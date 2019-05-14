Фестивальный вкус Приморья

Масштабные гастрономические фестивали появились в Приморском крае в 2016 году. Именно тогда во Владивостоке ресторан Zuma организовал фестиваль «Держи краба!», который уже через год вышел за пределы края, задействовав рестораны Хабаровска и Сахалина. В 2018 году фестиваль приобрел всероссийские масштабы и вошел в ТОП самых популярных гастрономических фестивалей страны. Тренд фестивалей подхватили и другие рестораторы Владивостока.

О том, какие мероприятия ждут жителей и гостей столицы Дальнего Востока в этом году – в материале газеты «Золотой Рог».

Каждый гастрономический фестиваль Владивостока знакомит аудиторию с блюдами дальневосточной кухни. Причем знакомиться со специалитетами Дальнего Востока приходят не только туристы, но и местные жители. Гастрономические фестивали позволяют заново оценить возможности уже привычных продуктов, либо попробовать что-то новенькое. А ряд фестивалей предлагает насладиться морскими деликатесами по низкой цене, показывая тем самым, что ресторанная еда может быть не только качественной и вкусной, но и доступной. Гастрономия становится вкусной изюминкой в туристическом образе Приморья, что подчеркивается в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.

Первый гастрономический фестиваль, который открывает год, проходит в феврале. Это Фестиваль наваги, проходящий под брендом Pacific Russia Food. Он становится гастрономическим завершением сезона подледной рыбалки. В рамках фестиваля в ресторанах Приморского края гостям предлагают традиционную жареную навагу, а также удивляют невероятным разнообразием блюд из этой рыбы.

Фестиваль приморских мидий

Ближайший гастрономический фестиваль, которым смогут насладиться гости и жители Владивостока – Фестиваль приморских мидий. Он пройдет с 16 по 26 мая. В прошлом году состоялась премьера этого фестиваля, и он сразу обрел большую популярность – за 10 дней было съедено почти три тонны мидий. В этом году фестиваль будет проходить не только в ресторанах, но и на открытой площадке во время Boat Show. Организаторы обещают, что ресторанов-участников будет больше, а меню станет еще разнообразнее.

Фестиваль «На гребне!»

1–15 июля во Владивостоке будет проходить Фестиваль дальневосточных гребешков «На гребне!», который очень полюбился жителям и гостям Приморского края. Организатор мероприятия – паназиатский ресторан Zuma. Праздник деликатеса называют «холодным», поскольку сезонный продукт продается в сыром виде и по одинаковой во всех ресторанах-участниках цене. Кроме того, каждый ресторан предлагает блюда из гребешков, рекомендованные шеф-поваром.

Фестиваль тайги Taigafest

Дальний Восток богат не только морепродуктами. Гастрономические впечатления могут принести и дары тайги, поэтому ежегодно шеф-повара Владивостока создают из дикоросов и эндемики настоящие кулинарные шедевры. Команда Pacific Russia Food организует Фестиваль тайги за день до Дня тигра. В этом году праздник таежного вкуса пройдет с 28 сентября по 13 октября.

Фестиваль «Держи краба!»

Законодатель гастрофестивальной моды – «Держи краба!» пройдет во Владивостоке с 15 по 30 октября. Паназиатский ресторан Zuma по доступным ценам будет предлагать блюда из камчатского краба. Фестиваль прочно вошел в туристический календарь Приморья и ежегодно привлекает большое количество туристов из разных регионов России, а также Кореи и Китая. В прошлом году участниками Фестиваля стали рестораны Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Ярославля, Челябинска, Уфы и Сочи.

Фестиваль устриц

В ноябре этого года Pacific Russia Food приготовит Владивостоку еще один гастрономический сюрприз – Фестиваль устриц. В настоящий момент событие анонсировано, но его концепция еще формируется.

Фестиваль корюшки

Завершает год Фестиваль корюшки, который пройдет с 5 по 15 декабря. Как отмечает команда Pacific Russia Food, корюшка – не просто любимая рыба приморцев, а самый настоящий зимний символ Приморского края. Фестиваль стартует одновременно с началом сезона подледной рыбалки. Попробовать блюда из «народной» рыбы можно будет в ресторанах Владивостока, Находки, Артема и Уссурийска.

На фото: Дальневосточные морепродукты в приморской ресторации всегда являлись главным хитом.

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