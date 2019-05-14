"Восточное кольцо" открывает туристам Приморье

В регионе стремятся организовать такие туры, которые будут пользоваться массовым спросом

«Восточное кольцо» – межрегиональный туристический проект, объединяющий 12 субъектов Сибири и Дальнего Востока. Развитие проекта предполагает появление новых маршрутов с использованием авиационного, железнодорожного, водного и автотранспорта. В настоящий момент в рамках «Восточного кольца» презентовано семь маршрутов, каждый из которых включает Приморский край.

Как отмечает директор департамента туризма Приморья Константина ШЕСТАКОВ, проект «Восточное кольцо России», флагманом развития которого выступило Приморье, имеет огромное значение для всего Дальнего Востока.

«Восточное кольцо» – очень интересный проект, который может быть очень эффективным. Хочу подчеркнуть, что это не маршрут, у проекта стоит другая задача – сформировать бренд «Восточного кольца», под эгидой которого мы можем реализовывать отдельные туристские продукты. Мы понимаем, что Дальний Восток большой, перелет не дешевый, поэтому мы стремимся организовать такие туры, которые будут пользоваться массовым спросом. В конце концов, мы развиваем отрасль и хотим создать полностью сформированный турпакет», – подчеркнул руководитель профильного департамента.

Сегодня в рамках «Восточного кольца» разработано семь продуктов. Маршруты «Восточное ожерелье», «Пять стихий» связывают сразу четыре региона: Приморский, Хабаровский, Камчатский края и Сахалинскую область. Три субъекта сошлись в турпродукте «Восточное кольцо»: Приморье, Камчатка и Хабаровский край. «Тигровый бриллиант» объединил Якутию и Приморский край, «Легенды Тихого океана» – Владивосток и Южно-Сахалинск, «Огненный тигр» – Приморье и Камчатку. Еще один маршрут – «Праздник вкуса» раскрывает кулинарные особенности Камчатского и Приморского краев, а также Сахалинской области. Все маршруты созвучны целям государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.

«Восточное ожерелье» окольцует четыре региона

«Восточное ожерелье» – маршрут, рассчитанный на посещение сразу четырех дальневосточных субъектов. За 12 дней туристы смогут познакомиться с основными достопримечательностями Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска и Владивостока. «Восточное ожерелье» включает в себя культурно-познавательный, экологический и гастрономический туризм. Большинство мест показа тура концентрируются в столицах региона.

Масштабный тур начинается с обзорных экскурсий по Владивостоку. Туристы знакомятся с достопримечательностями города и Русского острова, посещают самые значимые места столицы Дальнего Востока. Затем следует перелет в Южно-Сахалинск, где можно посетить Сахалинский Краеведческий Музей, Приход Рождества Святителя Николая Чудотворца. Островной регион познакомит туристов с портом Корсакова и бухтой Тихая в заливе Терпения на восточном побережье Сахалина. Здесь путешественники смогут остановиться в деревне Взморье, чтобы купить свежие морепродукты или сахалинские ягоды: чернику, голубику, клоповку.

Хабаровск предложит гостям обзорную экскурсию с посещением всех парков и скверов, памятников архитектуры и храмов, а также Хабаровского краевого музея им. Гродекова. Камчатка же станет центром экологического туризма. На полуострове туристы совершат прогулку к подножию Авачинского вулкана и поднимутся на гору «Верблюд». Камчатка также угостит туристов морскими деликатесами: в программе тура - морская прогулка по Авачинской бухте, экскурсия по Петропавловску-Камчатскому с посещением рыбного рынка. Возвращаются туристы с Камчатки в Приморье, где их ждет поездка в Сафари-парк и посещение арт-парка «Штыковские пруды».

Тур «Восточное кольцо» представляет аналогичную программу, но исключает Сахалинскую область. Поэтому туристы знакомятся с тремя дальневосточными регионами: Приморьем, Камчаткой и Хабаровским краем.

«Пять Стихий» Дальнего Востока

Тур «Пять Стихий» связывает в единый турпродукт Приморье, Республику Саха (Якутия), Камчатку и Хабаровский край. За 12 дней туристы посетят большое количество достопримечательностей, которые находятся не только в столицах регионов. Тур охватывает не просто главные места показа регионов, а топ самых популярных достопримечательностей Дальнего Востока. Тур сопровождается особым ритуалом: наполнением сувенирных колб стихиями земли, огня, воды, воздуха. Тайная пятая стихия – русская душа – сопровождает туристов в поездках.

Республика Саха (Якутия) порадует своих гостей достопримечательностями Якутска. Это историко-архитектурный комплекс «Старый город», Музей Мамонта (единственный в мире музей, экспозиции которого целиком посвящены эпохе мамонтов), музей истории и культуры народов Севера им. Ярославского и музей алмазов «Сокровища Якутии». Затем туристов ждет посещение национального парка «Ленские столбы», который входит в список must have достопримечательностей ДФО. В программу тура также входят посещение этнографического комплекса «Бакалдын» и удивительного и загадочного места – Долины смерти.

В Хабаровске путешественников ждет экскурсия по историческим местам города. Туристы увидят Амурский мост, посетят смотровую площадку на Амурском утесе, а также собор Успения Божией Матери, городские пруды, дом-мельницу Тифонтая, площадь Ленина в Хабаровске, которая размерами уступает только Красной Площади в Москве. Изюминкой пребывания в Хабаровске станет полет на параплане или воздушном шаре с инструктором.

Владивосток в рамках тура познакомит своих гостей со старыми кварталами, его памятниками, архитектурой исторического центра и современной жизнью города. Туристы окунутся в историю строительства краевого центра, посетят православные храмы. Путешественники смогут увидеть уникальный памятник боевой истории – подводную лодку С-56, триумфальную арку цесаревича Николая, панораму вечернего Владивостока. Заключением экскурсии станет морская прогулка с посещением живописных маяков, а также бухты Аякс и Мыса Вятлина.

По следам «Огненного тигра»

Тур «Огненный тигр» за 10 дней расскажет туристам о Приморском крае и Камчатке. В Приморье соединятся два вида отдыха: посещение нетронутой природы и современных развлекательных зон. Туристы смогут побывать в гостях у дальневосточного леопарда (национальный парк «Земля леопарда») и амурского тигра (Сафари-парк), почувствовать адреналин скорости во время посещения спортивно-технического комплекса Primring и попытать удачу в игорной зоне Tigre de Crystal. Один из вечеров, проведенных во Владивостоке, станет синтезом музыки и культуры – туристы посетят Приморскую краевую филармонию или Приморскую сцену Мариинского театра.

Камчатка презентует свою уникальную природную самобытность. Нигде в мире нет такого количества вулканов, сосредоточенных на сравнительно небольшой территории. Немало на полуострове и гейзеров. Покрытая горами и вулканам, окруженная со всех сторон водой, Камчатка поражает своей красотой даже самых искушенных путешественников. Здесь туристы смогут посетить одно из красивейших мест России – бухту Авачинскую, искупаться в термальных источниках Паратунки. В тур входит подъем на вершину вулкана, посещение горного массива Вачкажец и трекинг к Дачным горячим источникам.

Грани «Тигрового бриллианта»

Программа тура «Тигровый Бриллиант» за 9 дней расскажет о двух регионах – Республике Саха (Якутия) и Приморском крае. Программа пребывания в Приморье включает обзорные экскурсии по Владивостоку с посещением главной видовой площадки города «Орлиное гнездо», Спортивной, Корабельной набережной и набережной Цесаревича, а также острова Русский. Туристы смогут насладиться уникальной природой региона и посетить «Землю Леопарда», Кравцовские водопады. Насыщенной станет и культурно-развлекательная программа, в которую входит посещение Приморской «Мариинки», «Примринга» и интегрированной курортной зоны «Приморье».

«Легенды Тихого океана» и «Праздник вкуса»

«Легенды Тихого океана» – недельный тур, который проходит через Приморье, Сахалин и Камчатку. Здесь туроператор акцентировал внимание на морских красотах регионов и включил поездки по морским бухтам, а также посещение уникальных природных памятников. Например, на Сахалине туристы посетят скалу Лягушка, возраст которой более 70 млн лет, а на Камчатке – необычный скальный комплекс «Три брата» и остров Старичков, ставший местом гнездования краснокнижных птиц. Во Владивостоке «морской акцент» программы прослеживается в посещении Приморского океанариума на острове Русский.

ВАЖНО

Включение двух новых регионов в состав Дальневосточного федерального округа должно привнести и новые плюсы бренду «Восточное кольцо».

«У Бурятии и Забайкалья есть интересные предложения, нам точно стоит поработать вместе. У нас были разные рынки, мы делали акцент на различную аудиторию, но теперь имеет смысл создать нечто общее, чтобы украсить ресурсы друг друга», – уверен Константин Шестаков.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.