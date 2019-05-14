Правый руль опять подвергся поборам

В Приморье продолжаются спекуляции на автомобилистах. Не успели отойти от кошмара ГЛОНАСС, как на них наехал СБКТС

Cвидетельство о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС), которое необходимо получать на каждый автомобиль, ввозимый на территорию России из-за рубежа, во Владивостоке подорожало почти в два раза. В апреле оформить бумагу можно было за 5-6 тысяч рублей, а в мае она уже стоит 10-15 тысяч.



Причина подорожания — закрытие одной из трёх сертификационных лабораторий и ужесточение требований к остальным. Проще говоря, после того как у одной лаборатории приостановили аккредитацию, двум другим уже нечего стеснятся, они решили капитально залезть в карман тех, кто планирует привезти автомобиль.

Дальневосточники уже бьют тревогу, правда, пока в пустоту и без ответа – почему их заставляют платить, платить и снова платить? Люди обращаются к властям, говоря, что абсурдные попытки обложить поборами одну из главных отраслей экономики всего региона снова приведут к митингам, протестам и недовольствам.

Следующее повышение цен «анонсировано» на июль когда вступят в действие новые требования Таможенного Союза к лабораториям — у них должны будут появиться площадки для осмотра машин. Дельцы пытаются оправдать свое повышение тем, что приобретение некого оборудования для такой лаборатории может обойтись им примерно в 30 млн рублей. Якобы несколько компаний уже пытаются пройти аккредитацию по новым требованиям, но ответа пока не получили.

Они также обещают сделать выдачу СБКТС долгой и «мучительной». По их словам, для таможенного оформления необходимо будет отвезти на эвакуаторе автомобиль к лаборатории, провести экспертизу, доставить на эвакуаторе автомобиль обратно в таможню и передать им же полученный сертификат, а затем начинать оформление по привычному алгоритму. «А не посчитать ли нам, состоятельные кроты?» – говорилось в одном известном мультфильме. Давайте посчитаем. 100 автомобилей в день могут принять две оставшиеся лаборатории во Владивостоке. Каждый сертификат стоит 10 тысяч рублей. В день получается ни много ни мало один миллион рублей. Но, уже вскоре 10 тысяч вырастут до 50.

Но, нужно ли выдать СБКТС на каждую машину? Дальневосточники уверены, что это излишнее требование. Возимая тысячная в месяц тойета королла, вряд ли будет чем, то отличаться от предыдущих введённых машин, данные которых уже есть в базе таможни. Облагать этим физические лица - это вообще абсурд. Фактически, это обыкновенный дополнительный побор, который ограничивает хождение в стране импортных машин. Или, если быть точным, ограничивает правый руль. Все бы ничего, только для Дальнего Востока по-прежнему подержанная «японка» является единственной возможностью купить качественную и надежную машину по приемлемой цене.



Аналогия с принудительным внедрением системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая на Дальнем Востоке так и не заработала, прослеживается явная. Закупочная цена модуля, который заставили приобретать «в нагрузку» к подержанному автомобилю, составляла от 9 до 11 тысяч рублей, но в пик очередей, когда поставок не было, а машины застревали на таможенных складах, их покупали по 70-90 тысяч рублей. На Сахалине и Камчатке цены на бесполезный блок доходили до 120 тысяч рублей — то есть более чем десятикратное увеличение.



Со свидетельством ситуация схожая — за бумагу, которая фактически не нужна никому, заставляют платить физические лица, которые ввозят автомобили для личного пользования. Фактически, ввоз подержанного автомобиля вместе с дополнительными «взносами» составляет минимум две его цены. Но при этом никто не желает отвечать на вопрос, почему за эту, не влияющую на безопасность бумажку должны платить и пенсионеры, и многодетные семьи, и вообще абсолютно все. Те, кто привозят из зарубежного отпуска чайник, почему-то не предъявляют никаких бумаг, о том, что чайник безопасен. А вот автомобилистов принуждают.



Остановить рост стоимости СБКТС можно только одним способом, убрав это требование для физических лиц. Может в случае с юридическими лицами СБКТС и можно хоть как-то оправдать, то «обувать» дальневосточников уже хватит.

Тревогу бьют и портовики. Владивостокский торговый порт за услугу выгрузки машины берет всего 7 тысяч рублей. При этом автомобили это значительная часть в его обороте. А вот выдачу свидетельств с трудом можно назвать бизнесом. Почему на Дальнем Востоке есть только одна аккредитованная лаборатория с площадкой, которая способна в день принять максимум 50 машин. В то время как в порты приходят ежедневно тысячи машин. Нет сомнений налицо попытка намеренного срыва схемы приобретения подержанных автомобилей дальневосточниками. С одной стороны правительство учло пожелания населения ДВФО и дало льготы, снизив пошлины на ввоз иномарок для физических лиц, с другой - каждый год возникают интересанты стремящиеся обобрать тех, кто из последних сил собирал деньги на поддержанную иномарку.

"Если не принять экстренных мер, то уже через месяц на таможне будут десятки тысяч автомобилей, которые будут ждать, когда им выдадут СБКТС, - считают эксперты. Это остановит работу ВМТП и другие порты. Люди вновь выйдут на митинги с требованиями к властям. Для Приморья и федерального центра, который пытается привести регион к политической и социальной стабильности, это удар в спину. Люди оценивают не телевизионную картинку, а свой срез жизни. Череда скандалов связанных с автомобильной темой, в частности ГЛОНАСС и СБКТС, способствуют тому, что жители покидают регион, так как у них теряется даже надежда на то, что их условия жизни, когда то все же будут улучшены".

Пока не наступил коллапс на таможне, власти обязаны разобраться в ситуации. Жители Приморья надеются, что губернатор поможет разобраться с ситуацией, в которой с населения вновь выжимают очередные сотни миллионов.

Юрий МОРОЗОВ.