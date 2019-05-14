www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.47 р. 100 JPY: 59.7 р.
EUR: 73.52 р. 10 CNY: 95.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Курс на Приморье
Распечатать

Главная воздушная гавань Приморья открывается странам АТР

14 Мая 2019, 09:20 | Приморье

Прошлый год для международного аэропорта Владивосток стал рекордным по количеству пассажиров – впервые за всю историю он обслужил 1,1 млн пассажиров на зарубежном направлении. По сравнению с 2017 годом, прирост иностранной аудитории составил 47%. В этом году воздушные ворота Приморья еще шире распахнутся странам АТР.

Все чаще иностранные туристы, особенно из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, выбирают для отдыха Приморский край. По итогам 2018 года регион посетило 651,8 тыс. иностранцев, что на 25,8% больше, чем в 2017 году. Рост иностранного турпотока связан, в том числе, и с расширением сетки рейсов, связывающих АТР с Приморьем.

В прошлом году в Приморский край пришли новые авиакомпании: T’way Air, Eastar Jet, China Express, Air Busan, Air Philip. Международная маршрутная сеть пополнилась новыми направлениями: Тэгу (T’way Air), Цицикар (China Express), Муан (Air Philip), Саппоро («Уральские авиалинии»), Фукуок (Royal Flight). На регулярную основу был переведен рейс в Ташкент авиакомпании Uzbekistan Airways.

Расширению авиасвязей с АТР способствовала тесная работа аэропорта с краевым департаментом туризма. В рамках реализации программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы они совместно посещают профильные международные выставки. Как отмечает департамент туризма, участие в таких мероприятиях – один из наиболее эффективных способов познакомить новые авиакомпании с возможностями региона. 

В 2019 году Приморье продолжает закреплять успех на международных направлениях. В первые два месяца года рост пассажиропотока на международных рейсах вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 196 тысяч человек. Как сообщает департамент туризма Приморья, в наибольшей степени прирост обеспечили рейсы из Владивостока в Сеул, Пусан и Тэгу – пассажиропоток на южнокорейских направлениях увеличился на 75% по сравнению с прошлым годом.

Также прирост фиксируют и на японском направлении (+88%), благодаря увеличению в 1,5 раза частоты рейсов в Токио и рейсам в Саппоро. На 29% больше летают во Владивосток и пассажиры из Китая. Здесь рост обеспечили рейсы в Пекин, частота которых увеличилась более чем в 1,5 раза, а также рейсы в Муданьцзян. Вырос и пассажиропоток Юго-Восточной Азии (+21%) за счет рейсов в Фукуок и увеличения емкости на рейсах в Бангкок.

Помимо увеличения количества рейсов, международный аэропорт Владивосток открывает и новые направления в АТР. Так, летом будет открыт рейс по маршруту Владивосток-Тайбэй. С 24 мая его начнет выполнять авиакомпания S7 Airlines с частотой один раз в неделю по пятницам. Время в пути – 3 часа 50 минут. С 2018 года для граждан России действует безвизовый режим до 14 дней при путешествии на Тайвань.

Продолжается взаимодействие Приморского края и южнокорейской провинции Кангвон. В этом году регионы подписали новый план по сотрудничеству. Как отметили в департаменте туризма Приморья, новой задачей для территорий станет увеличение числа регулярных авиарейсов между Владивостоком и Янъян.

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: МАВ  АТР  аэропорт 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru