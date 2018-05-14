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Во Владивостоке в июне заработает первый "умный" светофор
Cпециалисты России и Японии разрабатывают технические решения по установке на одном из самых оживленных участков Владивостока «умного» светофора
Работы по установке первого во Владивостоке «умного» светофора начнутся уже в июне, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Он появится в районе перекрёстка улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Уже в конце мая будет подписано соответствующее соглашение, после чего специалисты приступят к монтажу оборудования. Запустить в работу объект планируется к началу сентября. Об этом стало известно сегодня, 11 мая.
Вопросы сотрудничества и совместной работы российской и японской сторон по внедрению пилотного проекта обсуждалась на встрече главы города Виталия Веркеенко и руководителя направления продаж оборудования по регулировке дорожного движения «Киосан Электрик» Хомма Ясухико. В обсуждении вопросов также приняли участие заместитель руководителя управления дорог и благоустройства городской администрации Максим Акульшин, начальник управления по вопросам ТЭКа Александр Юров, ведущий инженер по светофорному оборудования японской компании Нотаки Рёте, вице-консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Хидака Тосифуми и директор компании «ТехноНиппон», представляющей «Киосан» в России, Алексей Усков.
«Я очень рад, что во Владивостоке будет реализован пилотный проект по установке «умного» светофора. Мы сейчас работаем по данному направлению: разрабатываем новые дороги-дублёры, улучшаем качество дорожного покрытия и разметки. Очень важным в организации дорожного движения являются, конечно же, светофоры. Уверен, что сможем сделать всё в установленные сроки, ведь, по заключениям специалистов, внедрение этой системы поможет нормализовать движение и избежать образования пробок», – сказала глава Владивостока.
Напомним, что договоренность о реализации проекта была достигнута в ходе визита главы краевого центра в конце апреля в Японию. Сотрудничество с этой компанией началось в 2017 году в рамках российско-японского проекта по формированию комфортной городской среды. Стоит отметить, что данная компания уже успешно реализовала свои программы по организации дорожного движения в Воронеже и Москве. Система «умных» светофоров позволила сократить время движения транспорта на участках до 40 %. Уменьшение заторов автотранспорта достигается за счёт установки ультразвуковых детекторов и контроллеров, регулирующих работу светофоров в автоматическом режиме в зависимости от интенсивности движения на участке. На пересечение проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской будет установлено девять таких контролеров. Их места установки были определены российскими и японскими специалистами в ходе совместных выездов на объект.
«Надеемся на скорейшее воплощение пилотного проекта. Мы уже запустили процесс производства оборудования для Владивостока. Уверен, что наши системы помогут городу и его жителям. А в будущем наша компания готова на дальнейшее сотрудничество, установку «умных» светофоров на других объектах вашего города и даже создание единого светофорного центра», - сказал Хомма Ясухико.
Глава Владивостока в свою очередь заверил японских коллег, что в случае успешной реализации пилотного проекта масштаб внедрения системы «умных» светофоров может быть увеличен, и такие технологии появятся и на других участках дорог приморской столицы.
Отметим, что приобретение оборудование для «умного» светофора и его запуск осуществляется за счёт японской стороны. Управление дорог и благоустройство совместно с управлением по вопросам ТЭКа займется монтажом стоек для оборудования и подключением к электросетям.
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