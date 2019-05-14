Инвестиции, которые всегда кстати

В 2019 году на благоустройство населенных пунктов Приморья потратят беспрецедентные суммы

Благодаря различным федеральным, краевым и муниципальным программам общие расходы на приведение в порядок городов и сел Приморского края составят несколько миллиардов рублей. В нынешнем году значительно увеличены расходы на благоустройство Владивостока, но и остальные муниципалитеты Приморья смогут заметно увеличить масштабы работ по содержанию и ремонту дорог, обустройству скверов и парков, ремонту дворовых территорий.

Масштабные бюджетные инвестиции предполагаются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому с 2017 года в Приморье уже благоустроено почти 400 дворов, а также 125 парков, скверов и аллей. В 2019 году объем финансирования этого проекта в Приморском краев увеличен в 1,5 раза, до 650 млн рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов.

Нововведение 2019 года – программа «1000 дворов», начатая по инициативе губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО. На установку детских городков, обустройство спортивных площадок и ремонт асфальтового покрытия на придомовых территориях краевой бюджет потратит 1,2 млрд рублей. Работы будут проведены во всех 34 городских округах и муниципальных районах Приморья. Около 50% дворов, которые вошли в план благоустройства на 2019 год, находится в трех крупнейших городах края – Владивостоке, Находке и Уссурийске.

Дворы, заявки которых не вошли в число первой тысячи победителей (всего на участие в программе поступило 3,7 тыс. заявок – Прим. автора), планируется благоустроить в течение следующих двух лет. Напомним, что благоустройство общественных пространств является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Кроме того, часть работ по благоустройству городских пространств, а также ремонту тротуаров, лестниц и внутриквартальных проездов в городах Приморья, по-прежнему выполняется в рамках исполнения наказов избирателей. Например, в утвержденном Думой Владивостока перечне наказов избирателей на 2019 год содержится 116 пунктов. В плане – ремонт и восстановление спортивных пришкольных стадионов, ремонтные работы в школах, восстановление остановочных павильонов на остановках общественного транспорта, а также ремонт участков автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, лестниц, установка леерного ограждения и освещения.

Стоимость работ по выполнению наказов составляет около 180 млн рублей, и это значительно больше, чем в последние годы: например, в 2018 году было принято к исполнению всего 44 наказа на сумму 66 млн рублей.

Владивосток получил на «столичность»

Отдельно стоит отметить значительный рост ассигнований бюджета на благоустройство и обновление городской инфраструктуры Владивостока, сопоставимый с эпохой подготовки к саммиту АТЭС. В первоначальной редакции бюджета города на 2019 год в рамках муниципальных программ предполагалось израсходовать около 1,5 млрд рублей на развитие и содержание дорожной сети и еще около 0,5 млрд рублей на содержание жилищного фонда. В последние годы уровень расходов на эти цели сохранялся примерно на одном и том же уровне, что не позволяло вести широкомасштабные работы по благоустройству, кроме проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».

Однако уже в феврале 2019 года новоиспеченная столица Дальнего Востока получила из краевого бюджета дополнительно 1,4 млрд рублей на ремонт и содержание дорог. Тогда же было выделено 200 млн рублей на приобретение специализированной дорожной техники для уборки города, что позволит увеличить парк спецтехники почти вдвое. А в апреле Владивостоку перечислили на ремонт автомобильных дорог еще 900 млн рублей, на закупку новых автобусов – 935,5 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов на гостевом маршруте – 594 млн рублей. Добавим, что в план работ только по текущему (восстановительному) ремонту городских дорог и проездов к домам, реализация которого уже началась, вошли более 100 улиц Владивостока.

Безопасно и качественно – за 1,5 млрд рублей

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приморье в текущем году отремонтируют 81 км дорог, из которых 18 км – это участки краевых трасс. Стоимость ремонта «краевых» участков на дорогах в Находку и в Хасанский район составит 385 млн рублей.

Кроме того, ремонт пройдет на дорогах местного значения четырех муниципалитетов Владивостокской агломерации – всего во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах отремонтируют почти 100 объектов, стоимость работ составит 1,5 млрд рублей.

Владивосток по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году получил около 800 млн рублей, что на 300 млн рублей больше показателя 2018 года. Благодаря этому сразу на 15 улицах проведут комплексный ремонт – с заменой бортовых камней, асфальтобетонного покрытия пешеходных зон и проезжей части дорог, ремонтом подпорных стен и лестниц, люков и решеток инженерных сетей, установкой дорожного ограждения и тактильной плитки на пешеходных зонах для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что к работам в рамках проекта БКД подрядчики приступят уже в конце мая.

Города становятся удобными для всех

Начиная с 2013 года, делать населенные пункты Приморья более комфортными не только для обычных людей, но и для маломобильных граждан позволяет программа «Доступная среда». Благодаря уже проведенным мероприятиям более 1 тыс. объектов в сфере соцзащиты, здравоохранения, спорта, дорожно-транспортной инфраструктуры стали доступными для инвалидов. В населенных пунктах Приморья появились тактильная плитка на тротуарах, приспособленные для людей с ограниченными возможностями светофоры, пандусы для колясок у входа в наиболее востребованные социальные учреждения.

В прошлом году на реализацию мероприятий «Доступной среды» в крае было выделено 54,5 млн рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. В 2019 году в рамках государственной программы «Доступная среда» также запланированы мероприятия по созданию безбарьерного доступа для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан. Работу пройдут на девяти объектах.

Предполагается, что к концу года доля доступных для маломобильных граждан объектов социальной инфраструктуры в крае достигнет 60,1% от общего числа (1765) так называемых приоритетных объектов. Кроме того, начата работа по подготовке региональной программы «Доступная среда» на 2020-2027 годы. По поручению губернатора, в нее будут внесены изменения, касающиеся мероприятий по адаптации жилья, занимаемого инвалидами.

На фото: С приходом весны в Приморье возобновлены широкомасштабные работы по благоустройству.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ