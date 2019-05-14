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Главная воздушная гавань Приморья открывается странам АТР
Прошлый год для международного аэропорта Владивосток стал рекордным по количеству пассажиров – впервые за всю историю он обслужил 1,1 млн пассажиров на зарубежном направлении. По сравнению с 2017 годом, прирост иностранной аудитории составил 47%. В этом году воздушные ворота Приморья еще шире распахнутся странам АТР.
Все чаще иностранные туристы, особенно из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, выбирают для отдыха Приморский край. По итогам 2018 года регион посетило 651,8 тыс. иностранцев, что на 25,8% больше, чем в 2017 году. Рост иностранного турпотока связан, в том числе, и с расширением сетки рейсов, связывающих АТР с Приморьем.
В прошлом году в Приморский край пришли новые авиакомпании: T’way Air, Eastar Jet, China Express, Air Busan, Air Philip. Международная маршрутная сеть пополнилась новыми направлениями: Тэгу (T’way Air), Цицикар (China Express), Муан (Air Philip), Саппоро («Уральские авиалинии»), Фукуок (Royal Flight). На регулярную основу был переведен рейс в Ташкент авиакомпании Uzbekistan Airways.
Расширению авиасвязей с АТР способствовала тесная работа аэропорта с краевым департаментом туризма. В рамках реализации программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы они совместно посещают профильные международные выставки. Как отмечает департамент туризма, участие в таких мероприятиях – один из наиболее эффективных способов познакомить новые авиакомпании с возможностями региона.
В 2019 году Приморье продолжает закреплять успех на международных направлениях. В первые два месяца года рост пассажиропотока на международных рейсах вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 196 тысяч человек. Как сообщает департамент туризма Приморья, в наибольшей степени прирост обеспечили рейсы из Владивостока в Сеул, Пусан и Тэгу – пассажиропоток на южнокорейских направлениях увеличился на 75% по сравнению с прошлым годом.
Также прирост фиксируют и на японском направлении (+88%), благодаря увеличению в 1,5 раза частоты рейсов в Токио и рейсам в Саппоро. На 29% больше летают во Владивосток и пассажиры из Китая. Здесь рост обеспечили рейсы в Пекин, частота которых увеличилась более чем в 1,5 раза, а также рейсы в Муданьцзян. Вырос и пассажиропоток Юго-Восточной Азии (+21%) за счет рейсов в Фукуок и увеличения емкости на рейсах в Бангкок.
Помимо увеличения количества рейсов, международный аэропорт Владивосток открывает и новые направления в АТР. Так, летом будет открыт рейс по маршруту Владивосток-Тайбэй. С 24 мая его начнет выполнять авиакомпания S7 Airlines с частотой один раз в неделю по пятницам. Время в пути – 3 часа 50 минут. С 2018 года для граждан России действует безвизовый режим до 14 дней при путешествии на Тайвань.
Продолжается взаимодействие Приморского края и южнокорейской провинции Кангвон. В этом году регионы подписали новый план по сотрудничеству. Как отметили в департаменте туризма Приморья, новой задачей для территорий станет увеличение числа регулярных авиарейсов между Владивостоком и Янъян.
Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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