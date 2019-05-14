Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фестивальный вкус Приморья
Масштабные гастрономические фестивали появились в Приморском крае в 2016 году. Именно тогда во Владивостоке ресторан Zuma организовал фестиваль «Держи краба!», который уже через год вышел за пределы края, задействовав рестораны Хабаровска и Сахалина. В 2018 году фестиваль приобрел всероссийские масштабы и вошел в ТОП самых популярных гастрономических фестивалей страны. Тренд фестивалей подхватили и другие рестораторы Владивостока.
О том, какие мероприятия ждут жителей и гостей столицы Дальнего Востока в этом году – в материале газеты «Золотой Рог».
Каждый гастрономический фестиваль Владивостока знакомит аудиторию с блюдами дальневосточной кухни. Причем знакомиться со специалитетами Дальнего Востока приходят не только туристы, но и местные жители. Гастрономические фестивали позволяют заново оценить возможности уже привычных продуктов, либо попробовать что-то новенькое. А ряд фестивалей предлагает насладиться морскими деликатесами по низкой цене, показывая тем самым, что ресторанная еда может быть не только качественной и вкусной, но и доступной. Гастрономия становится вкусной изюминкой в туристическом образе Приморья, что подчеркивается в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.
Первый гастрономический фестиваль, который открывает год, проходит в феврале. Это Фестиваль наваги, проходящий под брендом Pacific Russia Food. Он становится гастрономическим завершением сезона подледной рыбалки. В рамках фестиваля в ресторанах Приморского края гостям предлагают традиционную жареную навагу, а также удивляют невероятным разнообразием блюд из этой рыбы.
Фестиваль приморских мидий
Ближайший гастрономический фестиваль, которым смогут насладиться гости и жители Владивостока – Фестиваль приморских мидий. Он пройдет с 16 по 26 мая. В прошлом году состоялась премьера этого фестиваля, и он сразу обрел большую популярность – за 10 дней было съедено почти три тонны мидий. В этом году фестиваль будет проходить не только в ресторанах, но и на открытой площадке во время Boat Show. Организаторы обещают, что ресторанов-участников будет больше, а меню станет еще разнообразнее.
Фестиваль «На гребне!»
1–15 июля во Владивостоке будет проходить Фестиваль дальневосточных гребешков «На гребне!», который очень полюбился жителям и гостям Приморского края. Организатор мероприятия – паназиатский ресторан Zuma. Праздник деликатеса называют «холодным», поскольку сезонный продукт продается в сыром виде и по одинаковой во всех ресторанах-участниках цене. Кроме того, каждый ресторан предлагает блюда из гребешков, рекомендованные шеф-поваром.
Фестиваль тайги Taigafest
Дальний Восток богат не только морепродуктами. Гастрономические впечатления могут принести и дары тайги, поэтому ежегодно шеф-повара Владивостока создают из дикоросов и эндемики настоящие кулинарные шедевры. Команда Pacific Russia Food организует Фестиваль тайги за день до Дня тигра. В этом году праздник таежного вкуса пройдет с 28 сентября по 13 октября.
Фестиваль «Держи краба!»
Законодатель гастрофестивальной моды – «Держи краба!» пройдет во Владивостоке с 15 по 30 октября. Паназиатский ресторан Zuma по доступным ценам будет предлагать блюда из камчатского краба. Фестиваль прочно вошел в туристический календарь Приморья и ежегодно привлекает большое количество туристов из разных регионов России, а также Кореи и Китая. В прошлом году участниками Фестиваля стали рестораны Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Ярославля, Челябинска, Уфы и Сочи.
Фестиваль устриц
В ноябре этого года Pacific Russia Food приготовит Владивостоку еще один гастрономический сюрприз – Фестиваль устриц. В настоящий момент событие анонсировано, но его концепция еще формируется.
Фестиваль корюшки
Завершает год Фестиваль корюшки, который пройдет с 5 по 15 декабря. Как отмечает команда Pacific Russia Food, корюшка – не просто любимая рыба приморцев, а самый настоящий зимний символ Приморского края. Фестиваль стартует одновременно с началом сезона подледной рыбалки. Попробовать блюда из «народной» рыбы можно будет в ресторанах Владивостока, Находки, Артема и Уссурийска.
На фото: Дальневосточные морепродукты в приморской ресторации всегда являлись главным хитом.
Фото автора
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Запрос на обновление
- Комфорт с доставкой на дом
- Приморье всегда ждет гостей
- Приморье на строительной волне
- Правый руль опять подвергся поборам
- "Восточное кольцо" открывает туристам Приморье
- Инвестиции, которые всегда кстати
- Фестивальный вкус Приморья
- С лекарствами на "вы"
- Главная воздушная гавань Приморья открывается странам АТР
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- ЕГЭ превратили в казнь
- Дети, рожденные в Приморье, получат дополнительно более 587 млн рублей
- В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
- В Хабаровском крае останется самый большой транспортный налог в ДФО
- "Коридор бессмертия" покажут в пяти кинотеатрах Владивостока
- Производители Дальнего Востока готовятся к переходу на инновационные технологии
- Во Владивостоке ветераны войны не могут добраться до госпиталя
- В преддверии Дня Победы стартует проект "Банк памяти"
- Все предприниматели в России теперь будут официально считаться потенциальными преступниками
- Фотоальбом Расула Месягутова "Уходящее настоящее" готовится к печати