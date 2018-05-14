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Во Владивостоке сносят магазины, торгующие контрафактным алкоголем

14 Мая 2018, 16:50 | Приморье
В столице Приморья изъято более 100 литров нелегального алкоголя, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

В Приморье продолжается работа по пресечению незаконной продажи алкогольной продукции. Так, специалисты департамента лицензирования и торговли совместно с полицией пресекли продажу контрафакта в магазине ИП Гасанова во Владивостоке (улица Снеговая, 129), сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«Полиция изъяла из незаконного оборота 112 литров алкоголя. Вся продукция будет отправлена на уничтожение. Виновных привлекут к административной ответственности, им грозит штраф до 200 тысяч рублей», – прокомментировал начальник контрольного отдела Игорь Ровинец.

Кроме того, на улице Сабанеева, 19 частично демонтирован торговый павильон, в котором систематически осуществлялась незаконная продажа алкоголя.

«В данном объекте неоднократно фиксировались факты незаконной продажи алкогольной продукции, в результате чего был расторгнуть договор аренды земельного участка, и объект фактически является незаконной постройкой», – сказал Игорь Ровинец.

Вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин подчеркнул, что, если ситуация с незаконной продажей алкоголя повторится, рецидивистам грозит уже уголовная ответственность.

«В таких самовольно установленных торговых точках нет никаких гарантий качества товара. Предприниматели не платят налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу», – добавил заместитель главы региона. 

Напомним, в Приморье усилена работа по пресечению безлицензионной торговли алкоголем. Ранее такое поручение дал врио Губернатора края Андрей Тарасенко.

Отметим, в департаменте лицензирования и торговли продолжает работать «горячая линия» по незаконной торговле алкоголем по телефону: 8 (423) 221-59-06. Позвонить на нее жители могут в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: алкоголь  контрафакт 



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