"Терминал Астафьева" приступил к проектированию комплекса закрытой перевалки угля

Делается это совместно со всемирно известными корпорациями Marubeni и Schade

В рамках выполнения поручения Президента РФ о переходе к закрытой перевалки угля в Находке, «Терминал Астафьева» первым в Находке приступил к проектированию комплекса по закрытой перевалке угля. Компания привлекла ведущих мировых специалистов для проектирования комплекса по закрытому складированию и перегрузке угля. Соответствующее соглашение было подписано в присутствии врио Губернатора Приморского края А.В. ТАРАСЕНКО между генеральным директором ОАО «Терминал Астафьева» Р.В. КОНДРАТОВЫМ, генеральным менеджером корпорации Marubeni г-ном Кенсуке НАГАТА и управляющим директором компании Schade Lagertechnik Кристофером ЗАЙФЕРТОМ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Врио Губернатора Андрей Тарасенко отметил, что необходимо максимально ускорить сроки реализации проекта. «Это серьезное решение по переходу на закрытый тип перевалки угля. Нам важно этим проектом показать пример и для других компаний, занимающихся перевалкой угля, чтобы такой опыт применяли и остальные терминалы, работающие в регионе», - заявил Андрей Тарасенко.





По условиям соглашения, сторонам предстоит в течении 6 месяцев разработать техническое задание на проектирование комплекса по закрытому хранению и перевалке угля на «Терминале Астафьева». Это первый подобный проект не только в Приморском крае, но и на всем Дальнем Востоке. Аналогичные закрытые технологии перевалки угля успешно применяются в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Строительство подобных комплексов занимает от 1,5 до 2 лет.

«Во всем мире не так много компаний, которые в состоянии реализовать данную задачу профессионально. Мы получим замкнутый цикл, который будет эксплуатироваться в автоматическом режиме. С конвейерами, вагоноопрокидывателями, с закрытым хранением и судопогрузочную машину, которая позволяет работать с соблюдением экологических норм», - отметил Руслан Кондартов, генеральный директор ОАО «Терминала Астафьева». Он также добавил, что уже в июне специалисты прибудут в Находку, где на месте изучат условия для начала строительства – подключение к инженерным коммуникациям, особенности земельного участка, где развернется монтаж оборудования.

Современные технологии позволяют безопасно складировать уголь в закрытых хранилищах, осуществлять перегрузку из вагонов в трюмы судна без какого-либо выброса пыли. Данная технология успешно применяется при строительстве портов для сыпучих грузов, расположенных в городской черте, например в Шанхае. Корпорация Marubeni выступает в качестве генерального подрядчика проекта.

«Мы берем на себя ответственность за комплексное решение проекта, у нашей компании большой опыт по реализации таких проектов в портах Восточный, Тамань и ряде портов Азиатско-Тихоокеанского региона. В конце мая в Петербурге состоится международный экономический форум, в составе официальной японской делегации будет и руководство нашей корпорации, мы планируем заключить соглашение о реализации данного проекта в рамках форума», – отметил господин Кенсуке Нагата.





Типичная компоновка закрытого комплекса с полупортальными реклаймерами позволяет формировать штабеля опрокидывающей тележкой, увеличивать объем штабеля путем использования поперечных стенок, дает возможность работы как по всей длине штабеля, так и в определенных боксах. Закрытые технологии компании «Шаде Лагертехник ГмбХ» хорошо зарекомендовали себя в Южной Корее (в частности в порту Сеула, на угольном терминале Hanjin Power) и в портах Китая. Альтернативные решения: портальные реклаймеры и круговые склады успешно функционируют в портах США (терминал Big Bend в штате Флорида), Китая и Тайваня.





«Тренд всего мира - переход на закрытые системы складирования угля. Такие комплексы строятся в Корее, Тайване, США. Технология позволяет полностью избежать попадания пыли за пределы комплекса. Вся система целиком автоматизирована», - рассказал Кристофер Зайферт, управляющий директор «Шаде Лагертехник ГмбХ» (Германия).

По итогам визита в Находку руководителя контрольного управления Президента РФ, было дано поручение о поэтапном переходе в Находке на закрытую перевалку.