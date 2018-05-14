Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Терминал Астафьева" приступил к проектированию комплекса закрытой перевалки угля
Делается это совместно со всемирно известными корпорациями Marubeni и Schade
В рамках выполнения поручения Президента РФ о переходе к закрытой перевалки угля в Находке, «Терминал Астафьева» первым в Находке приступил к проектированию комплекса по закрытой перевалке угля. Компания привлекла ведущих мировых специалистов для проектирования комплекса по закрытому складированию и перегрузке угля. Соответствующее соглашение было подписано в присутствии врио Губернатора Приморского края А.В. ТАРАСЕНКО между генеральным директором ОАО «Терминал Астафьева» Р.В. КОНДРАТОВЫМ, генеральным менеджером корпорации Marubeni г-ном Кенсуке НАГАТА и управляющим директором компании Schade Lagertechnik Кристофером ЗАЙФЕРТОМ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Врио Губернатора Андрей Тарасенко отметил, что необходимо максимально ускорить сроки реализации проекта. «Это серьезное решение по переходу на закрытый тип перевалки угля. Нам важно этим проектом показать пример и для других компаний, занимающихся перевалкой угля, чтобы такой опыт применяли и остальные терминалы, работающие в регионе», - заявил Андрей Тарасенко.
По условиям соглашения, сторонам предстоит в течении 6 месяцев разработать техническое задание на проектирование комплекса по закрытому хранению и перевалке угля на «Терминале Астафьева». Это первый подобный проект не только в Приморском крае, но и на всем Дальнем Востоке. Аналогичные закрытые технологии перевалки угля успешно применяются в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Строительство подобных комплексов занимает от 1,5 до 2 лет.
«Во всем мире не так много компаний, которые в состоянии реализовать данную задачу профессионально. Мы получим замкнутый цикл, который будет эксплуатироваться в автоматическом режиме. С конвейерами, вагоноопрокидывателями, с закрытым хранением и судопогрузочную машину, которая позволяет работать с соблюдением экологических норм», - отметил Руслан Кондартов, генеральный директор ОАО «Терминала Астафьева». Он также добавил, что уже в июне специалисты прибудут в Находку, где на месте изучат условия для начала строительства – подключение к инженерным коммуникациям, особенности земельного участка, где развернется монтаж оборудования.
Современные технологии позволяют безопасно складировать уголь в закрытых хранилищах, осуществлять перегрузку из вагонов в трюмы судна без какого-либо выброса пыли. Данная технология успешно применяется при строительстве портов для сыпучих грузов, расположенных в городской черте, например в Шанхае. Корпорация Marubeni выступает в качестве генерального подрядчика проекта.
«Мы берем на себя ответственность за комплексное решение проекта, у нашей компании большой опыт по реализации таких проектов в портах Восточный, Тамань и ряде портов Азиатско-Тихоокеанского региона. В конце мая в Петербурге состоится международный экономический форум, в составе официальной японской делегации будет и руководство нашей корпорации, мы планируем заключить соглашение о реализации данного проекта в рамках форума», – отметил господин Кенсуке Нагата.
Типичная компоновка закрытого комплекса с полупортальными реклаймерами позволяет формировать штабеля опрокидывающей тележкой, увеличивать объем штабеля путем использования поперечных стенок, дает возможность работы как по всей длине штабеля, так и в определенных боксах. Закрытые технологии компании «Шаде Лагертехник ГмбХ» хорошо зарекомендовали себя в Южной Корее (в частности в порту Сеула, на угольном терминале Hanjin Power) и в портах Китая. Альтернативные решения: портальные реклаймеры и круговые склады успешно функционируют в портах США (терминал Big Bend в штате Флорида), Китая и Тайваня.
«Тренд всего мира - переход на закрытые системы складирования угля. Такие комплексы строятся в Корее, Тайване, США. Технология позволяет полностью избежать попадания пыли за пределы комплекса. Вся система целиком автоматизирована», - рассказал Кристофер Зайферт, управляющий директор «Шаде Лагертехник ГмбХ» (Германия).
По итогам визита в Находку руководителя контрольного управления Президента РФ, было дано поручение о поэтапном переходе в Находке на закрытую перевалку.
Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "Терминал Астафьева" приступил к проектированию комплекса закрытой перевалки угля
- Угольные хранилища в Находке накроют голландской защитной плёнкой
- Экологию Приморья спасут электростанции, работающие на автопокрышках
- Резидент ТОР будет перерабатывать отходы
- ВУТ обзавелся новой пушкой
- В порту Находка появились современные анализаторы пыли
- Японцы предложили улучшить переработку мусора
- Японцы предложили Приморью свое ноу-хау
- В Приморье заработает региональный оператор по обращению с твёрдыми отходами
- Еще одна мобильная установка пылеподавления приступила к работе на "Терминале Астафьева"
Новости раздела
- Во Владивостоке в июне заработает первый "умный" светофор
- Во Владивостоке сносят магазины, торгующие контрафактным алкоголем
- В Приморье начал работу торгово-складской комплекс площадью 911 кв. м
- "Терминал Астафьева" приступил к проектированию комплекса закрытой перевалки угля
- Владивосток очищают от незаконной рекламы
- Во Владивостоке Tele2 вручила первые именные стипендии студентам ДВФУ
- 83 компании задолжали Владивостоку по 100 тысяч рублей и свыше
- Владивосток впервые в своей истории посетит круизный лайнер Costa Serena
- Энергетики встретили тайфун во всеоружии
- Проект нового моста между Приморьем и КНДР могут представить на ВЭФ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Будущим пенсионерам подложили одну большую свинью
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Президент Путин подписал очень важный указ
- За незаконную перепланировку квартир в Приморье будут штрафовать по полной
- В популярном у приморцев продукте нашли добавку для антифриза
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Баррель сорвался с цепи
- "В-Лазерное" шоу