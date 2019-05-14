С лекарствами на "вы"

О ситуации в современной фармакологии «Золотому Рогу» рассказывает главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России по Дальневосточному федеральному округу

Проректор, заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России по Дальневосточному федеральному округу, победитель Х Всероссийского конкурса «Лучший врач» в номинации «Врач - клинический фармаколог» в 2012 году Екатерина ЕЛИСЕЕВА рассказала «Золотому Рогу» о главных проблемах, перспективах развития и важности профессии «клинический фармаколог». Подготовка таких врачей включена и в программу департамента здравоохранения «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

- Кафедра клинической фармакологии ВГМУ, преобразованная затем в кафедру общей и клинической фармакологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, внесла большой вклад в подготовку врачей - клинических фармакологов не только для Приморского края, но и для всего Дальневосточного федерального округа. Сейчас практически в каждом крупном лечебном учреждении города есть врач - клинический фармаколог. Ранее таких врачей не было, клиническая фармакология существовала как образовательная дисциплина и научная специальность. В нашей стране специальность «врач - клинический фармаколог» официально введена в номенклатуру врачебных специальностей 5 мая 1997 года. Потребность в таких специалистах чрезвычайно высока.

Кроме подготовки врачей - клинических фармакологов, кафедра общей и клинической фармакологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России осуществляет преподавание клинической фармакологии в рамках непрерывного медицинского образования на последипломном этапе, в том числе с помощью дистанционных технологий. Наши программы включают все аспекты использования лекарственных средств: от клинической фармакокинетики и фармакодинамики до проведения клинических исследований и вопросов организации лекарственного обеспечения.

Лекарств все больше…

По мере появления все новых и новых лекарств и совершенствования подходов к лечению заболеваний, препараты применяются все шире. Ранее считалось, что если в лечении применяется три и более лекарственных средства, - то это уже «полипрагмазия», то есть назначение одному и тому же пациенту нескольких препаратов, иногда необоснованное. Сейчас мы определяем термин «полипрагмазия» как ситуацию, при которой пациент получает пять и более лекарств. Люди стали жить дольше, соответственно, возрастает число сопутствующих заболеваний, которые могут наблюдаться одновременно у одного пациента. Современная фармакотерапия хронических заболеваний дает возможность вести активный образ жизни, работать и быть социально востребованным. Такие заболевания, как бронхиальная астма, сахарный диабет, артериальная гипертензия, эпилепсия, некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, - при грамотно подобранном лечении не снижают трудоспособность и качество жизни пациента. Поэтому закономерно, что число пациентов, которые постоянно принимают большое количество лекарственных препаратов, неуклонно растет. При этом возникает необходимость определения клинически значимых взаимодействий между лекарствами, принимаемых одновременно. В наиболее затруднительных случаях, - при приеме большого количества препаратов, у пожилых людей, у детей, у беременных, у пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, у больных, имеющих наследственные особенности метаболизма лекарств, - индивидуализация фармакотерапии проходит при участии врача - клинического фармаколога.

Консультирование беременных - еще один очень важный и жизненно необходимый раздел работы клинического фармаколога. С одной стороны, молодая женщина может случайно принять лекарство на ранних сроках, еще не подозревая о своей беременности. С другой стороны, бывает и так, что во время беременности тот или иной препарат необходимо назначать по жизненным показаниям. Эта проблема весьма актуальна, поскольку в репродуктивный период вступает поколение с невысокими показателями здоровья. При этом врач - клинический фармаколог, совместно с лечащим врачом и со службой медицинской генетики, оказывает консультативное сопровождение, выбирая наиболее безопасный протокол фармакотерапии или оценивая последствия самолечения.

Помимо клинической консультативной работы, у врача - клинического фармаколога есть ряд административных трудовых функций. Одна из них - участие в работе, связанной с организацией лекарственного обеспечения, критический анализ номенклатуры ЛС, определение приоритетов при их назначении и приобретении. Особое внимание уделяется высокозатратным программам в сфере лекарственного обеспечения, таким как «12 высокозатратных нозологий» («12 ВЗН»), онкология, онкогематология. С одной стороны, стоимость подобных программ и их объемы постоянно растут, с другой стороны - остро стоит вопрос гармонизации расходования ограниченных финансовых ресурсов в условиях постоянно растущих потребностей в дорогостоящих лекарства.

Готовим гибель своими руками

Одна из приоритетных задач, на мой взгляд, - решение вопроса о прекращении «свободной» продажи антибактериальных препаратов. Коммерческая доступность практически любых антибиотиков, как в аптеках, так и в интернете, в настоящее время не позволяет нам упорядочить применение данной группы лекарственных средств на амбулаторном этапе. Нередко пациент не обращается к врачу, а самостоятельно, не получив профессиональной консультации, направляется сразу в аптеку, где провизор без рецепта отпускает посетителю антибактериальный препарат. И такая некорректная ситуация вроде бы устраивает и пациентов, и врачей, и провизоров. Но если необоснованное и избыточное применение антибактериальных ЛС не будет остановлено, то лет через 15-20 антибиотиками будут заполнены все аптеки и склады, но они не будут оказывать никакого антибактериального действия.

Назначение антибактериальных препаратов требует специальных знаний в области не только клинической фармакологии, но и микробиологии, инфекционных болезней, и многих других. Единственное показание для назначения антибиотика - бактериальная инфекция. Антибиотики не действуют на вирусы, антибиотики не снижают температуру. Единственная задача антибиотика - уничтожить бактериальную форму жизни. Чтобы правильно подобрать антибактериальную терапию, необходимо знать, какой возбудитель является причиной данного инфекционного процесса, к какому антибактериальному препарату он будет чувствителен, в какой дозировке антибиотик необходимо назначить и с какой кратностью его применять. Даже один и тот же препарат, в зависимости от локализации инфекции, будут применять по-разному; при синусите будет одна тактика, при пневмонии - другая, при пиелонефрите - третья. Только врач может принять правильное решение с учетом всех перечисленных факторов, в том числе - определить продолжительность приема антибиотика, которая тоже индивидуальна в каждом конкретном случае, и только тогда можно гарантировать эффективность терапии.

В случае безответственного самолечения пациент может навредить себе, и не только спровоцировать возникновение нежелательных лекарственных реакций, но и появление микрофлоры, устойчивой к данному препарату. В следующий раз, когда пациенту будет нужна антибактериальная терапия, даже у врача могут возникнуть трудности с подбором адекватного протокола лечения.

Необдуманное и нерациональное применение антибиотиков опасно не только для отдельно взятого больного, но и для общества в целом. Чем агрессивнее антибактериальный «прессинг», тем совершеннее становятся механизмы резистентности бактерий. Этот процесс неизбежен, его нельзя остановить, его можно только замедлить. В ближайшее время не предвидится создание антибиотиков с каким-то принципиально новым механизмом действия, преодолевающим уже существующие механизмы резистентности. Если мы не осознаем необходимость строго ограниченного применения антибиотиков, - только по показаниям и только по назначению врача, - последствия могут быть весьма трагичными.

Витамины – это те же лекарства...

Лекарственные средства, содержащие витамины и биоэлементы, и зарегистрированные для применения по медицинским показаниям, - это точно такие же лекарственные средства, как и любые другие группы препаратов, поэтому их применение подчиняется тем же правилам. Это значит, что витамины и биоэлементы необходимо применять строго по показаниям. Безусловно, есть отдельные заболевания или состояния, происхождение которых связано с дефицитом того или иного витамина или биоэлемента. Например, некоторые анемии, неврологические заболевания, ситуации, связанные с подготовкой к беременности. Тогда, по решению лечащего врача, производится соответствующее назначение.

Необходим ли прием витаминов и биоэлементов здоровому человеку? Вопрос очень спорный. Полагаю, что здоровый человек в дополнительном приеме препаратов, содержащих витамины, не нуждается. Тем более, что в последнее время прошла серия неоднозначных публикаций о том, что прием антиоксидантов и витаминов не только не способствует профилактике онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний, но и может быть дополнительным фактором риска для их развития. Мнение неоднозначное, дискуссии по этому поводу продолжаются. Как клинический фармаколог, хочу напомнить еще раз, что препараты витаминов и биоэлементов, зарегистрированные для медицинского применения, - это лекарственные средства. Лекарство - это чужеродное для организма вещество, говоря научным языком, ксенобиотик. При попадании в организм, наряду с положительными терапевтическими эффектами, любое лекарственное средство может вызывать и нежелательные лекарственные реакции. Никто не отменял, например, аллергические реакции на препараты, в том числе и на «безобидные» витамины. Необходимо согласовывать со своим лечащим врачом прием любых лекарственных средств.

Нужно принять во внимание, что многие лекарственные препараты выпускаются разными производителями под разными коммерческими названиями. Приведем пример. Ацетилсалициловая кислота, которую все наши читатели знают под коммерческим названием «Аспирин». Но если вы посмотрите Государственный реестр лекарственных средств, то увидите, что количество записей с данным действующим веществом - более 250. Другой пример - всем известный парацетамол - более 500 записей. Ориентироваться в таком многообразии международных и коммерческих названий может только специалист.

Получите препарат бесплатно!

Мы незаслуженно мало говорим в СМИ о том, какие колоссальные меры социальной поддержки в части лекарственного обеспечения приняты в нашей стране. У нас принято больше критиковать, нежели объективно оценивать имеющиеся достижения. На мой взгляд, это несправедливо. Ни в одной стране мира нет такого объема безвозмездной лекарственной помощи. Судите сами. Когда вы находитесь на лечении в стационаре, вы получаете все необходимые лекарственные средства в объемах, необходимых для вашего клинического случая, за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. За границей у вас в первую очередь бы поинтересовались размером страховки или наличием личных средств.

Для пациентов, оформивших инвалидность, предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде льготного лекарственного обеспечения. Очень важно от этой формы социальной поддержки не отказываться в пользу так называемой монетизации. Есть пациенты, как правило, не нуждающиеся в дорогостоящем лечении, которые от получения льготных ЛС отказываются и получают за это небольшую денежную компенсацию. При этом нарушается страховой принцип работы льготной лекарственной системы, принцип социальной солидарности, когда, в условиях всеобщего страхования, могут быть перемещены дополнительные средства для тех больных, которые нуждаются в дорогостоящем лечении.

Кроме того, в рамках централизованных поставок ЛС, осуществляемых Министерством здравоохранения РФ, все пациенты, страдающие ВИЧ/СПИД, туберкулезом, получают бесплатно лекарственные препараты для лечения своего заболевания. Это весьма дорогостоящее лечение, стоимость которого может составлять десятки тысяч рублей ежемесячно. Осуществляется обширная программа по вакцинопрофилактике. И, конечно же, нельзя не упомянуть об уникальной программе - 12 высокозатратных нозологий (12 ВЗН). В рамках программы «12 ВЗН» пациенты, страдающие редкими, жизнеугрожающими (орфанными) заболеваниями (муковисцидоз, рассеянный склероз, гемофилия, состояния после трансплантации органов и тканей и т.д.), получают уникальные дорогостоящие препараты, стоимость лечения которыми может составлять сотни тысяч рублей ежемесячно. Подобного проекта нет нигде в мире. В Приморском крае в регистре «12 высокозатратных нозологий» числится около двух тысяч пациентов, и все они получают бесплатное лечение.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы есть дополнительное бесплатное предоставление лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний, которые не входят в общероссийский календарь. Это такие болезни, как сахарный диабет, онкология, вакцинопрофилактика. По жизненным показаниям может рассматриваться вопрос о предоставлении пациенту лекарства, которое не входит в вышеперечисленные программы или недоступно по стоимости.

Перспективы профессии

Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Клиническая фармакология - актуальное и перспективное направление, востребованное не только в медицинских университетах и научных лабораториях, но и во всех организациях, представляющих сферу обращения лекарственных средств. В Приморском крае трудится одна из самых успешных команд врачей - клинических фармакологов. Клинические фармакологи необходимы в каждом лечебном учреждении, в страховых компаниях, исследовательских центрах, органах исполнительной власти, где решаются вопросы о повышении эффективности, безопасности и качества применения. Врач - клинический фармаколог - незаменимый специалист не только для консультативного сопровождения коллег-врачей, но и для любого руководителя, заинтересованного в бережном и рачительном отношении к ресурсам здравоохранения.

Досье "Золотого Рога": Екатерина Елисеева с отличием окончила лечебный факультет Владивостокского государственного медицинского университета (ВГМУ). По окончании учебы поступила в аспирантуру на кафедру внутренних болезней №1 к профессору Галине СУХАНОВОЙ, под руководством которой защитила кандидатскую диссертацию. После защиты работала врачом - клиническим фармакологом в Краевой клинической больнице № 1, где впервые открылся инновационный для того времени отдел - «Отдел клинической фармакологии и фармакотехнической информации», успешно работающий и сейчас. Потом была учеба в докторантуре ВГМУ, у профессора Павла МОТАВКИНА. По словам Екатерины, ей очень повезло с учителями. Галина Ивановна - блестящий клиницист, известный своими научными работами, и Павел Александрович - фундаментальный ученый с мировым именем, - определили дальнейший профессиональный путь. После защиты докторской диссертации была направлена работать на курс клинической фармакологии ВГМУ, объединенный и преобразованный затем в кафедру общей и клинической фармакологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России».

На фото: Екатерина Елисеева:«Современная фармакотерапия хронических заболеваний дает возможность вести активный образ жизни, работать и быть социально востребованным».

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