появиться уже к осени. На эти цели в бюджете Приморского края на 2019 год заложено 1,2 млрд рублей.

Программа «1000 дворов» стартовала в Приморье в ноябре 2018 года по инициативе главы региона Олега КОЖЕМЯКО. На первом этапе жители края выбирали только формы благоустройства. Самыми востребованными видами работ оказались установка детских игровых городков и спортивных площадок – за эти варианты проголосовало почти 80% участников конкурса. На втором этапе жильцам каждого двора требовалось собрать подписи собственников не менее 20 квартир в поддержку своей заявки – при этом небольшие дома могли объединить усилия с соседними.

Не упустили свой шанс

За время проекта около 15 тыс. человек приняли участие в голосовании, и почти 70 тысяч человек поставили подписи за благоустройство своих дворов. Всего с 10 ноября по 1 декабря в оргкомитет проекта поступило более 3,5 тыс. заявок из всех городских округов и муниципальных районов Приморья. Количество населенных пунктов, принявших участие в программе, достигло 199. Это не только крупные города и районные центры, но и небольшие сельские поселения с численностью населения до тысячи человек – их бюджеты, как правило, не позволяют осуществлять масштабные работы по благоустройству. Оценив запрос приморцев на создание комфортной среды, Олег Кожемяко принял решение расширить программу, включив в нее не 400, как планировалось изначально, а 1 тыс. дворов.

- Мы поддерживаем этот выбор и поможем реализовать то, что нужно жителям. Уверен, это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей, – прокомментировал результаты Олег Кожемяко. По словам врио вице-губернатора Приморского края Елены ПАРХОМЕНКО, перед муниципалитетами поставлена задача не просто поставить тот или иной спортивный или детский объект, но и организовать соответствующее освещение, удобные подходы, водоотводы.

По правилам конкурса, в число победителей вошли, прежде всего, первые 400 корректно оформленных заявок, а последующие победители отбирались таким образом, чтобы охватить максимальное число муниципальных образований с учетом численности их населения. Губернатор Приморья подчеркнул, что дворы, которые не попали в первую тысячу, обязательно будут ремонтироваться в последующие годы. Добавим, что благоустройство общественных пространств является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Досье "Золотого Рога": География победителей проекта «1000 дворов» охватывает почти всю территорию Приморского края – от поселка Хасан на юге региона до поселков Восток и Светлая на севере. Почти половина дворов-победителей находится в трех крупнейших городах Приморья – Владивостоке, Находке и Уссурийске. В Артеме отремонтируют 60 дворов, в Спасске-Дальнем – 36 дворов, в Большом Камне – 21 двор, в Дальнегорске и Лесозаводске – по 22 двора, а в Арсеньеве новый облик обретут 17 придомовых территорий. Сертификаты – официальное подтверждение того, что во дворе будет реализован выбранный проект – победителям конкурса вручили в декабре 2018 года.





Тщательная подготовка – залог успеха

Масштабные работы, включающие в себя асфальтирование придомовых территорий, установку детских и спортивных комплексов, требовали хорошей подготовки. До 1 марта администрации муниципальных образований сформировали подпрограммы в муниципальных программах благоустройства с указанием списка адресов, включенных в программу на 2019 год, с указанием типов работ, выбранных жителями. Далее местные власти должны были подготовить дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу.

Все дизайн-проекты должны быть согласованы с собственниками жилья и другими заинтересованными лицами - товариществами собственников жилья или управляющими компаниями. В свою очередь, администрация Приморского края внесла необходимые изменения в программу «Формирование комфортной городской среды» и заключила соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края.

Так, во Владивостоке еще с начала 2019 года по заказу управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ) специалисты разрабатывали дизайн-проекты, составляли сметы работ, проводили экспертизы сметной стоимости. Но прежде чем дизайнеры приступили к работе, представители администрации Владивостока провели встречи с жителями 317 домов, попавших в краевой проект. Они на месте осмотрели территории, оценили примерный объем работ.

В зависимости от пожеланий горожан, во дворах установят спортивные или детские площадки, выполнят благоустройство. Так, по желанию жителей дома № 5 на улице Марии Расковой во дворе появятся игровой комплекс «Сказочная страна», песочница, карусель, качели-балансир, сам двор огородят декоративным забором, установят лавочку. А жители дома по адресу Гризодубовой, 53 проголосовали за асфальтирование своей придомовой территории. Помимо асфальта, здесь установят и новые бордюры. Уличный шаговый тренажер, песочница, карусель, игровой комплекс и качели-балансир появятся на Бородинской, 39. По периметру площадки установят декоративное ограждение.

Так, во дворе дома № 20 на улице Надибаидзе по желанию жильцов появится новая детская площадка. Согласно проекту, здесь будут установлены игровой комплекс, песочница, качели, спортивный комплекс, скамейка и урна, по периметру площадки – декоративное ограждение. Игровой комплекс, песочницу, карусель, спортивно-игровую форму установят и на придомовой территории по адресу Аллилуева, 12а. Во дворе дома №10 по улице Харьковская появится место для занятия спортом. Здесь обустроят площадку для воркаута, установят брусья и различные уличные тренажеры.

За асфальтирование и благоустройство придомовой территории проголосовали жители дома № 12 по улице Котельникова. Планируется, что здесь в рамках программы установят бордюрный камень и уложат новое асфальтобетонное покрытие.

Во дворах закипела работа

Как уже говорилось выше, во Владивостоке в 2019 году в рамках губернаторской программы предстоит благоустроить 317 дворов. В том числе, будет установлено 114 детских площадок, 76 спортивных площадок и выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на 127 дворовых территориях. Благоустройство по ряду адресов началось уже в начале мая. В частности, подрядчики уже работают на Полярной, 3-5, Вострецова, 11-13, и Никифирова, 53а. Во всех этих дворах жители проголосовали за асфальтирование придомовых территорий, поэтому сейчас здесь демонтируют старый дорожный слой.

В Уссурийске в течение года по губернаторской программе «1000 дворов» обустроят 104 дворовые территории, в том числе, в 36 дворах произведут укладку асфальта и бордюрного камня. В остальных установят детские и спортивные площадки. По муниципальной программе «Формирование современной городской среды УГО» будут благоустроены еще 15 придомовых территорий. Их заасфальтируют, установят тактильную плитку, новый бордюрный камень, скамейки и урны, а при необходимости – еще и освещение.

Так как большинство уссурийцев формой благоустройства дворов выбрали установку детских и спортивных площадок, игровые и спортивные зоны должны соответствовать ГОСТу, иметь ограждение, освещение и прорезиненное покрытие. В начале 2019 года были разработаны типовые проекты детских и спортивных площадок, что позволит упростить процесс установки объектов. Кроме того, при благоустройстве дворов жители имеют возможность самостоятельно собрать средства и провести дополнительные работы по благоустройству территории у своего дома.

В Находке архитекторы также разработали проекты благоустройства 79 дворов, которые вошли в губернаторскую программу. Для этого специалисты обследовали придомовые территории, встретились с управляющими компаниями и обладателями сертификатов губернаторской программы. В зависимости от процента износа асфальта, подрядная компания отремонтирует покрытие на локальных участках или заменит полностью. Где необходимо – восполнит бортовой камень, восстановит ливневую канализацию и подпорные стенки.

Жильцы выбрали оборудование для спортивных и детских площадок, рассказали, где хотят установить горки, песочницы и турники. Проектировщики постарались учесть все пожелания так, чтобы не нарушить строительные нормы и правила. Документы направлены на экспертизу сметной стоимости.

КСТАТИ

В настоящее время в Приморье продолжает работать и другой, федеральный, проект – «Формирование комфортной городской среды». С момента его старта в регионе в 2017 году благоустроено почти 400 дворов, а также 125 парков, скверов и аллей. В нынешнем году объем финансирования нацпроекта в Приморье составит 650 млн рублей – это почти в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Работы по благоустройству проведут в 60 муниципальных образованиях края.

На фото: Подпорные стенки приводятся в порядок по всему городу.

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