Приморье на строительной волне

Экспозиция и деловая программа 26-й международной строительной выставки «Город» во Владивостоке оказались весьма насыщенными

Уже более четверти века в Приморье существует традиция проведения крупных строительных выставок, ставших сначала деловыми региональными, а затем и международными площадками, на которых производители строительных материалов и товаров для строительства и обустройства зданий и сооружений смогли выйти на прямой диалог со строителями и конечными потребителями своей продукции.

26-я международная строительная выставка «Город», прошедшая в апреле, оказалась на высоком уровне. Общее количество ее прямых участников достигло 139, и еще, возможно, столько же принимало участие заочно – официально и присутствуя какими-то экспонатами и раздаточным материалом в павильонах компаний-партнеров. При этом под экспозицию были задействованы и крытая площадка, и свыше тысячи квадратных метров территории рядом с концертно-спортивном комплексом «Фетисов Арена».

















Генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА отметила, что, хотя традиционно на этой выставке по-прежнему доминировали приморские компании и предприятия, но и представительство иных регионов становится все более весомым - отметились участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, уральцы, сибиряки, хорошо были представлены соседние дальневосточные регионы. Из иностранных участников дебютировали компании из Финляндии.

Естественно, было много новинок. Особенно в плане малоэтажного индивидуального домостроения. Предлагались различные варианты решений, комплектации и услуг по строительству «умных», «теплых», «эффективных» и малозатратных в эксплуатации домов. Была презентована технология «деревянных кирпичиков», позволяющая быстро собирать своими руками дома по принципу «лего».

В деловой программе выставки прошли конференция «Развитие жилищного строительства в Приморском крае», большой семинар для представителей органов местного самоуправления и специалистов ЖКХ, различные круглые столы и мастер-классы.

Статистика отмечает, что региональные строительные выставки на один рубль затрат своей организации приносят 5-6 рублей выручки организациям и компаниям, которые их проводят, и это очень важно для города и региона в плане обеспечения рабочих мест и налоговых поступлений. Однако не меньше выгода и самих участников этих выставок, которым удается не только напомнить потребителям о себе, но и собрать пакет договоров, установить новые контакты.

Участники выставки «Город» отмечали, что в деньгах трудно определить выгоду от участия компании в выставке. В большей степени – это хлопоты ради поддержания имиджа, но при удаче отдача может быть в 15-20 и более раз выше затрат на участие. Некоторые представители строительных компаний отмечали, что выставка позволяет им пополнять портфель заказов для работы на несколько месяцев вперед.

Директор ТЦ «Litokol» Владимир ФИЛИППОВ высказал мнение, что и для этой компании, и для компании «Красный Мамонт» участие в выставке «Город» оказалось довольно продуктивным – к стенду компаний и предлагаемым ими материалам был проявлен искренний интерес посетителей. Было приятно, что этому содействовали хорошая организация и рост количества участников.

Менеджер отдела продаж и правового сопровождения компании ООО «Владстройзаказчик» Мария ЯКОВЛЕВА отметила, что для участника, занимающегося высотным жилищным домостроением, выставка тоже оказалась эффективна и в качестве прямого выхода рекламы на потребителей, и в отношении поиска новых подрядчиков.

Менеджер компании ООО «Водный мир» Александр ВОЙТОВИЧ высказался, что «цели участия в выставке достигнуты – представлены новинки, найдены новые возможные клиенты и партнеры».

«Мы регулярно участвуем в выставке и мероприятиях ее деловой программы. В этом году она, как и ранее, для нас стала прекрасной возможностью поддержать контакты с действующими партнерами и привлечь новых. Помогла и в продвижении деятельности нашей компании на рынке услуг по решению жилищной проблемы в Приморском крае», - сказала директор по развитию компании ООО «Городской риэлторский центр» Верико ЛАГВИЛАВА.

Старейший постоянный участник выставки «Город» генеральный директор ООО «Догада» Александр ЛИТВИНЕНКО отметил, что выставка ему в принципе понравилась – высокий уровень представительства, большое количество участников, приличное посещение. Но вызвало недоумение, что «хозяин поля», то есть дирекция «Фетисов Арены», не смогла дать все необходимые для выставки площади. В итоге, на этот раз в ней не смогли принять участие проектировщики и молодые архитекторы, чьи работы ранее хорошо дополняли основную экспозицию, некоторые участники оказались «задвинуты», притом что представляли очень интересные и важные темы. При открытии официальными лицами как-то было упущено главное, что интересовало участников – перспективы.

Александр Литвиненко считает, что главная проблема выставки «Город» на сегодня – это избалованность публики, которая зачастую проносится мимо павильонов, не задерживаясь и не вникая, что им пытаются продемонстрировать. По его мнению, нужны настоящие профессиональные гиды, которые акцентировали бы их внимание на том, что им может быть интересно, отвечали бы на вопросы. Нужно поднимать уровень не только посетителей, но и участников – улучшать презентации, делая акценты на зрелищные мероприятия и хорошее комментирование специалистов. Сами по себе планшеты и образцы дают менее высокий эффект. И совсем низкий эффект – от заочного участия, поскольку надеяться на то, что посетители когда-то потом найдут время и прочитают собранный ими раздаточный материал, очень наивно. Без хорошего «зрелища» рассчитывать на хороший эффект от участия в выставке не стоит.

Участники выставки отметили, что, при всей к ней благодарности, которую можно выразить, в потенциале остаются огромные возможности ее роста. В этом плане, как и много лет назад, главной проблемой выставочной индустрии во Владивостоке остается отсутствие специализированного выставочного центра, который мог бы принимать выставку «Город» и масштабнее, и удобнее для участников и посетителей. В какой-то степени греет надежда, что в относительно близкой перспективе будет достроен выставочный центр рядом с ТЦ «Черемушки» на Чуркине, и это позволит более комфортно и масштабно проводить крупные выставки – от региональных до международных.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА